Vor knapp einem Jahr verstarb in Wurzen der langjährige Uhrmachermeister Siegfried Piotrowski. Sein eigenwillig dekorierter Laden, bis zuletzt ein Treff für Wissbegierige, war Kult im Ort. Sohn Frank, der beim Auswärtigen Amt beschäftigt ist und in New York tätig war, kümmert sich liebevoll um den Nachlass.