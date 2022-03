Spendenfrühstück für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Machern

Machern

Sensibilisiert durch Eltern oder Fernsehnachrichten machten sich auch Schüler und Erzieher der Macherner Grundschule Gedanken, wie man den betroffenen ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen könne. Dabei wurde der Gedanke eines Spendenfrühstücks geboren.

Gesagt, getan. Kurzerhand haben sich die elf Erzieher der Einrichtung mit heimischen Sponsoren in Verbindung gesetzt. Die Bäcker Keller und Schwarze, Fleischerei Kretzschmar, das Löschdepot und der Servicepunkt Rauchhaupt spendierten aus ihrem Sortiment Lebensmittel. Was dann noch fehlte, wurde von den Erziehern besorgt und bezahlt. Innerhalb einer Stunde zauberten die Erzieher dann etwa 400 belegte Brötchen, sowohl mit süßem als auch herzhaften Belag. „Jedes Kind bezahlt für seinen Teller drei Euro. Viele aber auch mehr, denn deren Eltern hatten ihnen fünf oder manchmal sogar zehn Euro in einen Briefumschlag getan“, freut sich Kita-Leiterin Annett Ziebinsky.

400 Brote wurden insgesamt geschmiert. Quelle: Thomas Kube

Am Ende von den Erziehern noch aufgerundet, kam schlussendlich eine Summe von 1200 Euro zusammen. „Die wird unser „Förderverein der Grundschule Machern“ an das DRK Muldental übergeben. Und die wiederum werden es dann für Flüchtlinge, die bei uns in der Region unterkommen, verwenden“. Der Macherner Schulhort hat ohnehin schon gute Erfahrungen mit Hilfsaktionen, hat früher ein Kinderheim in Nepal unterstützt.

Von Thomas Kube