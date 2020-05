Spende für Machern: Damit es läuft, wie geschmiert

Machern

Die Macherner Feuerwehr freut sich über eine Spende der Firma Liqui Moly. Der Hersteller von Fahrzeugpflegeartikeln unterstützt derzeit Rettungsdienste und Feuerwehren bundesweit mit Produkten im Wert von mehreren Millionen Euro. „Eine super Aktion“, dachte sich auch der Macherner Gemeindewehrleiter David Kolodziej, als er von dem Spendenaufruf las.

Kolodziej bewarb sich sofort und freute sich riesig, dass Machern so umfangreich bedacht wurde. „Wir würden ja gerne mit Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken und anderen dringend benötigten Materialien helfen, aber dafür sind wir in der falschen Branche. Deshalb helfen wir mit dem, was wir am besten können: Öle, Additive und andere Autopflegemittel“, erklärte dazu Ernst Prost, Geschäftsführer von Liqui Moly. Fahrzeuge müssten schließlich zuverlässig funktionieren, wenn sie zu Notfällen oder Bränden ausrücken. „Man stelle sich nur vor, ein Rettungswagen bliebe unterwegs mit Motorproblemen liegen.“ Deshalb seien die Produkte, so sehr sie auch im Verborgenen wirken, wichtig für funktionierende Einsätze.

Nach Eintreffen der Lieferung wurden die Pflegemittel, Schmierstoffe und Reinigungsartikel gemeinsam mit dem Macherner Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) inspiziert und sortiert. Anschließend wurde die Spende im Wert von rund 1000 Euro an die drei Ortswehren von Gerichshain, Machern und Püchau verteilt, wo sie die Gerätewarte zur Pflege der Einsatzfahrzeuge nutzen.

Von sp