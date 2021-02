Stadträte fordern Schaffung von sozialem Wohnraum in Wurzen

Wurzen

Aus Sicht der unabhängigen Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW) passiert in Wurzen viel zu wenig in Sachen sozialer Wohnungsbau. Daher schlug die BfW-Fraktion zur jüngsten Stadtratssitzung vor, das kommunale Unternehmen Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (WGW) zu verpflichten, bezahlbaren sowie barrierearmen Wohnraum zu schaffen. Schließlich befände sich die Stadt Wurzen in der komfortablen Lage, über solche Konzepte nachzudenken, begründete BfW-Fraktionschef Thomas Schumann den Antrag.

BfW: Sozialer Wohnraum ist Faktor für Lebensqualität

„Meiner Meinung nach sind das Stadthaus und die WGW angehalten, neben wirtschaftlichen Aspekten auch regulierend in den sozialen Wohnungsmarkt einzugreifen“, betonte der 47-Jährige. Denn neben einer ausgewogenen Kulturlandschaft und einem vielfältigen Freizeitangebot sei bezahlbarer Wohnraum ein entscheidender Faktor für Lebensqualität und Stabilität – „nicht nur in Wurzen, sondern ebenso im Wurzener Land“. Allerdings würde dieser Baustein vor dem Hintergrund vernachlässigt, da heute öfter Wohnumfelder bei steigenden Mieten saniert werden und zugleich aber die Zahl derer wachse, die von Sozialleistungen abhängig oder von Altersarmut betroffen sind oder an der Schwelle dazu stehen. Schon deshalb, sagte Schumann weiter, haben Politik, Verwaltungen und städtische Großvermieter die Aufgabe, bedarfsgerechte Wohnungen anzubieten.

Selbstverpflichtung ist positives Signal nach außen

„Natürlich bin ich mir klar darüber, dass günstiger Wohnraum nicht vom Himmel fällt.“ Folglich empfiehlt der BfW-Mann, auf langfristige Handlungsperspektiven zu setzen, unter anderem in Form einer Selbstverpflichtung. „Damit schafft die WGW einen Kurs in die Zukunft.“ Als erste ambitionierte Etappe könnte sich die Wählervereinigung eine prozentuale Quote anhand aktueller Sozialstatistiken vorstellen. Im nächsten Schritt ließe sich das Thema bezahlbarer Wohnraum über An- und Verkäufe von Immobilien mit festgeschriebener Belegungs- und Mietpreisbindung steuern. Zuletzt müsse die Planung von entsprechenden Neubauten vorangetrieben werden. „Niemand, egal ob finanziell in Not geratene Alleinerziehende, Rentner, Langzeitarbeitslose oder junge Familien, sollte in Wurzen Angst davor haben, seine Wohnung zu verlieren.“ Darüber hinaus sieht die BfW in der geforderten Selbstverpflichtung ein positives Signal nach außen – vor allem jetzt. „Ich erinnere nur an die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, die bei weitem nicht abschätzbar sind, wie Kurzarbeit und damit sinkende Einkommen sowie drohende Geschäftspleiten von Gastronomen und Händlern.“

WGW-Chef plädiert erst für Minimierung des Leerstandes

Offen für neue Strategien zeigte sich in der anschließenden Debatte der WGW-Geschäftsführer Peter Sauer. Er übernahm im Januar 2017 die Leitung des Unternehmens von Vorgängerin Heike Pönicke. Seither befindet sich der Großvermieter wieder in sicherem Fahrwasser. So konnte die WGW durch Verkäufe die Leerstandsquote von 30 auf 20 Prozent senken und nach drei Jahren mit einem leichten Plus aus den roten Zahlen klettern. Dennoch plädierte Sauer dafür, in naher Zukunft erst einmal den immer noch hohen Leerstand zu minimieren, um die damit verbundenen Kosten zu drücken. „Unser Ziel sollte es sein, den Bestand zu sanieren und zu vermieten.“ Dann stünde die WGW auf solidem Fundament und hätte, wenn es die Mehrheit der Kommunalpolitiker wünscht, die nötigen Gelder für die Schaffung von sozialem Wohnraum.

Auf Anraten der Stadtverwaltung zog die BfW-Fraktion wenig später ihren Antrag zurück. „Wir werden unsere Forderung zu gegebener Zeit aber erneut auf die Tagesordnung heben“, kündigte Schumann an.

Von Kai-Uwe Brandt