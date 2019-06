Naumburg/Püchau

Sommersonnenwende am Freitag: In der kürzesten Nacht des Jahres warten lange Feierabende auf Besucher in Mitteldeutschland. So im Sonnenobservatorium Goseck ( Burgenlandkreis): „Wir rechnen mit vielen Besuchern und hoffen auf schönes Wetter“, sagt Uta Oelke, die sich mit der Geschichte der rund 7000 Jahre alten Kreisgrabenanlage gut auskennt. Seit 15 Jahren führt die Leiterin des Vereins Gosecker Sonnenobservatorium interessierte Gäste durch den rekonstruierten Ringwall unterhalb von Schloss von Goseck. „Bei der ersten Feier der kürzesten Nacht im Juni 2004 standen die hölzernen Palisaden noch nicht, zur Wintersonnenwende im selben Jahr aber war die Anlage dann fertig“, erzählt sie.

Führungen im Observatorium und Musik am Lagerfeuer

„Winter- und Sommersonnenwende waren Fixpunkte im Leben unserer Vorfahren. Die Gestaltung der Anlage spricht für das große Wissen der Menschen der Jungsteinzeit in dieser Region“, so die Vereinsvorsitzende. Zum Programm morgen: Um 16, 17.30 und 19 Uhr beginnen Führungen im Observatorium. Danach laden Merseburger Sternenfreunde zu Himmelsbeobachtungen ein. Um 20 Uhr will Musiker Felix Veit die besondere Akustik des Innenrings der Anlage für seine Lieder nutzen. Gegen 21.30 Uhr kann der Untergang der Sonne vom Nordwest-Tor aus beobachtet werden. Danach gibt es weitere Himmelsbeobachtungen. Am Lagerfeuer klingt der längste Tag des Jahres in Goseck dann aus.

Geheimnisvolle Schlossführung in Püchau

Magische Klänge, Fackelschein und Gesang: Im Tudorschloss Püchau vor den Toren Leipzigs wird es am Freitag mystisch. Chatelaine Benita E.Goldhahn lädt zu einer ganz speziellen Schlossführung ab 20 Uhr ein. Besucher können die Katakomben, geheimnisvollen Gänge und sonst verborgene Orte auf dem Schlossareal erkunden und Resonanzräume erleben.

Angeregt wurde Madame Goldhahn durch eine Einladung nach Chartres bei Paris im Vorjahr. Dort wohnte sie mit anderen Interessierten im danebenliegenden Kloster, um sich sieben Tage mit der Königin der Kathedrale, mit dem geistigen Erbe der Schule von Chartres und der antiken Mysterien zu beschäftigen. „Diese Art des lebendigen Denkens, den Geist von Chartres möchte ich an Interessierte weitergeben. Der aufmerksame Besucher wird durch einfühlsame Betrachtung die Durchdringung von Licht Raum, Architektur und Geist spüren und kennenlernen.“

www.sonnenobservatorium-goseck.de

www.schloss-puechau.de

Von Bernd Lähne, Olaf Majer