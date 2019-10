Sponsoren für grünes Klassenzimmer in Bennewitz gesucht

Bennewitz

In den Blumenkübeln blüht es herbstlich, leuchtend roter wilder Wein klettert an einer rustikalen Pergola – beides bildet den Rahmen für das grüne Klassenzimmer auf dem Hof der Grundschule Bennewitz. Doch etwas fehlt noch: ein Sonnensegel. „Die Notwendigkeit eines Sonnenschutzes hat sich nach den krassen Sommern 2018 und 2019 gezeigt“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Konrad Lob. Auf Bitten von Schulleiterin Manuela Wünscher trommelt der Verein nun für das Vorhaben. 2800 Euro werden benötigt, um das Angebot einer lokalen Fachfirma annehmen zu können.

Grünes Klassenzimmer wird seit vier Jahren gut angenommen

Vier Jahre ist es her, dass das grüne Zimmer 2015 beim Hoffest endlich eingeweiht werden konnte. Die Kinder hatten zuvor selbst zusammengetragen, was ihnen wichtig wäre, zum Beispiel Bänke aus Naturmaterial. An der Umsetzung hatte sich auch der Förderverein mit Unterstützung eines Sponsorenlaufes und Arbeitseinsätzen beteiligt. Der Aufwand hat sich gelohnt. „In der Hofpause ist hier alles voll“, erzählt Lobs Sohn Anton (9), der in Bennewitz die vierte Klasse besucht. „Und Kunstunterricht und Werken hatten wir hier auch schon.“

Gewerbetreibende der Gemeinde haben Briefe erhalten

Kreative Ideen für die jetzige Sponsorensuche hat auch der Förderverein. „Wir haben 45 Briefe an Gewerbetreibende in der Gemeinde verschickt“, berichtet Lob. Auf „Leetchi“ läuft eine Online-Sammelaktion. „Seit wir unser Vorhaben am 27. September auf der Crowdfunding-Plattform eingestellt haben, sind bereits 170 Euro eingegangen. Das ist topp“, freut er sich. Verein und Kinder werden auch selber aktiv: „Wir werden die Einnahmen aus unseren traditionellen Weihnachtsaktionen – Weihnachtsbasteln im November, Theater am 6. Dezember in der Feuerwehr und Tombola auf dem Weihnachtsmarkt – für das Projekt verwenden“, kündigt Lob an. Außerdem hat der Verein kleine Leinwände gekauft, die die Schüler bemalen – Eltern oder Großeltern können sie dann für fünf Euro erwerben. „Bis März möchten wir das Geld zusammenhaben, damit das Segel rechtzeitig vor den ersten heißen Tagen gespannt werden kann“, sagt der Vereinschef.

Verein ist seit der Jahrhundertflut aktiv

Lob hat den Vorsitz 2018 von der langjährigen Vorsitzenden Kerstin Kästner übernommen. „Theoretisch könnte ich die Aufgabe einige Jahre lang wahrnehmen“, lacht er, denn das jüngste seiner vier Kinder kommt erst in fünf Jahren in die Schule. „Ich wollte mich gesellschaftlich engagieren, und in einem Förderverein kann man etwas aktiv mitgestalten“, sagt er. Der Verein hatte sich nach der Flut 2002 zur Unterstützung der Sanierung der beschädigten Gebäude der Grundschule, damals noch in Deuben, gegründet. „Seitdem setzen wir uns für die Kinder ein“, sagt Lob. In Bennewitz, wohin die Grundschule 2006, nach Schließung der Mittelschule, umzog, wurde zum Beispiel ein neuer Spielplatz gestaltet, Biotop und Sinnespfad angelegt. Dem Engagement des Vereins sind auch die zusammen mit einem Leipziger Maler über vier Jahre entstandenen großen Kontinentbilder im Treppenhaus zu danken. „Dass sich unsere Kinder in der Schule wohlfühlen, ist eines unserer wichtigen Ziele“, sagt Lob.

Allein in diesem Jahr 20 neue Mitglieder im Verein

Realisierbar sind all diese Aktionen natürlich um so leichter, je mehr Unterstützer sie finden. Aktuell zählt der Verein 75 Mitglieder. „Allein dieses Jahr haben wir 20 neue aufgenommen“, erzählt Lob. Dafür ist er bei den Eltern der 160 Grundschüler in die Offensive gegangen, hat den Verein schon beim ersten Elternabend der beiden ersten Klassen vorgestellt und, wie auch beim Tag der offenen Tür, Aufnahmeanträge verteilt.

Unterstützung von Sponsoren auch sonst wichtig

„Neben Mitgliedsbeiträgen und öffentlichen Geldern, die wir, trotz Kürzungen in den letzten Jahren, immer wieder beantragen, sowie Einnahmen von Veranstaltungen, ist die Unterstützung durch Sponsoren – auch abseits vom Projekt Sonnensegel – von großem Wert für uns“, betont der Vorsitzende. „Ihr Beitrag hat den Kindern zum Beispiel Unterstützung bei Wandertagen oder Theaterfahrten sowie Überraschungen zu Ostern und Weihnachten ermöglicht.“ Willkommen seien ebenso Sachspenden, die für die Arbeitsgemeinschaften genutzt werden können. „Wir würden uns freuen, wenn Sie auch diesmal ein offenes Ohr für unsere Kinder haben“, wirbt Lob.

Konto des Fördervereins: IBAN DE66 8609 5484 0350 9016 98

Von Ines Alekowa