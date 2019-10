Stadtratskandidat gesteht Angriff auf Bürgerzentrum D 5

Wurzen

Wie das Neue Forum für Wurzen (NFW) jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, sei ein Mitglied der Wählervereinigung Mitte Mai beim Überfall auf das Kultur- und Bürgerzentrum des Vereins Netzwerk für demokratische Kultur (NdK) am Domplatz beteiligt gewesen.

Am Abend des 12. Mai gegen 18.15 Uhr wurde das Gebäudenach dem Heimspiel des ATSV Wurzen gegen Roter Stern Leipzig von schwarz gekleideten und teils vermummten Tätern mit Bierflaschen beworfen und mehrere Kameras zerstört. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich keine Personen im Objekt. Es blieb beim Sachschaden. Das NdK erstattete Anzeige und zeigte sich verwundert, dass das Vereinshaus trotz des massiven Polizeiaufgebotes an diesem Tag attackiert werden konnte.

Vorstand der Wählervereinigung schließt Mitglied sofort aus

Wie NFW-Sprecher Christoph Mike Dietel auf Nachfrage sagte, habe sich der junge Mann ihm gegenüber kürzlich geöffnet und die Tat eingestanden. „Den Namen möchten wir nicht nennen. Nur so viel: Er stand bei uns auf der Kandidatenliste zur Stadtratswahl am 26. Mai.“ Aufgrund seiner Aussage, so Dietel weiter, schloss ihn der Vorstand sofort aus der Gemeinschaft aus. Ferner informierte er die Stadtverwaltung und während der jüngsten Sitzung des Ältestenrates die Fraktionschefs des Stadtrates. „Was geschehen ist, bleibt gänzlich unvereinbar mit unserer Vorstellung einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und politischen Auseinandersetzung. Nichts, rein gar nichts rechtfertigt diesen feigen Angriff“, betonte Dietel.

Nicht der erste Angriff auf das Bürgerzentrum: Nur wenige Monate nach dem Zwischenfall im Mai beschädigten Unbekannte Anfang August die Fensterscheiben des Vereinshauses am Domplatz. Quelle: Haig Latchinian

Beim Netzwerk für demokratische Kultur stieß die Verlautbarung des Neuen Forums, die Dietel zugleich im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte, auf großes Interesse. Zumal der NFW-Vorsitzende laut NdK bereits drei Tage nach der Tat im selben Forum schrieb, dass der Überfall vom Netzwerk selbst inszeniert worden sei. Diese Behauptung wies der Verein damals entschieden zurück: „Wiederholt bedient sich der Vorsitzende auf der Facebookseite des NFW nach dem Angriff auf das Kultur- und Bürger_innenzentrum in der Wurzener Innenstadt am Sonntag, 12.05.2019, Verleumdungen und Falschbehauptungen. Seine These eines vom NdK selbst inszenierten Überfalls stützt er mit dem vergleichsweise geringen Ausmaß der Zerstörung an dem vor Kurzem erst denkmalgerecht sanierten historischen Portal ...“

Verein: NFW trägt zur aggressiven Stimmung in Wurzen bei

Im Übrigen stellte das NdK der Polizei seinerzeit umfangreiches Videomaterial zur Verfügung und teilte nunmehr den ermittelnden Beamten den Wissensstand von Dietel mit. „Auch wenn der Vorsitzende des Neuen Forums für Wurzen sich scheinbar kritisch und ablehnend zu diesem Angriff äußert“, betonte NdK-Geschäftsführerin Martina Glass, „bleibt doch die Tatsache, dass er mit seinen Texten und öffentlichen Äußerungen entscheidend zur aggressiven Stimmung nicht nur gegen das NdK, sondern insgesamt in Wurzen beigetragen hat und weiterhin beiträgt.“

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Im Fall vom 12. Mai ermittelte von Beginn an die Polizeidirektion (PD) Leipzig. „Da es im Vorfeld des Fußballspiels zwischen ATSV Wurzen und Roter Stern Leipzig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam, gingen die Ermittler beim Übergriff auf das Objekt am Abend auch von einer politisch motivierten Straftat aus“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Dementsprechend werde das Ermittlungsverfahren durch das Dezernat Staatsschutz der PD in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt.

Von Kai-Uwe Brandt