So unterschiedlich wird an Schulen im Kreis Leipzig im Corona-Alltag unterrichtet

Landkreis Leipzig

Kinder und Jugendliche dürfen seit einigen Tagen endlich wieder in die Schule. Allerdings unterscheidet sich das „Wie“ erheblich. Manche Kinder dürfen wochenweise zum Unterricht und haben dann wieder Wochen Homeschooling, andere Kinder gehen ein- bis zweimal pro Woche zur Schule. Auffällig ist, dass vor allem dort weniger Präsenzunterricht angeboten werden kann, wo viele hunderte Schüler lernen. Was schlicht mit den räumlichen Kapazitäten zusammenhängt.

Der große Überblick: So sieht es in den Schulen des Landkreises aus

Wie der Unterricht abgedeckt werden kann, entscheidet jede Schule für sich. Das Sächsische Kultusministerium hat lediglich einen Rahmen zur Orientierung vorgegeben – „im Wissen, dass die räumlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen in den Schulen sehr unterschiedlich sind“, wie Dirk Reelfs, Sprecher des Ministeriums, mitteilt.

Laut Reelfs seien mehrere Unterrichtsmodelle denkbar, darunter beispielsweise ein täglicher Wechsel oder wöchentlicher Rhythmus. Welches Modell die Schulen tatsächlich umsetzen, hänge von mehreren Faktoren ab. Unter anderem von der räumlichen und personellen Situation vor Ort, um alle Hygiene-Regeln einhalten zu können, und der Schülerbeförderung.

Busfahrzeiten kollidieren mit gestaffeltem Unterricht

Welche Auswirkungen allein letzter Punkt hat, zeigt sich am Beispiel der Oberschule Frohburg. Hier stand die Idee des gestaffelten Unterrichts im Raum (also verschiedene Unterrichtszeiten am einem Tag für die verschiedenen Klassenstufen), allerdings konnte das aufgrund der geltenden Busfahrzeiten nicht umgesetzt werden. „Und Änderungen bei den Bustouren waren nicht möglich“, sagt Schulleiter Ingo Pfretzschner.

Nach Aussage des Kultusministeriums seien die Schulleitungen angehalten, sich „wegen der organisatorischen Rahmenbedingungen mit dem Schulträger“ eng abzustimmen. „Für die Beschulung der Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung/Berufsschule ist zudem eine Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben erforderlich.“

Ziel sei es, dass alle Schüler bis zu den Sommerferien wieder zeitweise die Schule besuchen können und Unterrichtsangebote erhalten. Der Rest der Schulzeit werde zuhause für Übungen, Festigung und Vertiefung genutzt.

Von Vanessa Gregor und Julia Tonne