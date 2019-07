Thallwitz/Wurzen

Genial sozial heißt eine landesweite Aktion der Sächsischen Jugendstiftung, bei der Heranwachsende für einen Tag in die Produktion gehen und das dort verdiente Geld zur Unterstützung von sozialen Einrichtungen und für gemeinnützige Zwecke in den Topf der Jugendstiftung geben. 30 Prozent davon bekommen die beteiligten Schulen ausgezahlt. Ihnen obliegt es dann auch, den Verwendungszweck zu bestimmen.

Schüler von Wurzener Oberschule helfen Tieren in Not

Nachdem sich auch Mädchen und Jungen der Pestalozzi-Oberschule Wurzen an diesem nunmehr 15. Aktionstag beteiligt hatten, stand für sie fest, den erwirtschaften Betrag dem „Verein zum Wohl der Tiere“ auf dem Gnadenhof Lossa zu spenden. „Weil wir wissen, dass der Gnadenhof auf Spenden angewiesen ist, um Tieren in der Not zu helfen“, rechtfertigten Nele Tiedeman und Lea Engel stellvertretend für ihre Schulkameraden die Entscheidung.

800 Euro auf dem Spendenscheck sind kein Irrtum

Durch die Arbeit der Jugendlichen ist eine Summe zusammengekommen, die bei der Chefin im Gnadenhof, Katrin Schumann, Freudentränen aufkommen ließ. Denn zunächst glaube sie, eine Null zu viel auf dem symbolischen Spendenscheck zu sehen. „Nein, das sind nicht nur 80, sondern 800 Euro“, stellte daraufhin Schulsozialarbeiterin Denis Drohn richtig.

Immer wieder profitiert der Gnadenhof von jugendlicher Hilfe und Unterstützung. Auch Yanis Loewe (l.) und Christian Schwarz sind zum Arbeitseinsatz in die Einrichtung. Quelle: Frank Schmidt

Freilich wird dieser Betrag zur Deckung der Unterhaltungs- und Nebenkosten auf dem Gnadenhof benötigt. Aber 100 Euro sind fest für die Anschaffung von Spendenbüchsen eingeplant, verriet Katrin Schumann.

Paten für Spendendosen gesucht

In diesem Kontext möchte sie die Gelegenheit nutzen, um zur Spendendosen-Patenschaft aufzurufen. Geschäfte oder Firmen, die bereit wären, eine solche Spendendose in ihren Räumen aufzustellen, können sich gerne an den Gnadenhof wenden“, warb die Vereinschefin um Beteiligung. Alle Informationen und Kontakte dazu gibt es im Internet unter www.gandenhof-lossa.de.

Von Frank Schmidt