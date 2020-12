Landkreis Leipzig/Grimma

Nachdem auf der Gänsefarm Eskildsen in Mutzschen/ Wermsdorf über Weihnachten die Vogelpest ausgebrochen war, wurde vom Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Institut das hochpathogene Virus H5N8 bestätigt. Als erste unmittelbare Maßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest wurde sofort damit begonnen, den Bestand zu räumen, teilte Brigitte Laux vom Landratsamt mit.

9 000 Zuchtgänse werden getötet

Soll heißen, dass an beiden Weihnachtsfeiertagen von Mitarbeitern des Veterinäramtes sowie der Gänsefarm etwa 9 000 Tiere getötet werden. Dabei handelte es sich nach Angaben des Gänsezüchters Lorenz Eskildsen ausschließlich um Zuchttiere. Technische Unterstützung zum Aufbau einer Dekontaminationsstrecke für Fahrzeuge und Personen gewährleisteten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen, Grimma und Grethen. Das Betriebsgelände wurde zum Sperrgebiet erklärt und von Polizeikräften gesichert.

Lokaler Ausbruch der Tierseuche

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz informierten die Sächsische Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) und Landrat Henry Graichen ( CDU) im Beisein des Geflügelzüchters am Freitag über sofort eingeleitete Schutzmaßnahmen. „Nach Einschätzung des Veterinäramtes haben wir hier einen lokalen Ausbruch der Seuche. Es gibt keine Hinweise auf Infektionen darüber hinaus“, betonte Graichen.

Staatsministerin Petra Köpping, Landrat Henry Graichen und Gänsezüchter Lorenz Eskildsen (v.l.) informieren über die Lage nach Ausbruch der Geflügelpest in Mutzschen/Wermsdorf. Quelle: MTL-Picture

„Es wurde dennoch ein Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern rund um die Gänsefarm festgelegt, das auch in den Nachbarkreis Nordsachen hineinreicht.“ Alle in diesem Umkreis betroffenen Tierhalter, 48 seien allein im Sperrbezirk mit etwa 1000 Stück Geflügel gemeldet, sind sowohl an eine amtlich verordnete Aufstallpflicht als auch an ein Verbringungsverbot von Geflügel und deren Produkten gebunden. „Zudem werden betroffene Tierhalter aufgefordert, in ihren Beständen auf einschlägige Auffälligkeiten zu achten und diese gegebenenfalls dem zuständigen Veterinäramt anzuzeigen.“

Veterinäramt führt Kontrollen durch

„Zusätzlich finden optischen Kontrollen durch das Veterinäramt statt, um auf mögliche Symptome reagieren zu können“, fügte Graichen an. Einen tödlichen Rundumschlag wie zur Vogelgrippe im Jahr 2006 soll es nach derzeitigem Stand nicht geben. Voraussetzung sei die Einhaltung der amtlichen Verfügung, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Aggressives Virus kostet tausenden Eskildsen-Gänsen das Leben. Quelle: MTL-Picture

Für den Gänsezüchter Lorenz Eskildsen steht fest, dass es sich um ein „sehr aggressives Virus“ handelt, wie es in seiner inzwischen 50-jährigen Berufszeit noch nicht vorgekommen sei. Er bestätigte, dass es zum Beginn der Weihnachtswoche die ersten Tierverluste zu verzeichnen gab. Am 23. Dezember habe die Verlustquote von zwei Prozent den gesetzlichen Grenzwert der Meldepflicht erreicht. Daraufhin sei das Veterinäramt informiert worden, was weitere Maßnahmen zur finalen Feststellung des H5N8 Virus eingeleitet hatte.

Ministerielles Lob für entschlossenes Agieren

Staatsministerin Köpping weitete den Blick dafür, dass neben Corona und der Afrikanischen Schweinepest (AFP) mit der nun diagnostizierten Vogelgrippe ein weiteres großes Problemfeld zu beackern sei. In diesem Kontext lobte sie das rasche und entschlossene Handeln der zuständigen Behörden im Landkreis und das kooperative Mitwirken des Gänsezüchters. „Wir hoffen, dass die Maßnahmen greifen und es zu keiner weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe kommt, um wirtschaftliche Schäden zu minimieren“, zeigte sie sich optimistisch.

Gänsezüchter: „Aufgeben ist keine Option“

Nicht minder optimistisch schaut Eskildsen in die Zukunft. „Ich bin fest entschlossen und gewillt, weiter zu machen. Aber dafür brauchen wir ein Konzept, welches im gegenseitigen Einvernehmen mit den Behörden im Landkreis erarbeitet und von der Landesregierung mitgetragen werden muss.“

Lorenz Eskildsen zeigt sich optimistisch und will die Zucht in Mutzschen neu aufbauen. Quelle: MTL-Picture

Eskildsen räumt ein, dass er im Zuge von Millioneninvestitionen für die Biosicherheit in seinem Betrieb schon länger nach Lösungen suche, um sich der veränderten und aggressiven Virulenz anzupassen. „Vielleicht ist da auch weniger mehr. Aber Aufgeben ist keine Option“, sagte der Gänsezüchter. Dafür baue er auf seine weiteren Standorte, wo er über eine genetisch gesunde und leistungsfähige Stammzucht verfüge.

Von MTL-News