Knappe Entscheidung: Mit einer Stimme mehr haben sich die Gegner einer Sommerschließzeit in der kommunalen Kita „Spielhaus“ in Burkartshain durchgesetzt. Das Pilotprojekt sollte die akute Personalnot lindern. Doch wie geht es jetzt weiter?

Kulturausschuss stoppt Pilotprojekt in der Burkartshainer Kita „Spielhaus“

