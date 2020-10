Späte Versöhnung mit seiner Stadt: Wurzener Maler Hans-Peter Hund wird 80

Wurzen

Kunstkenner sagen dem längst verstorbenen Straßenkehrer Wilhelm eine große Zukunft voraus. Ja, er habe sogar das Zeug zum Straßenfeger. Den Genossen schaute er einst zu ernst, zu grimmig drein. Nein, so könne die sozialistische Persönlichkeit unmöglich aussehen, urteilte einst manch mächtiger Kleingeist. Erst nach der Wende bekannte sich die Stadt Wurzen nicht nur zum Wilhelm, sondern auch zu dessen „Schöpfer“ – zum lange verpönten Maler Hans-Peter Hund, der am Montag 80 Jahre alt geworden ist.

Straßenkehrer als Politikum

Seit zwei Jahren hat Wurzens einstiger segelohriger Straßenkehrer Wilhelm Freimark im Kaminzimmer des Wurzener Museums einen Ehrenplatz. Besucher begutachten inzwischen ganz gezielt dieses hagere, scheu nach unten blickende Gesicht des einstigen Wurzener Originals. „Man hatte mir den Wilhelm übel genommen“, erinnert sich Maler Hund. Die Obrigkeit habe von ihm verlangt, sich nach einer Ersatzperson umzuschauen. Hund weigerte sich: „Es war ein Politikum.“

Der Wurzener Maler Hans-Peter Hund in jungen Jahren. Quelle: privat

Aus Anlass des Künstler-Geburtstags lud Raymund Töpfer vom Wurzener Museum zur Feierstunde in die Domgasse ein. Im Kontor erinnerte er an Hunds Personal-Ausstellungen in Wurzen 2002 und 2015. Gemeinsam mit Museologin Karolin Kläber präsentierte er erstmals die zuletzt angekauften 20 Bilder des Jubilars: Porträts und Landschaften. Töpfer nannte Hund „einen Maler von überregionaler Bedeutung“. Wurzen verfüge nun über die größte museale Hund-Dauerausstellung.

Ankauf als Wertschätzung seiner Arbeit

Mit Genugtuung registrierte der Maler den späten Wandel in der Wahrnehmung seines Werkes. Den Ankauf der Bilder empfindet er als ehrliche Wertschätzung seiner Vaterstadt. Ideell wie materiell. Denn seine Kunst machte ihn alles andere als reich: Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag schüttete es wegen des undichten Daches so heftig in seine Mietwohnung, dass er vergeblich sämtliche verfügbaren Schüsseln und Eimer unterzustellen versuchte.

Maler Hans-Peter Hund in seinem Wohnzimmer. Weil es im benachbarten Zimmer stark reinregnete, musste er seine Bücher ins Trockene bringen. Quelle: Haig Latchinian

Sein größter Kummer ist nicht das feuchte Zimmer – es sind die durchnässten Bücher. Bücher, die ihn ein Leben lang begleiteten. Hund erträgt den Schaden mit Fassung. Der Alleinstehende jammerte auch nicht, als nach Renovierungsarbeiten im oberen Stockwerk in seinem Schlafzimmer nicht nur der Putz rieselte. Alt werden sei eben nichts für Feiglinge, erst recht in einem der ältesten Häuser Wurzens. Den gebeugt laufenden Hund kann nichts und niemand brechen.

Wurzens bekannter Kunstmaler Hans-Peter Hund (m.) feierte gestern seinen 80. Geburtstag im Museum der Stadt. Dabei überreichte er an Raymund Töpfer (r.), Verwaltungsleiter des Museums und der Galerie Wurzen, ein Venedig-Bild. Quelle: Thomas Kube

Künstler wurde Opfer eines Enkeltricks

Er stand und steht immer wieder auf, selbst als er nach einem Sturz stundenlang hilflos in der Wohnung lag. Er lernte es, sich die Stützstrümpfe selber anzuziehen und meldete sich zurück. Bis zum Bahnhof brauchen andere fünf Minuten, er fast eine dreiviertel Stunde. Aber er kämpft. Er weiß: Wer rastet, der rostet. Kürzlich nahm ihn ein Unbekannter im Auto mit. Der Kerl half ihm nach Hause, um ihn bei der Gelegenheit dreist zu bestehlen. „Es war der klassische Enkeltrick“, sagt Hund.

Das Porträt „Wilhelm“ (1969, Öl auf Pappe) zeigt den Straßenkehrer Wilhelm Freimark, der Hund viele Jahre lang Modell stand. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Feierstunde im Wurzener Museum überwältigte ihn. Der stellvertretende Bürgermeister Roland Mühlner, der einstige Stadtchef Jürgen Schmidt, Konstanze Kötz als Vertreterin des Landrats, die Ehrenbürger Dietrich Hoffmann, Horst Schulze und Wolfgang Ebert – alle waren sie gekommen, um zu gratulieren. Der Posaunenchor spielte, und Pfarrer Alexander Wieckowski überreichte dem Geburtstagskind eine Kopie des Taufbuches.

Gerd Seidel aus Osterfeld verfasste 1977 seine Diplomarbeit über Hund. Er verehrt den Künstler so sehr, dass er es sich im Frühjahr nicht nehmen ließ, dessen Ausstellung in der Akanthus-Galerie im Leipziger Westwerk zu besuchen: „In dieser Vielfalt an Bildern war Hans-Peter Hund noch niemals zu erleben.“ Galerist Jürgen Pietsch vergleicht die Annäherung an Hund mit dem Gang in den Blumenladen: „Ich wollte nur eine Primel kaufen, ging aber mit einem Garten heim.“

Künstler lebt sichtlich auf

Hans-Peter Hund lebte auf. Ja, über das sonst strenge Gesicht schien ein Lächeln zu huschen. Zur Feier des Tages schenkte er dem Museum fünf weitere Aquarelle, Arbeiten aus Italien. Beobachter werteten dies auch als Anzeichen dafür, dass er der Stadt die Demütigungen von einst verziehen hat. Hund habe dem belachten, verspotteten Straßenkehrer Wilhelm die unantastbare Würde des Menschen zurück gegeben, sagte Galerist Pietsch und fügte hinzu: In der Verlorenheit des Ausdrucks mag sich der Maler auch selber gemeint haben.

Von Haig Latchinian