So lief es am Montag in den Friseurläden rund um Grimma und Borna

Zehn lange Wochen mussten die Haare dran bleiben, konnte keine neue Farbe aufs Haupt, verloren die Locken ihre Form. Seit Montag dürfen die Friseurläden endlich wieder öffnen und arbeiten nun volle Terminbücher ab. „Mir gingen Sonntagabend tausend Gefühle durch den Bauch“, erzählt Stephanie Zack, Inhaberin des Haarsalons Stephanie März am Grimmaer Markt. Nach Wochen des Nichtstuns war ihr, als stehe sie vor einer Neueröffnung. Dabei gibt es den geschmackvoll eingerichteten Salon im historischen Haus seit mittlerweile neun Jahren.

Zum Neustart hat sich die 34-Jährige etwas Besonderes einfallen lassen. Dank einer Fotobox, die sie sich vom Grimmaer Verleih-Service DinoMiet für den Monat März besorgt hat, können sich die treuen Kunden vor und nach dem Schnitt ablichten lassen – eine ganz private Vorher-Nachher-Session fürs Familienalbum. Immerhin fehlte zehn lange Woche die professionelle Hand am Haupthaar, die Bilder haben also Seltenheitswert.

Auch in Grimma öffneten am 1. März wieder alle Frisörsalons. Der Haarsalon von Stefanie Zack am Markt 12 wartet mit einer Besonderheit auf. An einer extra gemieteten Fotobox können die Kunden ihre Frisur vor und nach dem Schneiden fotografieren – hier präsentiert von der Inhaberin. Quelle: Thomas Kube

Der Friseurbesuch „war mehr als überfällig“, bestätigt denn auch Sylvia Müller, die sich geduldig die blonde Tönung auffrischen lässt. Selbstredend waren die Haare zu lang geworden, so dass ihre Friseuse auch die Schere ansetzen muss. Sonst geht die Grimmaerin alle sechs Wochen in den Salon von Stephanie Zack. „Ich bin erleichtert, endlich wieder hier sitzen zu können“, erzählt die 70-Jährige. Aus Freude und Anerkennung für das fünfköpfige Team hat sie ein kleines Geschenk mitgebracht. „Was zum Anstoßen“, zeigt sie auf eine Sektflasche. Sie sei froh, sagt Sylvia Müller, dass die Friseurinnen und Friseure wieder arbeiten dürfen, „da hängen ja auch Familien dran“. Die Grimmaerin sorgt sich um die Existenz der von der Schließung betroffenen Geschäfte. Die Läden einfach zumachen, ist für sie nicht der richtige Weg, zumal „jeder ein Hygienekonzept hat“.

Die vergangenen zehn Wochen haben auch an den Nerven von Stephanie Zack gezehrt. „Es war eine Zerreißprobe, weil wir kein Datum wussten, auf das wir hinarbeiten können.“ Nun trifft sie mit ihren Mitarbeiterinnen auf glückliche Kunden. Im 156-Quadratmeter-Laden können gleichzeitig vier Leute frisiert werden, für März ist der Kalender bereits voll. Und die Wünsche der Kunden? „Farbe, Farbe, Farbe. Und natürlich kürzen.“

Salon Haarmoden: Corona-Schnelltest in der Arztpraxis

Nur Schritte entfernt betreibt Nicole Weber ihren Haarmoden-Salon. Bis auf wenige Termine ist der März bereits ausgebucht. Mit ihrer Mitarbeiterin Katharina Seftel öffnet die 39-Jährige in der ersten Märzwoche sogar von 7 bis teils 21 Uhr, um die vielen Wünsche abzuarbeiten – in einer Taktung, die Überschneidungen der Kundschaft vermeidet. „Ich gehe davon aus, heute ganz viele glückliche Menschen zu sehen“, erzählt Nicole Weber, die vor zwölf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und ihren kleinen Salon am Grimmaer Markt seit sechs Jahren betreibt. Mit dem Wort „traumhaft“ beschreibt sie am Montag ihr eigenes Gefühl. Sie sei froh, endlich wieder öffnen zu dürfen.

Den Corona-Schnelltest, den die Branche einmal in der Woche nachweisen muss, lassen Nicole Weber und ihre Mitarbeiterin in einer Arztpraxis erledigen. Dort wisse man genau, wie der Abstrich zu machen sei, „und wir haben eine Bescheinigung in der Hand“. Bezahlen muss die Inhaberin den Test vorerst aus eigener Tasche. „Das sind Dinge die noch nicht geklärt sind.“

„Bei vielen wird es Zeit“, weiß Nicole Weber, wenn sie sich die Köpfe anschaut. Manche Frauen hätten versucht, sich selbst die Haare zu färben und seien froh, wieder in die Hand der Fachfrau zu kommen. Renate Decker, die in Döben zu Hause ist und in wenigen Tagen ihren 90. Geburtstag feiert, findet es „wunderbar“, auf dem Friseurstuhl Platz nehmen zu können. Normaler Weise lässt sich die Stammkundin aller 14 Tage die Haare schön machen. „Es hat lange gedauert“, meint sie denn auch und sieht zu, wie die braune Farbe eingerührt und die Schere bereit gelegt wird.

Auch in Grimma öffneten am 1. März wieder alle Frisörsalons. Quelle: Thomas Kube

Salon Hairlichkeiten: „Einer der wichtigsten Berufe“

Hairlichkeiten heißt der Salon von Yvette Erfurth in der Hohnstädter Straße in Grimma. Seit 15 Jahren empfängt sie mit ihren zwei Mitarbeiterinnen die Kundschaft. Der Laden ist mit 65 Quadratmeter groß genug, dass drei Leute gleichzeitig frisiert werden können. Ihre Freude sei groß gewesen, „wieder öffnen zu dürfen und für die Kunden da zu sein“, bekräftigt die 49-jährige Inhaberin. In einer Apotheke holte sich das Team den Corona-Schnelltest vorm ersten Arbeitstag nach dem Friseur-Lockdown. Yvette Erfurths Mann wird sich aber beim DRK schulen lassen und dann regelmäßig die vorgeschriebenen Schnelltests bei den drei Friseurinnen vornehmen. Das spart Kosten.

„Ich war richtig glücklich, heute herkommen zu dürfen“, strahlt Dr. Barbara Berger über beide Wangen. Die Mutter von Oberbürgermeister Matthias Berger gehört zu den Stammkunden von Yvette Erfurth. „Wir haben den Termin schon eingeschrieben, als die Öffnung noch gar nicht abzusehen war“, verrät die 82-Jährige, die das Friseur-Handwerk über alles schätzt: „Es ist einer der wichtigsten Berufe. Wenn ein Friseur einen Fehler macht, ist das nur schwer zu korrigieren.“ Über die Zeit sei sie dank des guten Schnitts vor dem Lockdown gut gekommen“, erzählt Dr. Berger und genießt neben der Kopfmassage das Schneiden und Föhnen ihrer Haare.

Neben der Arbeit und dem geregelten Tagesablauf hat das Team von Yvette Erfurth noch etwas anderes vermisst: die Gespräche mit den Kunden. Einige von denen stellen am Montag auch ein Begrüßungspräsent auf den Tisch. „Friseurbrause“, scherzt die Inhaberin – und meint natürlich Sekt. „Die Leute freuen sich, dass wir wieder für sie da sind.“

Schlange vor Barber Shop in Grimma

Ohne festen Termin geht nichts bei den Salons. Und doch findet sich am Montag im Grimmaer Zentrum eine Schlage vor einem Friseurladen: beim Barber Shop in der Hohnstädter Straße. Offenbar kann man sich die Haare hier auch ohne Anmeldung stutzen lassen.

Gisela Stier ist die erste, die im Laden von Silvia Heidler in Borna in diesem Jahr einen neuen Haarschnitt bekommt. Um neun Uhr konnte die 68-Jährige am Montagmorgen auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. Ihre Freundin Margit Lorlör hatte gleich für die beiden einen Termin klargemacht. “Als ich hörte, dass die Friseure wieder öffnen dürfen, habe ich direkt bei Frau Heidler auf den Anrufbeantworter gesprochen.

Termine nacheinander bekommen.

„Wir haben die zwei Termine direkt nacheinander bekommen“, berichtet Margit Lorlör. Die beiden Freundinnen sehen sich wegen der Coronapandemie seltener und treffen sich nun öfter zum spazierengehen. Normalerweise musizieren sie gerne auf der Gitarre und Akkordeon bei der Volkssolidarität. Die 68-Jährige war seit November nicht mehr zum Haareschneiden da. „Zwischendurch habe ich versucht, selbst etwas zu kürzen“, berichtet sie. „Ich habe es etwas im Nacken abgeschnitten und den Pony“, so gut sei es aber nicht gelungen, erzählt sie lachend. „Ich bin froh, dass ich wieder hier sein durfte. Ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt“.

Die Friseure dürfen wieder seit dem 1. März öffnen. Nicht nur die Kundinnen und Kunden, auch die Mitarbeiter freuen sich. Gisela Stier ist am Montag die erste Kundin bei Silvia Heidler. Quelle: Kathleen Retzar

Auch Silvia Heidler freut sich, dass sie ihre Kundinnen und Kunden wieder begrüßen kann. „Die Gespräche fehlen einem schon, wenn man es sonst gewohnt ist, sich täglich mit so vielen Menschen zu unterhalten“. In den letzten Wochen hatte sie alles vorbereitet: alle Oberflächen desinfiziert. „Da war die Handwerkerinnung in Borna ein guter Ansprechpartner und wir haben zusammen ein Hygienekonzept ausgearbeitet“. Da sie alleine ist, kann sie zwischendurch nicht Termine ausmachen. Schon am Vormittag kommt eine Frau herein, die einen Termin vereinbaren will. Sie kann auf einem Notizzettel ihre Nummer notieren und Friseurmeisterin Silvia Heidler ruft zurück. Die benutzten Stifte kommen in einen extra ausgewiesenen Becher.

Am Abend Kunden zurückrufen

Das heißt für die 59-Jährige aber auch: nach dem letzten Kunden ist noch nicht Feierabend. Dann muss sie die Kunden zurückrufen und Termine vereinbaren. Die ersten zwei Wochen sind bei ihr ausgebucht. Danach gebe es immer wieder freie Zeiträume.

Sieht wirklich wieder gut aus. Quelle: Kathleen Retzar

Im Friseursalon „Mit Leib Und Schere“ in Borna geht es ruhig zu. Chefin Jane Oehmichen betreut mit Kollegin Stephanie Heyner im Laden an der Wilhelm-Külz-Straße schon seit 8 Uhr die ersten Kunden. Wegen der zentralen Lage kommen auch immer mal Menschen in den Laden und fragen, ob sie spontan drankommen könnten. Aber dafür sind in den ersten Wochen kaum Zeitfenster frei. „Die Leute müssten am besten wirklich anrufen“, erklärt sie.

Letzter Schnitt im November

Einer der sich schon früh einen Termin gesichert hatte, ist Steffen Knobloch. Sein letzter Termin? Am 9. November, erinnert er sich. Der 66-Jährige hat die wochenlange Pause tapfer durchgehalten, lobt ihn die Friseurin Stephanie Heyner, die seit mehr als zwei Jahren dort arbeitet. Es ist fast noch mehr Arbeit, die Haarschnitte nun durchzuführen und die Laienschnitte zu verbessern. Verständnislos macht die Chefin aber, wenn man immer wieder hört, dass die Leute sich die Haare trotz der Coronamaßnahmen bei irgendwem „schwarz“ schneiden lassen haben. „Das hilft nicht die Pandemie einzudämmen“. Einige Salons hätten es aber auch finanziel nicht durch die Corona-Krise geschafft und mussten aufgeben, erzählt sie.

Quelle: Kathleen Retzar

Maske und Desinfektion – ansonsten habe sich nicht so viel im Arbeitsalltag geändert. „Für uns war Sauberkeit und Hygiene schon vor der Pandemie wichtig. Trockenhaarschnitte bieten wir auch sonst nicht an“, erklärt Oehmichen. „Wir nehmen uns auch jetzt Zeit für die Kunden. Sie sollen in Ruhe und fachgerecht ihre Haare geschnitten bekommen“.

Desinfizieren nach dem Betreten

Entspannt startet der Friseursalon Esthetics an der Leipziger Straße in Borna an diesem Montag erst ab 13 Uhr, wie immer. Wer - natürlich mit Termin und Maske - den Eingangsbereich betritt, wird gleich desinfiziert. Eine Mitarbeiterin sprüht das Desinfektionsspray in die Hände. Zusammen mit der Handwerkskammer und einem Arbeitsschutzbeauftragten haben sie ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Im großen Hauptraum gibt es Bodenmarkierungen, für die einzelnen Bereiche der Mitarbeiter-Kunden-Teams. Zudem gibt es einen Nebenraum. Dort können diejenigen die Farbe in Ruhe einwirken lassen. Nur ein Nachteil: der Kaffee und die Zeitschrift fallen nun weg.

Anders als in anderen Salons klingelte das Telefon im Esthetics Friseursalons nicht so häufig. „Unsere Kunden buchen schon lange ihre Termine online. Als von der Politik das Signal der Öffnung kam, stürzte unsere Seite sogar für ein paar Tage ab“, schilderte Stefanie Kopp, die Inhaberin. Nun versucht sie vor allem ihre Stammkunden wieder schnell in den Laden zu bekommen und verrät: „ich muss sagen, wir merken, dass sich vor allem die melden, die nun auch ihren Beruf ausüben, die im Büro oder draußen arbeiten.“ Diejenigen, die sie aus dem Homeoffice kennt oder die in Kurzarbeit sind, würden auch noch etwas Geduld für den Termin mitbringen und sind flexibler.

Gespräche drehen sich um Corona

Normalerweise kommt Mady Golze etwa alle zehn Wochen für Schnitt und Farbe. An diesem Montag ist sie eine der ersten nach der langen Pause. Ihr letzter Termin fiel genau in den Zeit der Schließung. „Der Tag bleibt uns wohl noch eine Weile im Gedächtnis bleiben“, meint die 33-Jährige. Was man im Salon feststellen muss: auch die Gespräche drehen sich um Corona. „Das geht jetzt schon ein Jahr so. Keiner kann mehr von seinem letzten Urlaub erzählen. Viele erleben jetzt auch einfach nichts spannendes. Das ist auch irgendwie belastend“, sagt Kopp.

Im ersten Lockdown seien viele Leute noch mit einem Attest angekommen, erzählt die Inhaberin Stefanie Kopp. „Aber ich kenne meine Leute ja. Da kam es mir schon komisch vor, wenn sie plötzlich alle Asthma hätten“, sagt Kopp. Enttäuscht ist Kopp aber auch von der Politik. Die November- und Dezemberhilfen konnten wir nicht beantragen. Die Überbrückungshilfen III erst Mitte Februar. Bis das Geld bei ihr ankomme, werde es wohl noch dauern. Während ihre Mitarbeiterinnen Kurzarbeitergeld bekamen, überlegte sie ALG II zu beantragen - ein 30-Seiten -Paket. Und hat es dann doch gelassen. „Am Ende wird es mit dem Umsatz verrechnet und müsse es vielleicht doch wieder zurückzahlen.

Von Frank Prenzel und Kathleen Retzar