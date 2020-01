Sonderschau zum Borsdorfer Kaffeebaum

Borsdorf

Die Sonderschau über den Borsdorfer Gasthof „ Kaffeebaum“ im Heimatmuseum ist ein voller Erfolg. Heimatvereinsvorsitzender Andreas Damm ist noch immer von der Eröffnung am ersten Adventswochenende begeistert. „50 Leute standen an, um dabei zu sein. Das war gigantisch.“ Insgesamt haben die Schau in der Leipziger Straße 5 inzwischen rund 100 Besucher gesehen. Grund für den Verein, noch einmal nachzuschenken und das Ausstellungsende vom 27. Dezember auf Ende Februar zu verschieben.

Im Kaffeebaum spiegelt sich die Dorfgeschichte

„Es war mal fällig, dieses Stück Dorfgeschichte aufzuarbeiten, weil viele dem Kaffeebaum hinterhertrauern“, sagt Museumsleiter Lorenz Uhlmann und erinnert zum Beispiel an die Ehen, die hier beim Tanz ihren Anfang nahmen. „Vor allem aber hat uns fasziniert, wie facettenreich der Kaffeebaum die Geschichte Borsdorfs widerspiegelt.“

Wilhelm Liebknecht schickte seine Besucher in den Kaffeebaum. Quelle: Ines Alekowa

In mehreren Kapiteln erzählen die Vereinsmitglieder Detlef Kupfer, Olav Beyer und Lorenz Uhlmann vor allem anhand des umfangreichen Vereinsarchivs das wechselvolle Schicksal des Kaffeebaums von seiner Errichtung 1724 durch Bürger als Gemeindeschänke bis zu seinem Abriss 2006. Sie beleuchten seine Anfänge als Postkutschenstation, deren berühmt-berüchtigter Sandkuchen nur in einer rumpelnden Kutsche verdaut werden konnte, ebenso wie seine Rolle als Treffpunkt von Genossen, denn Wilhelm Liebknecht, einer der Gründerväter der SPD, der 1881 bis 1890 nur einen Katzensprung vom Kaffeebaum entfernt wohnte, soll seine Besucher mit dem Hinweis, „ich komme dann nach“, immer in den Gasthof geschickt haben.

Umsiedler und Zwangsarbeiter im Saal

Als „sehr trauriges Kapitel“ hingegen beschreibt Uhlmann die 1940 und 41 erfolgte Einquartierung von 100 der von Hitler im Ergebnis des Paktes mit Stalin nach Deutschland geholten Besarabien-Deutschen im Saal. 1945 dann wurden 110 Zwangsarbeiterinnen der HASAG-Werke hier gefangen gehalten. „Sogar Kinder wurden hier geboren“, verweist Uhlmann auf ein vergilbtes Dokument.

Die Fahne des Arbeiterradfahrervereins, die Lorenz Uhlmann (l.) und Andreas Damm hier präsentieren, ist Zeugnis für das rege Vereinsleben, das auch im Kaffeebaumgepflegt wurde. Quelle: Ines Alekowa

Legendäre Theateraufführungen

Legendär dagegen waren die Theateraufführungen im Kaffeebaum. „Nach 1945 hatte die Jugend eine Theatergruppe gegründet, und die brachte Spitzenleistungen“, erzählt Uhlmann vor einer Vitrine mit Plakaten von ausverkauften Vorstellungen in dem 600 Personen fassenden Saal. „Die Sehnsucht nach Vergnügen nach dem Krieg war groß.“ Er selbst, Jahrgang 1943, saß in der ersten Reihe – Mutter Christine leitete die Gruppe. „Hans Große war von den Schauspielern der begabteste, spielte zum Beispiel den Doolittle in Pygmalion“, weiß Uhlmann noch. Vom Vater „geerdet“, sei dieser aber dann Lehrer geworden. Zur Vernissage jedoch habe der heute 89-Jährige noch einmal mit der ein und anderen Anekdote Lacher geerntet. Trotz ihres Erfolges wurde die Theatergruppe von der Kreisleitung verboten – sie hatte sich geweigert, auch zeitgenössische Stücke zu spielen.

Vom Gasthof zum Landwarenhaus

Mit dem Verkauf des Hauses 1956 an den Konsum begann das letzte Kapitel. „Außer Autos gab es im Landwarenhaus fast alles“, zählt Uhlmann. „Aber das Gebäude erlitt das gleiche Schicksal wie viele andere zu DDR-Zeiten: Es wurde auf Verschleiß gefahren.“ Im Brigadetagebuch berichten die Verkäuferinnen, wie sie im Winter mit Schal und Mütze hinter der Theke gestanden haben. „Eine Geschichte, die nicht darin steht, fiel Eva Förster wieder ein, als sie vor der Vitrine stand“, sagt Uhlmann und gibt den Bericht der damaligen Leiterin der Lebensmittelabteilung von einem versuchten bewaffneten Überfall nach der Wende wieder.

Die überstand das Landwarenhaus im Übrigen nicht. Am 31. März 1992 machte es zu. „Ich war in den 1990ern im Gemeinderat, wir wollten das Objekt kaufen, aber der vom Konsum genannte Preis war jenseits von Gut und Böse“, sagt Uhlmann. Heute stehen in der Leipziger Straße 3 fünf Einfamilienhäuser.

Nächste Ausstellung schon geplant

Mit der Kaffeebaum-Ausstellung hat das Museum erstmals keine typische Weihnachtsausstellung gezeigt. „Irgendwann wiederholen sich die Themen“, begründet dies Uhlmann. Und auch für die Zukunft gebe es schon „gute Ideen“, verrät er, zum Beispiel das Chorleben in der Gemeinde anklingen zu lassen.Hintergrund ist die Umbenennung des Vereins im September von Heimatverein Borsdorf und Zweenfurth in Heimatverein Borsdorf. „Damit wollen wir auch namentlich zeigen, dass wir ein offener Verein für alle Ortsteile sein wollen“, betont dessen Vorsitzender. Die nächste Ausstellung allerdings wird erst einmal dem Ende des II. Weltkrieges in Borsdorf gewidmet, kündigt er an. „Wir haben einiges Material zum Einmarsch der amerikanischen Truppen am 17.4.1945. Der jährt sich 2020 zum 75. Mal.“

Öffnungszeit des Museums: freitags 16-18 Uhr sowie nach Vereinbarung, Telefon 034291/22912 ( Damm) oder 20015 ( Uhlmann)

Von Ines Alekowa