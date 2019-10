Beucha

Am Donnerstagmorgen wollten zwei Mitglieder des Tauchclubs Reparaturarbeiten an der Tauchschule in Beucha aufgrund eines vorangegangenen Einbruchs durchführen. Sie staunten nicht schlecht, als im Vereinsgebäude Licht brannte, ein Fenster offen stand und sie Stimmen vernahmen. Einer betrat das Gebäude, während der andere die Polizei verständigte.

Plötzlich kamen drei Personen aus einer Tür, während zwei weitere aus einem Fenster sprangen. Alle – eine weibliche, vier männliche Personen – flüchteten. Den beiden Männer (58 und 63) gelang es, einen der Unbekannten, der einen Hund bei sich hatte, festzuhalten. Plötzlich kamen zwei Männer zurück und schlugen sofort auf die Zeugen mit einer Eisenstange ein, woraufhin sie den Festgehaltenen losließen. Die Opfer mussten später ambulant behandelt werden.

Einbrecher in Beucha rannten davon

Die Verletzten konnten noch beobachten, wie drei der Einbrecher in Richtung Steinbruchsweg und zwei in Richtung Beucha-Ost rannten. Gleich darauf traf die Polizei ein und konnte drei Personen in der näheren Umgebung stellen und vorläufig festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um eine 17-Jährige sowie um einen 17- und einen 33-Jährigen. Die Ermittlungen zu ihren beiden Komplizen sind noch nicht abgeschlossen. Das Trio hat sich strafrechtlich zu verantworten.

