Wurzen

Vor einer eindrucksvollen Kulisse von 450 Zuschauern endete kürzlich das Kindersprint-Stadtfinale im Autohaus Wurzen. An den Vorrunden vom 20. bis 24. Mai mit den Grundschulen Püchau, Kühren, Bennewitz, Berg Eilenburg sowie den Wurzener Bildungsstätten An der Sternwarte sowie Diesterweg nahmen laut des Veranstalters, der contacts & sports GmbH Leipzig, über 850 Mädchen und Jungen teil. Höhepunkt war nunmehr der Endausscheid mit anschließendem Familienfest.

172 Kinder nehmen am Projekt Kindersprint teil

Wie Projektleiter Frank Richter mitteilte, darf sich Ben Butzek seit diesem Wochenende als schnellstes Kind aus Wurzen bezeichnen. Der Viertklässler der Grundschule „An der Sternwarte“ Wurzen sprintete in sagenhaften 5,313 Sekunden durch den 16 Meter langen Laufparcours. „Damit ist er in diesem Schuljahr der schnellste Junge aus Wurzen.“ Das schnellstes Mädchen wurde mit 5,556 Sekunden die Viertklässlerin Josephine Paul von der Grundschule Berg Eilenburg. „Eine tolle Leistung, besonders vor dem Hintergrund, dass 172 Kinder am Kindersprint-Endspurt in Wurzen teilgenommen haben“, so Richter.

Stolze Sieger: Gruppenfoto nach dem Endausscheid des Wurzener Stadtfinales im Kindersprint. Quelle: Kindersprint

Für die kleinen Rekordinhaber jeder Klassenstufe gehe der Wettbewerb allerdings noch weiter. Denn sie qualifizierten sich für das große Finale am Ende des Schuljahres am 6. Juli im Einkaufscenter Nova Eventis.

Initiative will Freude an der Bewegung vermitteln

Zum Ziel der Aktion sagte Richter: „In Zeiten zunehmender Bewegungsarmut will die Initiative Kindersprint gemeinsam mit den unterstützenden Partnern einen Gegenpol zur multimedialen Freizeitgestaltung darstellen.“ Letztlich gehe es darum, Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln und sie damit langfristig zum Sporttreiben zu animieren. Schon deshalb freuten sich die Organisatoren über die „große und positive Resonanz“ in Wurzen. Im Übrigen wurde der Kindersprint nicht nur vom Autohaus Wurzen, sondern auch von der Wärmeversorgung Wurzen GmbH unterstützt. Offizielle Sportpartner sind der SC DHfK und der Sächsische Fußballverband.

Die erstplatzierten Mädchen und Jungen des Wurzener Stadtfinales auf einem Blick: 1. Klasse – Kira Kryger und Emilius Jungk, 2. Klasse – Ayleen Mohrbach und Demian-Fynn Lenk, 3. Klasse – Lilly Ebert und Max Ponitka, 4. Klasse – Josephine Paul und Ben Butzek.

Von Kai-Uwe Brandt