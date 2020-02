Stadtpark Wurzen: Deshalb werden so viele Bäume gefällt

Wurzen

Kleinbagger wühlen, Motorsägen kreischen und überall liegen dicke Baumstämme herum: Von Woche zu Woche lichtet sich der Wurzener Stadtpark. Die Arbeiten auf dem 16 Hektar großen Areal bleiben nicht unbemerkt. Zumal die Ende des Jahres errichtete und von Granitborden umsäumte Splittfläche vis-à-vis der Apotheke in der Geschwister-Scholl-Straße bei so manchem Spaziergänger Fragen aufwirft.

Das sind die Pläne für den Umbau des Stadtparks

„Wir setzen seit geraumer Zeit die Zielvorgaben des Landesamtes für Denkmalpflege um“, erklärt Kathrin Höhme. Und niemand weiß besser über die Details bescheid als die Mitarbeiterin für Grünflächen im Stadthaus. Um zu berichten, was sich schon verändert hat und noch verändern wird, lädt sie zu einem Rundgang ein, der auf dem neuen Bruchstein-Karree beginnt. „Jener Bereich symbolisiert den historischen Konzertplatz, den wir wiederbeleben“, erzählt Höhme.

Darauf waren einst mehrere Bäume, die ein natürliches Bühnendach bildeten und den Gästen kühlen Schatten spendeten. Fünf Jungtriebe steckte die Stadt bereits, zwölf fehlen noch. „Wer möchte, kann angesichts eines Firmen- oder privaten Jubiläums gern einen Baum kaufen und dort einpflanzen.“ Namenstafeln an den beiden Findlingen am Eingang des Platzes sollen später an die Sponsoren erinnern und Blumenrabatten den Standort begrenzen.

So sah einst die Schmuckanlage des Wurzener Stadtparkes aus. Das Postkartenbild stammt aus dem Jahre 1914. Quelle: Archiv

Weiter geht es in Richtung Teich und Grotte, die um 1895 bis 1896 angelegt wurden. Überall befinden sich gefällte Stämme, der eine oder andere bleibt jedoch vor Ort, und dient zum Beispiel an der Nilpferdgruppe als Balanciergerät oder Fahrradständer. Zwischen den Buchen, Eschen und Kiefern entfernte der Bauhof schon großteils das dichte Ahornunterholz samt Wurzelwerk, sodass der Charakter des Parkes wieder zum Augenschein kommt. Immerhin, so Höhme, sei gut 40 Jahre lang an der grünen Lunge Wurzens kaum etwas getan worden. Das mache sich jetzt bemerkbar.

Zahlreiche Ahornbäume sind krank

„Leider sind zahlreiche Ahorne von der Rußrindenkrankheit befallen und alte Buchen durch die Trockenheit der vergangenen Sommer geschwächt. Zum Glück nicht so schlimm wie im Schlosspark Nischwitz“ Am Teich bleibt sie kurz stehen und zeigt auf die Rosenhecke, die Mitte 2019 neue, vor allem resistentere Sorten erhielt. Wie am Gewässer will die Stadtverwaltung mit Bänken an verschiedenen Orten in Zukunft für Verweilzonen sorgen.

Ohne schweres Gerät geht es nicht: Noch bis Ende Februar werden im Stadtpark kranke Bäume gefällt und abtransportiert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Unweit der Grotte erinnert Höhme daran, dass es bis in die 60er-Jahre hinein sogar einen Pflegesponsor für das Bauwerk gab – die Luftfiltertechnik. „Mein Wunsch wäre es, diese Idee aufzugreifen und ein Wurzener Unternehmen zu gewinnen.“ Hoffnung auf einen Geldgeber hegt die 55-Jährige ebenso für den Aussichtsturm. Er wurde 1888 erbaut und die Fugen der Natursteinhülle 1988/1989 auf Initiative von Peter Mannewitz saniert. Damals führte eine Treppe nach oben. Heute ist die Eingangstür zugemauert. „Vielleicht gelingt uns irgendwann eine Renaissance und damit der Blick in die Muldeaue.“

Mögliche Partnerschaft für frühere Schmuckanlage

Im Gespräch über eine mögliche Partnerschaft des Beruflichen Schulzentrum Wurzen (BSZ) für die sogenannte Schmuckanlage, erzählt Höhme beim Zwischenstopp, sei sie mit Hilfe von Erik Schulte, Leiter der Prüfstelle des Bundessortenamtes. Das 30 mal 60 Meter große Areal an der Alten Nischwitzer Straße, zu der die Platanenallee und der zur 1000-Jahrfeier Wurzens 1961 angelegten Wassergarten mit Bassin gehören, könnte womöglich ein Projekt der angehenden BSZ-Landschaftsgärtner werden.

Von Kai-Uwe Brandt