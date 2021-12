So kämpfen Wurzener Grundschulkinder um den Erhalt der alten Lindenallee

Wurzen

Mit einer ganz außergewöhnlichen Aktion haben jetzt die Kinder der Diesterweg-Grundschule für neugierige Blicke der Passanten in der Eduard-Schulze-Straße gesorgt. Entlang der Lindenallee, die demnächst für den Ausbau der Staatsstraße 11 gefällt werden soll, brachten sie Zettel mit ihren Wünschen an. Darauf steht unter anderem: „Rettung der Bäume – Wir Kinder haben auch das Recht, mitzubestimmen, was mit den Bäumen passiert! Die Bäume, die hier wachsen, wollen weiterleben!“ oder „Bitte, bitte lasst mich am leben! Ich spende euch Schatten und gute Luft. Ich bin viel besser als ein Parkplatz!“.

Wie die Bildungsstätte auf ihrer Internetseite mitteilt, hätten sich die Mädchen und Jungen der Klasse 4 in vielen Gesprächen traurig darüber gezeigt, dass viele gesunde Bäume für das aktuelle Bauvorhaben weichen müssen. Sie besprachen sich im Klassenrat und beschlossen, ihren Unmut darüber zu Papier zu bringen. Beim Basteln der kleinen Plakate wurden sie von den Klassenlehrerinnen und durch den Schulsozialarbeiter Matthias Röthig unterstützt.

Wegen des neuen Aldi-Marktes fallen weitere Bäume

Die Botschaft der kleinen Naturschützer auf der Homepage der Schule ist eindeutig: „Kein Baum sollte in der heutigen Zeit einem Straßenumbau zum Opfer fallen. Tagtäglich lesen und hören wir, dass unsere kostbare Umwelt mit ihrer vielfältigen Fauna und Flora geschützt werden muss. Das ist unser oberstes Gebot.“ Zugleich appellieren sie an die Stadt Wurzen, gerade jetzt „Vorbild zu sein“ und die zuständigen Behörden davon zu überzeugen, „dass nicht noch eine weitere Allee sterben muss“.

Die Diesterweg-Grundschule in der Eduard-Schulze-Straße: Hier bastelten die Mädchen und Jungen der Klasse 4 die Protestplakate. Quelle: Brandt, Kai-Uwe

Bei so manchem erwachsenen Spaziergänger fällt die Botschaft der Diesterwegkinder auf fruchtbaren Boden, zumal alle bisherigen Versuche, die Baumreihen zu retten, ohne Echo verhallten und demnächst eine weitere große Fällung für den künftigen Aldi-Markt auf dem Wasserturmgelände ansteht. Sie wurde erst kürzlich von der Mehrheit der Stadträte befürwortet.

Die Erneuerung der Staatsstraße 11 auf etwa über einen Kilometer steht seit längerem auf der Agenda des Freistaates. Vor zehn Jahren schlossen die Stadt Wurzen und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Planungsvereinbarung ab. 2012/2013 erfolgten dann die Voruntersuchungen, und 2017 wurde schließlich der Planfeststellungsentwurf fertig. Weitere zwei Jahre dauerte außerdem das Genehmigungsverfahren mit der Anhörung einer Vielzahl von Betroffenen aus dem privaten und öffentlichen Bereich. Die Unterlagen wurden schließlich vom 24. Mai bis 4. Juni 2021 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Bedenken des Umweltkreises Wurzen bleiben ungehört

Erst danach regte sich Protest, da bekannt wurde, dass im Zuge der Arbeiten die über 30 alten Linden verschwinden. Jenen Eingriff in die Natur begründete das Lasuv mit der geforderten Straßenbreite von 6,50 Meter. Obwohl der Umweltkreis Wurzen schon im April 2018 per Schreiben an die Landesdirektion Sachsen eine Einzelfallprüfung pro Baum forderte, blieb die Bitte ungehört. Denn aus Sicht der Behörde handele es sich bei der Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße „nach den einschlägigen Regelungen“ um kein Biotop.

Deutliche Botschaft: Keine der 30 alten Linden sollte vor Beginn des Straßenbaus im März 2022 der Kreissäge zum Opfer fallen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Mittlerweile scheint jedoch ein Umdenken bei den Verantwortungsträgern stattzufinden. Auf einen Antrag aus Sachsen und Thüringen hin beschloss nämlich die Umweltministerkonferenz Ende November, Initiativen für den Schutz von Alleen und Baumreihen entlang von Straßen zu ergreifen. Dabei sollen die für den Schutz von Alleen, Baumreihen und Straßenbäumen relevanten Regelwerke überarbeitet werden.

Freistaat Sachsen will jetzt den Rückgang stoppen

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) teilte dazu mit: „Alleen, Baumreihen und Straßenbäume verbinden nicht nur Orte, sondern auch Lebensräume. Durch sie werden Biotope vernetzt. Das ist ein enorm wichtiger Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt, zum Beispiel von Vögeln und Insekten. Ob in Sachsen oder insgesamt in Deutschland, überall sind Alleen in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, auch wegen technischer Regeln beim Straßenbau. Diesen Rückgang müssen wir stoppen und umkehren.“

Mitte 2019 gab es im Freistaat an den Bundes- und Staatsstraßen circa 238 000 Bäume, von denen etwa 53 000 Alleen zuzurechnen waren. Im Zeitraum von 2010 bis 2018 wurden an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen 63 250 Bäume gefällt, darunter 5590 Alleebäume. Die 30 Wurzener Linden werden wohl bald dazu gehören – trotz der jüngsten Rettungsaktion der Diesterweg-Schüler mit dem klaren Appell „Lasst mich in Ruhe! Ich möchte stehen gelassen werden!“

