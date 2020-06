Spielen ohne Absperrband? So reagieren die Kitas im Kreis Leipzig auf die Lockerungen

Landkreis Leipzig

Ein weiterer Schritt hin zur Normalität steht bevor. Die Kitas in Sachsen dürfen wieder auf Regelbetrieb umstellen. Das heißt, längere Öffnungszeiten, größere Gruppen – und neue Hygienekonzepte. Aber kann das eigentlich funktionieren?

Große Erleichterung für alle

In den Bornaer Einrichtungen ist auf Nachfrage zunächst vor allem Erleichterung herauszuhören. Allerdings kommt die Lockerung für alle überraschend. „Ganz ehrlich? Das geht alles gerade so schnell, wir müssen uns daher erstmal Gedanken über die neuen Regelungen machen“, erklärt Ulrike Gorzitze. Sie leitet die Kita „Am Rehgarten“ mit 73 Kindern. Das allerdings bisher noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten und strenger Trennung der Gruppen. Die Rückführung in den Normalbetrieb sorgt für Entspannung. „Das ist von uns sogar eher machbar als die aktuelle Situation. Vor allem was das Personal betrifft“, so Gorzitze. Weil die Gruppen wieder größer werden können, braucht sie weniger Erzieher zeitgleich.

Hygiene-Regeln müssen angepasst werden

Ähnlich erleichternd empfindet es auch Anne-Christin Rösig von der Kita „Marienkäfer“. Bisher habe zwar alles ganz gut geklappt. Eigene Eingänge für die Gruppen wurden geschaffen, die Erzieher blieben immer gleich in ihren Gruppen. Durch die neuen Verordnungen kommt jetzt eine Entlastung auf die Mitarbeiter zu. Doch Rösig ist auch skeptisch. Im Hinblick auf die neueren Infektionszahlen ist sie überrascht, dass die Öffnung der Kitas ansteht. Das wird sie weiter beobachten und die Hygiene-Regelung demnach anpassen. Für Montag wird noch getüftelt. „Wir haben das neue Konzept noch nicht 100 Prozent stehen, aber arbeiten dran.“ Sie sieht die Problematik bei den Stoßzeiten und den Abstandsregelungen, die weiterhin unter anderem von den Eltern der Kinder eingehalten werden müssen.

Fallzahlen stehen unter Beobachtung

An ihre Mitarbeiter denkt auch Yvonne Pritz von der Kita „Sonnenschein“. Die zu schützen sieht sie als eine der großen Herausforderungen an, die nun weiter auf sie und den Träger der Kita zukommen. „Wir haben bisher alle Kollegen im Dienst, auch diejenigen, die zu einer Risikogruppe gehören.“ Zwar haben sie auch über ihren Träger weitere Kräfte bekommen um allen gerecht zu werden, ein dauerhafter Betrieb auf dem jetzigen Stand sei trotzdem eine Aufgabe. „Auch wenn wir die bisher ganz gut gemeistert haben“, so Pritz. Wenn ab Montag Kinder wieder ohne Beschränkungen toben und spielen dürfen, hofft sie daher auf gute Lösungen für alle Beteiligten – besonders, wenn die Fallzahlen ansteigen sollten.

Gleiches bedenkt man auch in Kitzscher. 200 Kinder gehen dort in die Kita „Sonnenschein“. Allein das braucht schon einiges an Organisation. Zurück zum Normalbetrieb, das schafft noch einige Bedenken, erklärt Kita-Leiterin Claudia Frehland. „Aber wir sind im Grunde unwahrscheinlich erleichtert.“ Weil die Gruppen streng getrennt waren, habe man mit mehr Personal gearbeitet. Personal, dass eigentlich nicht da sei. „Da sind einige Überstunden entstanden“, so die Kita-Leiterin. Viele Kinder seien nämlich bereits so schon gekommen. Den Eltern sei, zum Teil auch über die Medien, suggeriert worden, es sei wieder Normalbetrieb, sagt sie. Dass der nun wirklich eintritt, schafft neue Aufgaben. „Wir müssen besonders die Eltern sensibilisieren, sich weiterhin an die Hygienekonzepte zu halten. Mund-Nasenschutz, Abstandsregelungen – das bleibt bestehen.“

Morgenkreis per Livestream

„Es ist für uns eine große Erleichterung, dass wir das strikte Gebot der Gruppentrennung aufheben können“, erklärt Daniel Kemp, Sprecher des DRK Muldental und selbst Leiter der Wurzener Kita „Sonnenschein“, in der einschließlich Hort 365 Mädchen und Jungen betreut werden. Der Kreisverband betreibt in der Domstadt zwei Einrichtungen mit insgesamt 565 Kindern. In der Corona-Krise hatte sich der Träger einiges einfallen lassen, um den Kontakt zu den Familien aufrecht zu erhalten. So fanden für Kinder, die nicht unter die Notbetreuung fielen, Spielstunden im Kita-Garten statt. Dabei konnten Familien mit jeweils einem Mitarbeiter sowie dem gebotenen Sicherheitsabstand eine Spielsituation erleben. Auch Morgenkreise per Livestream wurden erfolgreich getestet.

Krise bringt auch Positives hervor

Schon jetzt kann Kemp der Krise deshalb auch Positives abgewinnen: „Wir werden einige Ideen beibehalten und weiterentwickeln.“ Die neuen Lockerungen bescheren den Einrichtungen endlich mehr Flexibilität, unterstreicht der Kita-Leiter. „Die Gruppen können sich wieder begegnen, was vieles einfacher macht. Nicht nur für die Kinder, sondern auch unsere Personalplanung.“ Die Betreuungszeiten werden sich deshalb wieder am gewohnten Umfang orientieren. Werden die Steppkes bisher nur von 7 bis 16 Uhr betreut, was viele berufstätige Eltern vor Probleme stellte, sind die zwei größten Kitas in Wurzen ab Montag wieder von 6 bis 17 Uhr geöffnet.

Hörbares Aufatmen auch in Thallwitz. „Es ist gut, dass die Kitas wieder normal laufen. Denn spätestens mit der Urlaubszeit hätten wir vor großen Herausforderungen gestanden“, meint Bürgermeister Thomas Pöge. Das Personal sei ohnehin schon auf Kante genäht. Die strikte Gruppentrennung habe deshalb nur mit großem organisatorischen Aufwand funktioniert. So hatte der Ortschef Springer, die zwischen den Gruppen wechseln mussten, immer erst zum Corona-Schnelltest geschickt, bevor sie neue Kinder übernehmen durften. „Das hieß aber auch, dass die jeweilige Erzieherin 24 Stunden ausfiel.“ Die Rückkehr zum Normalbetrieb und die damit verbundenen personellen Erleichterungen begrüßt der Thallwitzer deshalb um so mehr.

In den Startlöchern für den Normalbetrieb steht auch die Diakonie Leipziger Land. Sie wird in ihren 14 Kindereinrichtungen die Lockerungen im Laufe der nächsten Woche schrittweise umsetzen. „Wir freuen uns sehr, dass die strikten Trennungen zwischen den Kindern wegfallen, dass sich Kleine und Größere wieder begegnen können. Das entspricht auch viel mehr unserem Konzept des Voneinanderlernens“, erklärt Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch.

Corona-Tests für Erzieher gefordert

Auch in Grimma stehen die städtischen Kitas in den Startlöchern, um ab Montag wieder von 6 bis 17 Uhr zu öffnen. „Die Umsetzung der neuen Verordnung ist für unsere Erzieherinnen und Erzieher eine Herausforderung, die wir im Interesse der Kinder und Eltern gern meistern möchten“, so Schulamtsleiterin Jana Kutscher, die nicht vergisst, den Familien für ihr Verständnis in den vergangenen Wochen zu danken.

Seitens der Gewerkschaften wird durch die Öffnung allerdings auch der Ruf nach durchgängigen Tests für Kita-Beschäftigte lauter. So richtig es sei, dass der Freistaat den beim Land angestellten Lehrern regelmäßige Tests anbiete, so falsch sei es, dass Erzieher nicht ebensolche Ansprüche hätten, erklärt die GEW Sachsen.

Von Vanessa Gregor und Simone Prenzel