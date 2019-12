Spinnstunde in der Leulitzer Gutshofküche

Bennewitz/Leulitz

Kerzen auf Tischen und dem Küchenschrank tauchen die alte Gutshofküche in Leulitz in heimeliges Licht, auf dem großen Tisch verströmt ein Blech mit warmen Bratäpfeln und Kinderpunsch verlockende Düfte, und dazu surrt leise das Spinnrad. Ulrike Böhme (57) hat wieder zur Spinnstunde eingeladen, so wie jedes Jahr im Advent. Acht Kinder aus der Nachbarschaft, zwischen vier und zehn Jahren alt, lauschen andächtig, als sie beim Spinnen zuerst ein nordisches Märchen und dann das Grimmsche vom tapferen Schneiderlein erzählt.

Märchenstunde für Kinder aus Leulitz und Altenbach

Aber während es das Schneiderlein nur auf sieben, wenngleich auf einen Streich, bringt, hat Ulrike Böhme das Dutzend schon voll. Seit 2008 öffnet sie an einem der Adventssonntage ihre Küche. „Ich war damals etwas traurig über ein Weihnachten ohne Enkel, und habe mir deshalb Kinder aus Leulitz und Altenbach zur Märchenstunde eingeladen“, erzählt sie. Inzwischen haben ihre vier Kinder zwischen 29 und 36 sie und ihren Mann Joe zwar schon zu dreifachen Großeltern gemacht, die Spinnstunde aber ist geblieben. Bei der großen Nachfrage kann Ulrike Böhme einfach nicht nein sagen. „Die Kinder können es meist kaum erwarten“, freut sie sich.

Lesen Sie auch:

Diesmal wird der uralte Türklopfer schon lange vor der vereinbarten Zeit betätigt. Auch Ina Stein hat ihre beiden Jungs, Johannes (4) und Raphael (7), gebracht. „Es ist einfach eine schöne vorweihnachtliche Stimmung bei Böhmes“, sagt sie. Zuerst werden gemeinsam die Bratäpfel vorbereitet. Dafür werden Walnüsse gemahlen und mit Zucker und Butter karamellisiert, dann wird die Masse vorsichtig anstelle des Kerngehäuses in die Äpfel gefüllt und alles zusammen in die heiße Backröhre geschoben.

Wolle der eigenen Schafe verwertet

Bis die Leckerei fertig ist, bleibt noch Zeit, mit den Kindern zum Beispiel Rohwolle sauber zu zupfen und zu kämmen oder alte Strickproben wieder aufzudröseln. „Es ist ein bisschen wie früher, als die Frauen abends in der Gutsküche zusammenkamen, um sich bei Handarbeiten die Zeit zu vertreiben“, sagt Ulrike Böhme.

Spinnen kann sie schon lange. „Das ist so einfach, das kann jeder“, sagt sie. Bei vier Schafen auf dem Hof findet sie es nur konsequent, die Wolle zu verwerten. Sie besuchte einen Kurs und schaffte sich ein eigenes Spinnrad an. Das hat fast etwas von einem Symbol.

Musiksommer auf dem Gut Leulitz

Denn für Leulitz haben Ulrike Böhme und ihr Mann neben ihrer Arbeit in ihrem Ingenieurbüro schon manchen Faden gesponnen. „Organisieren ist unsere Spezialität“, schmunzeln beide. Das zeigt sich beim Waldputz, den sie alljährlich im Frühjahr mit freiwilligen Helfern initiieren, ebenso wie beim Leulitzer Musiksommer auf dem Gut, der traditionell mit einem Konzert in der jedesmal bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche endet – und wie die Spinnstunde noch im Ausklingen die Vorfreude auf das nächste Mal weckt.

Von Ines Alekowa