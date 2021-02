Sportlerwahl: Diesmal stehen die Trainer und Trainerinnen im Mittelpunkt

Landkreis Leipzig

In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders und ja, doch wieder irgendwie alles beim Alten. Die Rede ist von der Sportlerwahl im Landkreis Leipzig. Die wird wie immer vom Kreissportbund in Zusammenarbeit mit der Leipziger Volkszeitung und der Sparkasse Leipzig ausgerichtet. Soweit das bekannte Prozedere.

Abgesagte Wettkämpfe und ausgefallene Sportfeste

Neu hingegen: Wegen der ausgefallenen Wettkämpfe in der vergangenen Saison stehen diesmal nicht die Sportler und Sportlerinnen zur Wahl. Vielmehr rücken die Menschen in den Mittelpunkt, die den Trainingsbetrieb am Laufen halten. „In diesem Jahr stehen Trainer und Nachwuchstrainer zur Wahl“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer des Kreissportbundes, Jörg Heidemann. Lange haben die Verantwortlichen darüber gebrütet, wie die traditionsreiche Wahl in Zeiten von abgesagten Wettbewerben, ausgefallenen Sportfesten und verschobenen Fußballspielen über die Bühne gehen soll.

Ehrenamt steht im Mittelpunkt

„Mit der Wahl der besten Trainer und Nachwuchstrainer rücken wir das Ehrenamt viel mehr in den Mittelpunkt“, sagte René Schober. Also diejenigen Personen, die in den Sportvereinen Tag für Tag, Woche für Woche die Stange halten. Sich um Trainingsabläufe kümmern, weit vor den Sportlern und Sportlerinnen auf dem Platz oder in der Halle stehen, um die Übungseinheiten aufzubauen. Diese Einheiten müssen Zuhause vor- und teilweise auch nachbereitet werden. Zudem kommt, dass Trainer und Trainerinnen auch an den Wochenenden unterwegs sind, um mit ihren Schützlingen zu Wettkämpfen zu fahren, um sie dort fachgerecht zu betreuen. Dafür müssen die Familien der Trainerinnen und Trainer zurückstecken. Müssen dieses immer wiederkehrende Spiel mitmachen.

Anfeuern und trösten

Und letztlich erhalten die verantwortlichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter – wenn überhaupt – nur eine ganz geringe finanzielle Entschädigung. Oftmals legen sie selber noch Geld drauf, um zu den Wettkämpfen zu kommen. Aber sie machen das, weil sie für die Sache, für ihren Verein, für ihren Sport und ihre Schützlinge brennen. Sie freuen sich, wenn einstudierte Abläufe sitzen. Und wenn es mal nicht so klappt, trösten sie ihre Sportler und Sportlerinnen.

Vereine schlagen Trainer und Trainerinnen vor

In diesem Jahr stehen die Personen im Rampenlicht, die sonst eher im Hintergrund arbeiten. Die Trainer und Trainerinnen wurden alle von den Sportvereinen selbst vorgeschlagen. Sowohl Heidemann als auch Schober machen klar, dass das Ehrenamt viel öfter in den Fokus rücken muss. Beide sind sich sicher: Genau die Richtigen stehen in diesem Jahr zur Wahl. Ausgezeichnet werden die Sieger dann zur Vollversammlung des Kreissportbundes. Einen Sportlerball wird es wegen der Pandemiebestimmungen in diesem Jahr nicht geben.

Von Heiko Stets