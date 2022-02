Stadthaus Wurzen verzichtet auf den Genderstern

Wurzen

Das Stadthaus Wurzen wird sich in Zukunft wie bereits andere Kommunen an die Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung halten und im Schriftverkehr auf Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich verzichten. Damit setzte sich die unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (BfW) zur jüngsten Stadtratssitzung durch, nachdem ihr Antrag einer einheitlichen Sprachregelung zunächst im Verwaltungsausschuss am Veto der CDU scheiterte.

Trotz der unerwarteten Klatsche im kleinen Gremium drängte der BfW-Fraktionschef Thomas Schumann dennoch darauf, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ratstagung setzen zu lassen. Und diesmal schienen auch die Christdemokraten ihren Frieden mit dem Vorstoß gemacht zu haben. Sie votierten mit der Wählergemeinschaft und sorgten für eine Mehrheit von 13 Mandatsträgern bei drei Enthaltungen sowie sechs Gegenstimmen.

CDU unterstellt der BfW billigen Wahlkampf

Dabei hatte der CDU-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Kay Ritter zwei Wochen zuvor der Initiative noch eine klare Absage erteilt. Jedoch nicht aufgrund des Inhaltes, sondern weil aus seiner Sicht die „Bürger für Wurzen“ ihre Forderung lediglich von den unabhängigen Wählervereinigungen in Grimma abgeschrieben hätten, um schlichtweg „billigen Wahlkampf“ für die Wurzener Oberbürgermeisterwahl zu betreiben.

Was aber führte jetzt zum plötzlichen Sinneswandel bei der CDU? Vor allem die Eingangsrede von Schumann. Darin erwähnte er, selbstverständlich Passagen übernommen zu haben – „warum auch nicht?“. Denn letztlich stimme seine Fraktion textlich allen Punkten des Antrages zu. Mit jener Offenbarung löste der 48-jährige BfW-Mann die christdemokratische Blockadepolitik. Jetzt, nachdem „Ross und Reiter“ genannt worden seien, könne er zustimmen, ließ Ritter wissen. Die CDU habe schließlich schon immer dafür gestanden und nun kein Problem mehr Ja zu sagen.

Muttermilch heißt jetzt Menschenmilch

Bei seiner Meinung, dass die Festlegung einer einheitlichen Sprachregelung völlig überflüssig sei, blieb wie bereits im Ausschuss der SPD-Fraktionschef Heinz Richerdt. Er halte den BfW-Vorschlag für unangemessen, da er jedweder Grundlage entbehre. Zumal die Entwicklung der Sprache nicht aufgehalten werden könne. Seinem Argument pflichtete unter anderem Linken-Stadtrat Jens Kretzschmar bei.

Dennoch regte sich Widerstand in den Reihe der Antragsgegner. „Muttermilch heißt jetzt Menschenmilch oder Milch des stillenden Elternteils“ erheiterte Martina Schmerler, Gymnasiallehrerin und parteiloses Mitglied der SPD-Fraktion, zum Schluss der Debatte so manchen Volksvertreter. Sie jedenfalls wolle sich nicht von einer kleinen Minderheit vorschreiben lassen, wie die Mehrheit zu sprechen habe.

Von Kai-Uwe Brandt