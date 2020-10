Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Leipzig ist am Wochenende weiter sprunghaft angestiegen. Wie das Landratsamt am Wochenende mitteilte, wurden am Sonnabend 344 Infektionen registriert und damit 19 mehr als am Vortag. Am Sonntag kletterte die Zahl auf 356. Inzwischen seien 72 Personen aktuell mit dem Virus Covid-19 infiziert. Bislang wurden im Landkreis Leipzig vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt.

Die meisten Fälle in Markkleeberg und Grimma

Wie es weiter heißt, sind aktuell eine Schule in Borna und zwei weitere Schulen in Grimma betroffen. Vor einigen Tagen war eine Klasse in der Wurzener Diesterwegschule getestet worden, deren Schüler Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Auch in der Clemens-Thieme-Grundschule von Borna waren bereits Tests vorgenommen worden. Zudem kämpft die Sparkasse im Landkreis mit Corona-Fällen. Der hohe Anstieg verteilt sich laut Behörde über viele Kommunen und alle Altersgruppen. Aus der Kontaktnachverfolgung ist erkennbar, dass viele Infektionen aus Kontakten in der Zeit rund um den 3. Oktober resultieren, etwa bei Festen, Feiern oder Veranstaltungen. Die meisten Corona-Fälle im Landkreis werden derzeit aus Markkleeberg (53), Grimma (45) und Frohburg (33) gemeldet.

Quarantäne fällt in die Herbstferien

In Quarantäne, die für die Schüler in die Herbstferien fällt, befinden sich derzeit 364 Personen. Hinzu kommen noch etwa 90 Personen, die – zunächst mündlich – in Quarantäne gesetzt wurden. Für jede Quarantäne müsse den Angaben zufolge auch ein Bescheid ausgefertigt werden, was noch etwas dauert. Das Landratsamt meldet die meisten Quarantäne-Anordnungen aus Wurzen (77), Grimma (69) und Frohburg (33).

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt derzeit bei 29,6. Mitte voriger Woche hatte er noch bei 20,4 gelegen. Steigt dieser Wert auf über 35 bzw. 50, muss der Landkreis mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens reagieren. Deshalb hat Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt an die Menschen appelliert, Kontakte möglichst einzuschränken.

