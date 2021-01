Stadträte fordern Impfzentrum für das Wurzener Land

Wurzen

Die Forderung von Grimmas Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) nach mehr als einem Impfzentrum im Landkreis Leipzig hat nun auch Wurzener Stadträte wachgerüttelt – zumindest die Fraktion der „Bürger für Wurzen“ (BfW). So verfasste die unabhängige Wählervereinigung jetzt ein Schreiben, in dem sie vom Wurzener Stadtoberhaupt Jörg Röglin (SPD) verlangt, sich für die Region vor Ort einzusetzen und schnellstens einen Notfall- und Umsetzungsplan zu erarbeiten.

BfW-Abgeordnete teilen Meinung von Grimmas Stadtchef

„Aus unserer Sicht“, teilte der BfW-Fraktionschef Thomas Schumann mit, „dürfte dies sehr wohl hinsichtlich der Pflichtaufgabe zum Schutz der Bevölkerung in einem vereinfachten Verfahren durchsetzbar sein.“ Immerhin, führte der 47-Jährige weiter aus, stelle die aktuelle Corona-Lage im erheblichen Maße große Teile der Bevölkerung vor enorme, persönliche Herausforderungen. „Die seit Monaten fortlaufenden Unklarheiten bringen die Menschen an ihre individuelle Belastungsgrenze.“ Ein wichtiger Hoffnungsschimmer in der Pandemie sei da die Zulassung der Impfstoffe.

Dass aber bislang lediglich im ehemaligen Aldi-Markt in Borna-Ost ein Impfzentrum aus dem Boden gestampft wurde, genüge keinesfalls. „Insofern teilen wir die Meinung von Grimmas Oberbürgermeister Berger. Für den Landkreis Leipzig mit einer Fläche von 1746 Quadratkilometern und circa 258 000 Einwohnern ist ein Standort schlichtweg viel zu wenig und insbesondere den Senioren auch nicht vermittelbar.“ Diese Tatsache sorge mittlerweile in weiten Kreisen des Wurzener Landes mit den vier Gemeinden Wurzen, Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz für absolutes Unverständnis, betonte Schumann.

Ein geeignetes Objekt wäre die ehemalige Lidl-Filiale

Gerade deshalb hält die BfW ein Impfzentrum in Wurzen für dringend geboten. Und die Prüfung eines dafür geeigneten Objektes müsse unverzüglich durch die Stadtverwaltung erfolgen.

Einen Vorschlag hierzu hätte bereits der Wurzener Erhard Schmutzler, der eigentlich kurz nach dem Statement von Matthias Berger auf eine Reaktion von den Kommunalpolitikern seiner Heimatstadt und insbesondere von Oberbürgermeister Röglin hoffte. „Ich zähle beispielsweise zur Corona-Risikogruppe und verstehe nicht, warum Wurzen die Initiative aus Grimma nicht sofort aufgriffen und unterstützt hat“, sagte der Rentner, Jahrgang 1937. Denn mit dem ehemaligen Lidl-Markt vis-a-vis von Obi und Kaufland stünde aus seiner Sicht eine ideale Immobilie inklusive eines großen Parkplatzes zur Verfügung.

Von Kai-Uwe Brandt