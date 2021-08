Landkreis Leipzig/Kohren-Sahlis

In diesem Jahr sind es wohl pandemie-bedingt eher „Spät-Sommertöne“. Das von der Sparkasse Leipzig sonst im Juni präsentierte Musikfestival ist diesmal vom 21. August bis 12. September auf Open-Air-Bühnen sowie in Schlössern und Kirchen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zu erleben. Die 16. Auflage, bei der es wieder ein Konzert in Kohren-Sahlis gibt, haben die Organisatoren von Rosenthal-Musikmanagement unter das Motto „Poesie und Leidenschaft“ gestellt, sagt Sprecherin Franziska Franke-Kern.

Konzerte in Kirchenruine und bei Klavierproduzent

Ausgangspunkt ist der 100. Geburtstag des Argentiniers Astor Piazzolla, der als Begründer des Tango Nuevo gilt. Er wird unter anderem vom Duo Fortezza und dem Schauspieler Markus Fennert gebührend gefeiert, die am 29. August in der Kirchenruine Wachau (Stadt Markkleeberg) mit dem Programm „Piazzolla trifft Shakespeare“ open air auftreten. Zwei Tage zuvor ist die Julius-Blüthner-Pianofortefabrik in Großpösna Veranstaltungsort. Der Pianist Dinis Schemann garantiert dort „echte“ Sommertöne mit Kompositionen aus Südamerika, was mit „Schubert & Milonga“ überschrieben ist.

Jerusalem-Duo im Hof der Kirche Kohren-Sahlis

Das dritte und letzte Konzert im Landkreis Leipzig, das gleichzeitig der Abschluss der „Sommertöne 2021“ ist, findet im Hof der St.-Gangolf-Kirche Kohren-Sahlis statt. Nachdem es im Vorjahr drinnen italienische und englische Barockmusik mit Trompeter Joachim Schäfer und Organist Andreas Wenske gab, kommt diesmal das Jerusalem-Duo. Harfenistin Hila Ofek und Saxofonist Andre Tsirlin fangen das zarte Farbspiel des Regenbogens ein, meint Franke-Kern. Seit 2012 musizieren die Israelin und der Russe gemeinsam, beide haben ihr (Musik-) Studium teils auch in Deutschland absolviert.

Harfenistin Hila Ofek und Saxofonist Andre Tsirlin. Quelle: Yifat Yogev

Tickets online und telefonisch ordern

Weitere Konzerte gibt es an der Obermühle in Bad Düben (21. August) und im Schloss Hubertusburg in Wermsdorf (22. August), im Rittergutsschloss Taucha (28. August), in der Stadtkirche Eilenburg (10. September) und am Biedermeierstrand Hayna (Schkeuditz, 11. September). Tickets können online und telefonisch reserviert werden. Wegen der Unterstützung der Sparkasse zahlen deren Kunden gegen Vorlage der Card einen Sonderpreis.

Kartenreservierung und Informationen: Rosenthal-Musikmanagement, Telefon 0341/99 18 71 52, E-Mail sommertoene@rmm-leipzig.de, Internet sommertoene.de

Von okz