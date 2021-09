Stammtisch ohne Parolen in Grimma: Was die Leser von ihrer LVZ erwarten

Grimma

Die LVZ-Reporter sollten an heißen Themen dran bleiben, wünscht sich Leser Matthias Constantin: „Warum sind zum Beispiel für die neue Autobahnbrücke weder Lärmschutz noch sechsspuriger Ausbau geplant?!“ Die Region interessiere ihn vor allem, Weltpolitik werde bereits in der Tagesschau abgehandelt, sagt der Grethener Ex-Autohändler. Lokal first!

Matthias Constantin aus Grethen: „Das Lokale interessiert mich besonders. Die Weltpolitik wird bereits in der Tagesschau abgehandelt.“ Quelle: Roger Dietze

Er ist am Freitagabend einer der Besucher des LVZ-Stammtisches, zu dem Chefredakteurin Hannah Suppa in die Schiffsmühle Höfgen geladen hatte. Nicht ganz uneigennützig, wie die 38-Jährige bekennt: „Ich bin erst seit September 2020 in Leipzig und entsprechend neugierig auf Land und Leute.“ Täglich frage sie sich, ob die Berichterstattung auch den Nerv der Leser treffe.

Kontroverse über Autobahnbrücke

Er möchte mehr über Umweltschutz lesen, sagt der Nitzschkaer Jens Haubner. Mit Blick auf Autonarr Constantin fügt er hinzu: „Wozu sechsspuriger Ausbau der Autobahnbrücke? Wer soll dort noch fahren? Wer wird sich das künftig leisten können? Die Ressourcen sind gar nicht mehr da.“ Es werde früher oder später leise – ganz ohne Lärmschutz, so seine Prophezeiung.

Ute Kniesche aus Fremdiswalde: „Bitte vergesst trotz des großen Kreises die Kleinen nicht!“ Quelle: Roger Dietze

„Für unsere Serie zum Fahrradfahren in Leipzig haben wir mitunter heftig Prügel bezogen“, gesteht Hannah Suppa. Dabei sei die Zeitung auch dazu da, sich an ihr zu reiben. Sie glaube fest an das „wahnsinnig tolle Kulturgut“. Doch die Auflage der gedruckten LVZ habe sich seit der politischen Wende mehr als halbiert – von mehr als 300 000 auf jetzt 120 000 Exemplare.

Redaktionsleiter: Geben täglich unser Bestes

Zwar sei das ein weltweiter Trend, doch würden sich die Blattmacher nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben. „Wir sind Journalisten aus Leidenschaft“, so Grimmas Redaktionsleiter Heiko Stets. Neben der Printausgabe bestücken seine Kollegen das Netz, die Digital-Ausgabe im Internet – mit Artikeln, Live-Tickern, Videos. „Im Monat besuchen bis zu sieben Millionen Menschen unsere Webseite“, sagt Suppa.

Klaus Kirschner aus Naunhof: „Bitte, liebe Redakteurinnen und Redakteure, nicht zu stark gendern!“ Quelle: Roger Dietze

Wie sich Zeiten ändern. Frank Prenzel, „Dino“ im Team, erinnert sich, wie er vor 35 Jahren noch auf der Erika tippte: „Unsere Texte wurden per Fernschreiber und Lochband verschickt. Die Fotos wanderten in die Kuriertasche und mussten mittags zum Zug gebracht werden.“ Nach vierstündigem Computercrashkurs sei er 1990 „von der Gangschaltung aufs Automatikgetriebe“ umgestiegen.

„Die Kleinen nicht vergessen“

„Bitte vergesst trotz des großen Kreises die Kleinen nicht“, appelliert die Fremdiswalderin Ute Kniesche an die Redakteure. „Unser Dorf hat eine Laienspielgruppe – seit über 100 Jahren.“ Margitta Pesenecker wünscht sich weiter Berichte übers Kreismuseum. Der Naunhofer Klaus Kirschner hofft, dass es in der LVZ auch künftig „Menschen“ heißt und nicht „Menschinnen“.

Der Wurzener Wolfgang Ebert könne nicht ohne LVZ, kritisiert aber, dass seine Stadt als braune Hochburg gebrandmarkt werde: „Wer steht hinter der Zeitung? Wer sind die Geldgeber?“ Die LVZ sei unabhängig, entgegnet die Chefredakteurin. „Wir finanzieren uns aus Abopreis und Anzeigenerlös.“ Nicht nur zur Wahl bemühe man sich um ein Höchstmaß an Ausgewogenheit.

Karin Müller aus Colditz: „Bitte, liebe Redaktion, noch mehr Erklärungen auf der Seite mit den Leserfotos.“ Quelle: Roger Dietze

Gewichtige Stimme des Ostens

Gisela van der Weyden begrüßt die Neueinstellung zweier Reporter im Sachsenressort. Mit Themen wie Lippendorf und Flughafen werde die LVZ ihrem Ruf als gewichtige Stimme des Ostens gerecht. Karin Müller aus Colditz wünscht sich auf den Leserfoto-Seiten mehr Informationen. „Es wäre doch interessant, welcher Gattung der abgebildete Schmetterling angehört.“

Zum Schluss bekommen die Radfahrer noch einmal ihr Fett weg. Leser Dieter Claus versteht nicht, wieso immer nur Autofahrer an allem schuld seien. „Schließlich sind es nicht selten die Radler, die die Regeln missachten.“ Bloß gut, dass er nicht ahnt, dass der Fotograf des Abends, Roger Dietze, auf dem Rad zum Stammtisch strampelte.

Lesen Sie auch

Von Haig Latchinian