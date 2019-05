Brandis

Am Ende wurde der Beschluss im Stadtrat einstimmig gefasst – und damit der BrandisTreff gesichert. Für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Projektes der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Kreisverband Mulde-Collm übernimmt die Stadt in Form eines Zuschusses die Personalkosten für 20 Wochenstunden für die Projektleiterin zuzüglich fünf Prozent der Personalkosten für 2019 und 2020.

Angebot schließt Lücken in Brandis

Das Projekt „ Brandis – ein Zuhause für Jung und Alt“ war durch eine Förderung der Aktion Mensch Anfang 2016 begonnen worden. Unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Arno Jesse setzten sich Awo und regionale Kooperationspartner das gemeinsame Ziel, durch Vernetzung vorhandener Angebote und Akteure sowie eine nachhaltige Förderung die Versorgungslücken aller Generationen im Raum Brandis zu schließen. Vor allem älteren Menschen sollte so der Verbleib im Quartier erleichtert werden.

Zunächst berieten Experten im Awo-Sozialzentrum Braustraße zu Schwerpunkten wie Pflege, Vorsorge, Nachbarschaftshilfe sowie Wohnen im Alter. Das Mitnutzen der Räume der Tagespflege konnte jedoch keine Lösung auf Dauer sein. Sein neues Domizil fand das Projekt im Ende Januar 2018 eröffneten BrandisTreff am Markt 13 – zentral und mit Bushaltestelle vor der Tür. Das Problem: Ende 2018 lief die Förderung nach drei Jahren aus. Ein weiterführendes Förderprogramm konnte nicht erschlossen werden. Nun sprang die Stadt ein.

Denkanstoß für künftige Finanzierung

„Der BrandisTreff ist zu einem wesentlichen Anlaufpunkt für viele, insbesondere ältere Bürger geworden. Auf sein Angebot wollen wir nicht verzichten“, erklärte Hauptamtsleiter Robert Kröber. Deshalb wurden im Haushalt 16000 Euro eingestellt. Weil sich inzwischen aber Kostenpläne geändert hätten, sei eine zusätzliche Finanzierung nötig – 5000 Euro im Jahr 2019 und circa 6000 Euro in 2020.

Trotzdem blieb Kritik nicht aus. „Es sollten keine Kosten für die Stadt entstehen“, erinnerte Alexander Busch (Freie Wähler) an die damalige Projektvorstellung im Stadtrat. Als „Denkanstoß“ für die Zukunft wollte er deshalb den Verweis auf ehrenamtlich geleitete Projekte verstanden wissen. „Ich sehe hier eine Stellenbeschaffungsmaßnahme, die wir querfinanzieren. Aber auch wir müssen mit begrenzten Mitten haushalten.“

SPD-Stadtrat: Seniorenbetreuung nicht im Ehrenamt zu stemmen

Markus Bergforth ( SPD) war da anderer Meinung: „Wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, Seniorenbetreuung sei im Ehrenamt zu stemmen. Das ist eine professionelle Aufgabe.“ Jürgen Herrn ( SPD) unterstrich, dass es sich zwar um eine freiwillige Aufgabe handele. „Aber eine ausgewogene Sozialarbeit steht der Stadt gut zu Gesicht. Und wenn wir uns zu Freizeitangeboten für die Jugend bekennen“ – zuvor war eine Stundenerhöhung für Betreuer im Awo-Freizeittreff Mauerwerk beschlossen worden –, „sollten wir auch etwas für ältere Menschen tun“, plädierte er. „Es ist bekannt, dass freie Träger nicht in der Lage sind, allein die Eigenmittel zu stemmen.“ Antje Busch-Sandmann (Bürgerverein Brandis) suchte den Kompromiss und schlug vor, Teilnehmer größerer Veranstaltungen mit einem Obolus zu beteiligen. „Wenn wir Geld geben, können wir auch fordern.“ Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) versprach, die Anregung weiterzugeben, zeigte sich aber wenig optimistisch, dass das bei der Unterschiedlichkeit der Veranstaltungen funktioniere.

Vielfältiges Angebot in Brandiser Begegnungsstätte

In der generationsübergreifenden Begegnungsstätte werden zweimal wöchentlich Sprechzeiten angeboten. Themenspezifische Informationsveranstaltungen sind inzwischen so nachgefragt, dass sie schon aus Platzgründen in die Musikarche verlegt werden mussten. So auch die nächste am 8. Mai, 18 Uhr, „Kinder trauern anders“, auf der sich der Leipziger Verein „Wolfsträne“ vorstellt. Einmal im Monat gibt es Hilfe beim Umgang mit Smartphone und Computer. Mittwochs wird zum offenen Seniorentreff eingeladen, am Letzten des Monats mit Seniorenbeauftragtem Joachim Kühnel. Auch Gesellschaftsspiele stehen auf dem Programm und kreatives Gestalten. Die Räume nutzen außerdem der Diabetes-Stammtisch und die VS-Ortsgruppe Brandis-West, und einmal im Monat beantwortet die Stadtratsfraktion SPD/Grüne unter dem Motto „Hallo, Nachbar!“ Fragen zu kommunalpolitischen Themen.

