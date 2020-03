Ein Spaziergänger hat in einem ehemaligen Steinbruch nahe Lüptitz eine stark angegriffene Ladung für eine Panzergranate gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Überrest aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Spaziergänger findet Ladung für Panzergranate in altem Steinbruch