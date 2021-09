Spendenaktion in Wurzen: Junge Lehrerin im Rollstuhl soll weiter unterrichten können

Wurzen

Sie will wieder zurück ins Berufsleben. Zurück zu ihren Schülern und an ihren Arbeitsplatz im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen. Und genau dafür starten die Schulleitung und das Lehrerkollegium am 1. Oktober eine ganz außergewöhnliche Aktion – „Wir laufen für Lisa Schiegl“.

Die beliebte Fachlehrerin für Spanisch und Englisch erlitt im März des Jahres einen unverhofften Schicksalsschlag. Sie erkrankte schwer und bewegt sich seitdem per Rollstuhl fort. „Ihr Schicksal berührte nicht nur uns Lehrer tief, sondern die gesamte Schulgemeinschaft“, berichtet Schulleiterin Marina Schwarzbach, die in engem Kontakt mit der 30-Jährigen und ihren Angehörigen steht. Daher weiß sie, dass sich Lisa Schiegl nach Wochen im Krankenhaus und jetzt in der Reha mit Energie und eisernem Willen zurück in ein eigenständiges Leben kämpft. „Hierbei hat sie ein großes Ziel: Sie wünscht sich, wieder als Lehrerin im Lichtwergymnasium zu arbeiten“. Das erfüllt ihr die Bildungsstätte nur allzu gern und kam auf die Idee, einen Spendenlauf ins Leben zu rufen.

Doch für den Erfolg der Initiative braucht es die Teilnahme vieler. Eben darum kümmert sich insbesondere Horst Kosel und sein Organisationsteam. Bereits im Vorfeld verfasste die Schulleitung einen Elternbrief und schrieb außerdem Unternehmen an. Schließlich, so Kosel, würden einige Hilfsmittel benötigt, die leider kein anderer Träger finanziert. Zwar sei das Gymnasium behindertengerecht gebaut, jedoch gehe es bei der Aktion um die Anschaffung kleine Dinge – Schreibtische zum Beispiel für verschiedene Arbeitsplätze oder ein Rollstuhl, der in der Schule verbleibt, und Technik, die die Nutzung digitaler Medien ermöglicht.

Anfang des Jahres erkrankte sie schwer: Fachlehrerin Lisa Schiegl. Quelle: privat

Einmal mehr betonen Schwarzbach und Kosel, wie sehr sie auf eine breite Resonanz ihres Aufrufs hoffen. „Wir alle wollen Frau Schiegl unterstützen, die durch ihre fröhliche, engagierte und unvergleichliche Art beliebt bei Schülern, Eltern sowie bei den Kolleginnen und Kollegen ist.“ Zugleich möchte das Gymnasium aber auch ein Zeichen setzen. „Sie soll wissen, dass wir sie hier bei uns brauchen. Es gibt also tausend gute Gründe, mitzumachen“, lockt Kosel.

Ruder-Olympiasieger Philipp Wende ist mit dabei

Der Startschuss auf dem Sportplatz des Gymnasiums fällt am 1. Oktober um 14 Uhr. Alle Kinder und Jugendlichen, die am Freitagnachmittag dann die Sportschuhe schnüren, besitzen eine Sponsorenvereinbarung, in der Unterstützer – egal ob Eltern, Großeltern, Verwandte oder Bekannte – einen festen Beitrag für jede absolvierte 400-Meter-Runde eingeschrieben haben. Die einzelnen Summen fließen dann bis zum 14. Oktober auf ein eigens eingerichtetes Spendenkonto. Doch das sei bei weitem noch nicht alles, so Kosel. Ehrengäste der Veranstaltung, die 17 Uhr endet, sind unter anderem die Eltern und der Lebensgefährte von Lisa Schiegl. Sie selbst wird aufgrund der Corona-Situation per Videoschaltung dabei sein.

Auch sie wird am 1. Oktober an den Start gehen: Schulleiterin Marina Schwarzbach.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Besonders freuen sich Schwarzbach und Kosel, dass Philipp Wende, zweifacher Olympiasieger im Rudervierer und ehemaliger Abiturient des Wurzener Gymnasiums, sein Kommen zugesagt hat. Eine Einladung erhielt darüber hinaus Verena Schott. Die querschnittsgelähmte Schwimmerin wuchs im Bennewitzer Ortsteil Pausitz auf und errang zuletzt bei den Paralympics in Tokio drei Bronzemedaillen.

Schulleiterin Marina Schwarzbach läuft mit

Für den würdigen Abschluss sorgt im Anschluss des Sponsorenlaufes ein Hoffest, bei dem offiziell die neuen Fünftklässler begrüßt werden. Währenddessen kümmern sich die Schüler der Kursstufe 12 um das leibliche Wohl der Gäste und Sportler. Sprachen-Fachleiter Kosel zählt an diesem Tag aber ebenso auf ein großes Interesse all jener, die einfach nur Solidarität üben wollen und damit zu einer beruflichen Wiedereingliederung von Lisa Schiegl beitragen. „Denn wir als Schulgemeinschaft können es uns gar nicht leisten, eine so gute Lehrerin, die hier seit 2017 unterrichtet, zu verlieren“, fügt Schwarzbach an.

Er hofft auf ein breites Echo: Fachleiter Horst Kosel bereitete gemeinsam mit dem Organisationsteam den Spendenlauf vor. Quelle: Archiv

Im Übrigen sind sich beide keineswegs zu schade, am 1. Oktober an ihre sportliche Leistungsgrenze zu gehen. „Selbstverständlich laufen wir mit, wie auch viele andere des Lehrerkollegiums“, kündigen Schwarzbach und Kosel zum Schluss an.

Spendenkonto: Förderverein Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen, Volks- und Raiffeisenbank Muldental EG, IBAN: DE 49 8609 5484 0340 0210 29, Verwendungszweck: Sponsorenlauf

Von Kai-Uwe Brandt