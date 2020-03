Stadtbibliothek Wurzen rüstet mit Onleihe-Terminal digital auf

Wurzen

Mehr Service für digitale Angebote: Seit Anfang des Jahres steht in der Stadtbibliothek Wurzen im Alten Rathaus allen Nutzern ein Onleihe-Terminal zur Verfügung. „Mit der Technik“, so Leiterin Cornelia Reichel, „verbessert sich der schnelle Abruf zu insgesamt 12 000 Medien.“ Dafür sorgt jetzt ein Touchscreen-Monitor, der sich gleich am Eingang zwischen den beiden Regalen der analogen Neuanschaffungen befindet.

„Die Bedienung ist ganz einfach“, erläutert Mitarbeiterin Sophie Kleis, die bei Fragen der Besucher gern weiterhilft. Für den Zugriff braucht es nur den Name sowie das Kennwort und schon geht’s los. Außerdem lasse sich das Endgerät, also Handy oder der E-Book-Reader, direkt anschließen, um das gewünschte Objekt der Begierde herunterzuladen, so die 24-Jährige. „Wer keinen eigenen E-Book-Reader hat, kann sich zum Beispiel auch ein tragbares Lesegerät ausleihen – Preis: fünf Euro für drei Wochen.“

Onleihe Leipziger Raum bekommt jetzt Zuwachs

Reichel zufolge hält sich die Zahl jener Personen, die statt Blättern lieber den Bildschirm bevorzugen, noch in Grenzen. „Von unseren 1300 aktiven Nutzern sind es etwa 100.“ Dienstleister für sie ist das Internetportal www.onleihe.de/leipzigerraum, ein Zusammenschluss von derzeit 21 Bibliotheken. Gründer der Allianz waren einst Borna, Naunhof und Geithain. Wurzen trat Ende Oktober 2015 als Mitglied bei.

Zum aktuellen Bestand der Stadtbibliothek Wurzen gehören 45 600 Medien. Allerdings ist dieser nicht identisch mit dem digitalen Angebot der Onleihe. Quelle: Klaus Peschel

Aber mittlerweile plant der Verbund im zehnten Jahr seines Bestehens einen enormen Entwicklungsschub. „Im Laufe des zweiten Quartals 2020 kommen 31 weitere Bibliotheken der ehemaligen Liesa-Onlinebibliothek aus dem gesamten Gebiet des Freistaates Sachsen hinzu und nennen sich dann Onleihe Sächsischer Raum“, berichtet Kleis. Allein schon deshalb lohne sich die Anschaffung des Terminals, da sich der abrufbare Bestand schlagartig verdoppelt.

Einrichtung bietet Besuchern zwei Schulungen an

Übrigens lädt die städtische Einrichtung am 2. April zu zwei Schulungen für die Onleihe ein – zunächst ab 14 Uhr und abends ab 18 Uhr. Tags zuvor, am 1. April, erwähnt Leiterin Cornelia Reichel noch zum Schluss, lockt die Stadtbibliothek mit der Fernsehmoderatorin Katrin Huß in die Räume des Alten Rathauses. Die Journalistin liest ab 19 Uhr aus ihrem Buch „Die traut sich was“, Geschichten aus ihrem Leben. Karten im Vorverkauf sind in der Stadtbibliothek oder unter Telefon 03425/85 60-410 erhältlich.

Von Kai-Uwe Brandt