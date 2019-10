Stadtbibliothek Wurzen lädt im Alten Rathaus zum Schmökern

Wurzen

Den Tag der offenen Tür in der Wurzener Stadtbibliothek haben auch Mädchen und Jungen aus der Grundschule „An der Sternwarte“ genutzt. „Der Besuch hier fügt sich gut in das aktuelle Thema Lesen ein, welches wir gerade in der Schule als Projekt durchführen, um Kinder für das Lesen zu begeistern“, erklärte Lehrerin Renate Liebs.

Lesespaziergang durch die Stadt

„Und dafür haben wir am letzten Schultag vor den Herbstferien einen Lesespaziergang durch die Stadt gemacht, der unter anderem über den Alten Friedhof führte und auch in den Dom.“ Dort, so die Lehrerin weiter, haben die Kinder aus mitgebrachten Büchern Geschichten vorgelesen, bevor es in die Stadtbibliothek ging. „Die meisten Kinder lesen gerne, aber wir bemühen uns auch um jene, die nicht so oft ein Buch in die Hand nehmen“, sagte die Pädagogin.

Schüler der Grundschule "An der Sternwarte" Wurzen besuchen zum Tag der offenen Tür die Stadtbibliothek Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Als Leseratte outete sich Anni Töpeler und verriet gleich noch ihre Lieblingsbücher. „Eulenzauber“ und „Die magische Schule“. Sogar abends im Bett darf die Zehnjährige noch ein Buch zur Hand nehmen. Klassenkamerad Max Ponitka mag es, „wenn die Bücher geheimnisvoll sind, wo es mit jeder Seite immer spannender wird“, sagte der Zehnjährige. Und mit Konstantin Patipt wächst wohl ein Wolfsexperte heran, denn Bücher mit und über Isegrim stehen bei ihm besonders hoch im Kurs. „Aber keine Märchen mehr wie Rotkäppchen und der Wolf“, stellte der Neunjährige gleich klar.

Uschi Brühnung liest und singt

Ein weiterer Höhepunkt des Tages lockte dann besonders die großen Besucher am Abend in den Schweizergarten, wo Uschi Brüning auf Einladung der Stadtbibliothek aus ihrem Buch „So wie ich“ las. „Eigentlich wollten wir Musik von der bekannten Jazzsängerin hören, deswegen waren wir überrascht, dass es eine Buchlesung sein soll“, wunderte sich Heidrun Zahn zunächst. „Trotzdem freue mich auf sie, weil sie eine von uns ist.“ Und in der Pause ließ sie wissen, doch noch auf ihre Kosten kommen zu sein, denn die Brüning hatte tatsächlich einige ihrer besten Songs aufgeführt, wobei sie von Lukas Natschinski sowohl an der Gitarre als auch am Keyboard musikalisch begleitet wurde. Das Programm entsprach damit den Erwartungen der meisten Besucher im Saal. „Etwas anderes hätte Sie ihrem Publikum auch nicht antun können“, freute sich auch Lilli Sprößig, während ihr Gatte Werner mit dem Brüning-Auftritt alte DDR-Erinnerungen verband.

Uschi Brüning liest in Wurzen aus ihrer Autobiografie „So wie ich". Quelle: Frank Schmidt

Gleichwohl die Künstlerin Jahrzehnte lange Bühnenerfahrung hat, sei dieser Auftritt eine neue Erfahrung für sie, denn es ist ihr erstes Werk als Autorin. „Nein, eine Schriftstellerin im klassischen Sinn bin ich nicht“, sagte Brüning. „Aber Manfred Krug animierte mich, mal das aufzuschreiben, was den Inhalt des Buches prägt.“ Natürlich habe sie am Schreiben genau so viel Spaß gehabt wie an der Musik. „Trotzdem fiel es mir nicht immer leicht, denn beim Schreiben sind doch sehr viele Dinge wieder hochgekommen, die weh getan haben“, gab die Künstlerin Einblicke in ihr Seelenheil und nannte beispielsweise die Ausbürgerung von Biermann.

Von Frank Schmidt