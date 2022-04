Wurzen

Kathrin Höhme spart nicht mit Lob für die Männer des städtischen Baubetriebshofes. Nahezu jeden Tag ist sie auf dem 16 Hektar großen Gelände des Wurzener Stadtparkes unterwegs und weiß bestens über die Veränderungen vor Ort Bescheid. Immerhin setzt die Kommunalverwaltung hier nun schon seit 2018 die Zielvorgaben des Landesamtes für Denkmalpflege um. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie eine Stippvisite mit der verantwortlichen Sachbearbeiterin für Grünflächen zeigt.

Der erste Baustein nach Jahrzehnten des Wildwuchses erfolgte mit dem Abschluss der Arbeiten am Ehrenhain im September 2018. Die Wilsdrufer Fachwerkstatt Ostmann & Hempel sanierte das von Bildhauer Wolfgang Eckart (1919 –1999) geschaffene Denkmal der Freundschaft und brachte die beiden Figuren eines sowjetischen Soldaten und eines deutschen Arbeiters auf Vordermann. Währenddessen sorgte der Steinmetzbetrieb Andreas Friedrich aus Beucha für die Runderneuerung des Mauerkranzes und das Säubern der Grabplatten.

Der erste Baum wurde am 12. Oktober 1879 gepflanzt

Anfang 2020 konnte dann in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße der frühere Konzertplatz freigelegt und mit Bäumen als natürliche Bühnenkulisse bestückt werden. Parallel dazu lichtete sich das dichte Unterholz. Morsches Gehölz fiel, neue Bäume wurden gepflanzt. Allein drei junge Riesen – eine Stieleiche und zwei Rotbuchen – kamen beispielsweise an jener Stelle in die Erde, wo einst ihre Vorgänger aus Anlass der vereinbarten Städtepartnerschaft mit Warstein und Barsinghausen seit dem 3. Oktober 1990 standen.

Zur Galerie Seit 2018 setzt die Stadt Wurzen im Stadtpark die Zielvorgaben des Landesamtes für Denkmalpflege um. Seither hat sich viel getan, wie sich anhand einer Stippvisite mit Kathrin Höhme, der verantwortlichen Mitarbeiterin im Stadthaus, zeigt.

Ganz allmählich erhält die historische Wurzener Parkanlage, der erste Baum wurde am 12. Oktober 1879 vom damaligen Bürgermeister Heinrich Alfred Mühle gepflanzt, wieder ihren Charakter zurück. „Fertig sind wir noch lange nicht“, erzählt Höhme. Allerdings freue sie sich über die positive Resonanz aus der Bevölkerung für das aktuelle Projekt. „Die Leute sind sehr angetan. Negativ hat sich mir gegenüber noch keiner geäußert.“

Wurzen bewirbt sich für Bundespreis Stadtgrün 2022

Zunächst geht Höhme die Platanenallee entlang und zeigt auf vier neue Setzlinge. Unweit davon verankern die Kollegen des Bauhofes gerade das Wurzelwerk einer großen Blutbuche. Für die Nachpflanzungen muss die Stadt tief in die Tasche greifen – „aber es lohnt sich“, fügt die Fachfrau an und begrüßt die Männer mit Handschlag. „Toll, was die Jungs von Beginn an leisten. Das kann sich wirklich sehen lassen.“

Lange hält sich Höhme nicht auf. Sie will den alten Reitplatz zeigen, der nach den jüngsten Rodungsarbeiten hinterm Tennisplatz von Bauhofmitarbeiter Lutz Pohl entdeckt wurde. Sogar ein alter Weg verbarg sich unter dem vormals dichten Bewuchs. „Übrigens haben wir uns mit der Umgestaltung des Stadtparkes beim Wettbewerb Bundespreis Stadtgrün 2022 beworben und hoffen natürlich ganz vorn dabei zu sein.“ Kein Glück hatte die Stadt bei ihrer Beantragung für Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. 68 Kommunen reichten ihre Unterlagen ein. Ein Zuschuss blieb Wurzen verwehrt.

Ehrenmal der Gefallenen wird gereinigt und saniert

Bis zum Ehrenmal für die Gefallenen des 78. Artillerieregiments im Ersten Weltkrieg sind es nur noch ein paar Schritte. Vor Monaten war vom Monolithen kaum etwas zu sehen. Rhododendronsträucher zogen rund um den steinernen Zeitzeugen eine grüne, undurchdringliche Wand und nahmen die Sicht zur ehemaligen Kaserne in der Juelstraße, dem heutigen König-Georg-Wohnpark. Eben jene Blickachse aber forderte der Denkmalschutz zurück.

Freigelegt: Noch vor Wochen versperrte dichter Pflanzenwuchs den Blick zur ehemaligen Kaserne, dem heutigen König-Georg-Wohnpark. Im Vordergrund ist bereits das Loch für die künftige Eiche zu sehen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Jetzt liegt das Denkmal frei. Um das kleine Areal später aufzuwerten, sagt Höhme, soll die Stätte von den derzeitigen Schmierereien gereinigt und saniert werden. „Außerdem wird es ein oder zwei Bänke zum Verweilen geben.“ Und überhaupt bekommt der Park mehr Ruhezonen für die Spaziergänger. Höhme schätzt, dass es drei, vier Jahre dauert, bis alle Wünsche der Denkmalschützer erfüllt sind. „Danach fangen wir wieder von vorne an, denn die grüne Lunge Wurzens braucht immer Pflege.“

Junge Parkbäume stehen jetzt am Doktorteich

Eines der nächsten Ziele wird zum Beispiel das Roseneck sein sowie das weitere Pflanzen von Bäumen. „Darunter Eichen, Ginkgo sowie kleinere Gehölze – Zypressen und Rhododendren“, fügt Lutz Pohl von Bauhof an. „Im Übrigen haben wir zahlreiche junge Stadtparkbäume, Buchen und Linden, gerettet und sie am Doktorteich wieder eingepflanzt“, erwähnt er noch. Der gelernte Landschafts- und Parkgärtner kennt sich nicht nur im Stadtpark bestens aus. Seine Facharbeit schrieb er Mitte der Achtzigerjahre über die Grünanlage des Alten Friedhofes.

Von Kai-Uwe Brandt