Star-Architekt des 18. Jahrhunderts wirkte auch im Schloss Nischwitz

Wurzen/Nischwitz

Im Zeithainer Heerlager, mit dem August der Starke 1730 den europäischen Machthabern seine gut gerüstete Armee präsentierte, organisierte er die „Lustbarkeiten“. Und unter dessen Nachfolger König August III. stieg er zum Leiter der Meißner Porzellanmanufaktur auf, wurde faktisch Premierminister: Heinrich Graf von Brühl.

Der Mann, der von 1700 bis 1763 lebte, machte sich vor allem aber einen Namen als Förderer der Architektur. Sachsen verdankt ihm eindrucksvolle Schlossbauten und Parks im Stil des Rokoko. Dass er nicht nur in der Residenz Dresden seine markante Handschrift hinterließ, zeigt eine soeben erschienene Publikation des Landesamtes für Denkmalpflege. Eine Spur führt an die Mulde.

Anzeige

Ausstattung des Saals gehört zum Besten auf diesem Gebiet

Die Ausstattung des Festsaals im Schloss Nischwitz nahe Wurzen „gehört zum Besten, was auf diesem Gebiet um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Sachsen entstanden ist“, schreibt Kunsthistoriker Dr. Thomas Liebsch in seinem Beitrag über die Dekorationsentwürfe des Landbaumeisters Johann Christoph Knöffel (1686 bis 1752). Brühl hatte das Schloss 1743 gekauft.

Weitere LVZ+ Artikel

Er nutzte es, wenn er in der Region unterwegs war. Dass es August III. während der Besuche der Leipziger Messen als Quartier diente, sei indes nicht belegt, meint Ute Christina Koch, die an der Technischen Universität über Brühl promovierte, in ihrem zusammenfassenden Blick auf Brühls Bauten außerhalb der Residenzen Dresden und Warschau. In Brühls Auftrag verwandelte Knöffel die barocke Anlage in ein Rokokoschloss.

Stefano Torelli schuf das Deckenbild des Festsaals im Schloss Nischwitz mit den Göttern Apoll, Aurora, Amor, Venus, den Horen und der fliehende Daphne (links unten, von Apoll nur die Hand erhalten), 1999. Quelle: Thomas Liebsch; Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Einstige Pracht der Wandmalereien

Der Nischwitzer Gartensaal wurde in den vergangenen Jahren restauriert. Der Festsaal aber „in einem einzigartigen Zusammenspiel von Malerei, Reliefmedaillons, vergoldeten Stuckrahmungen und farbigem Stuckmarmor“ wartet noch auf eine Wiederherstellung. Der großformatige, reich bebilderte Band vermittelt einen Eindruck von der einstigen Pracht der Wandmalereien.

Heinrich Graf von Brühl auf einem historischen Bild. Er konkurrierte gern mit König August III. Quelle: Reproduktion aus dem Arbeitsheft

Für die Umsetzung der Knöffel'schen Entwürfe zeichneten italienische und französische Künstler verantwortlich. Der Wert des Nischwitzer Festsaals sei umso bedeutender, urteilt Liebsch, als durch Krieg und Zerstörung, etwa durch Überformung und andere Nutzung, repräsentative Festsäle und deren Dekorationen in Sachsen kaum noch erhalten seien.

Anwartschaft auf Schloss Audigast bei Groitzsch

Bereits im Alter von 27 Jahren wurde der in Weißenfels geborene Brühl von August dem Starken zum Kammerjunker ernannt, was ihm 1729 eine erste Anwartschaft auf ein Rittergut bescherte: das in Audigast bei Groitzsch.

Blick auf Schloss und Park Nischwitz. Quelle: privat

Da sich die Freiwerdung dieses Lehens hinzog, sicherte sich Brühl stattdessen die Grundherrschaft Grochwitz bei Herzberg als Basis für zahlreiche weitere Erwerbungen. Der renommierteste Besitz ist jener Komplex in Dresden zwischen Schloss und Elbbastion, der als Brühl'sche Terrassen ein Begriff ist und zu dem nicht nur Wohn- und Repräsentationsräume, sondern eine Bibliothek, eine Gemäldesammlung und ein Garten gehörten.

August III. und Brühl „einvernehmliche“ Konkurrenten

Cristina Ruggero beschreibt im Detail die Bautätigkeit um Palais und Festungswall. „Offenbar hat zwischen August III. und Brühl eine Art ,einvernehmliche' Konkurrenz bestanden“, die deutlich werde bei der Betrachtung der Bauunternehmungen beider, die sich gegenseitig inspirierten und antrieben.

Hätte August III. allerdings sein neues Schloss zwischen Hofkirche und Zwinger – eine Vierflügel-Anlage, die Gaetano Chiaveri (1689 bis 1770) entwarf – verwirklicht, hätte er Brühl zweifelsohne übertrumpft. Das legt ein Holzstich nahe, der einen Prachtbau zeigt, der sich mit weltstädtischer Architektur messen kann.

Die neue Publikation erzählt über Heinrich Graf von Brühl, der auch im Muldental wirkte. Quelle: Landesamt für Denkmalpflege

Publikation: Heinrich Graf von Brühl, Bauherr und Mäzen. Arbeitsheft 29, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. E. Reinhold Verlag Altenburg, 2020. 336 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Erhältlich im Buchhandel, ISBN-Nummer 978-3-95755-048-4, Preis 15 Euro.

Stichwort Schloss Nischwitz Das Rokoko-Schloss in Nischwitz bei Thallwitz im Landkreis Leipzig erhielt seine heutige Gestalt durch Heinrich von Brühl, der es um 1750 zum repräsentativen Sommersitz aus- und umbauen ließ. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfiel es immer mehr, wurde unter anderem als Alten- und Pflegeheim genutzt. Anfang der 1990er Jahre erwarb das Anwesen ein privater Investor, der es seitdem Schritt für Schritt restaurieren lässt, so das Onlinelexikon Wikipedia. Das Schloss-Ensemble mit seiner großzügigen Hofanlage sowie Orangerie, Verwaltungsgebäuden und Schlosspark ist bis heute erhalten und wird unter anderem für Hochzeiten genutzt. Sehenswert sind die spätbarocken Wand- und Deckenmalereien im Garten- und Festsaal. Sie zeigen Jagdimpressionen und mythologische Szenen. Probleme gibt es aktuell mit dem Schlosspark: Mehr als 250 Bäume des Kulturdenkmals sollen durch die Rußrindenkrankheit und Trockenheit betroffen sein.

Von Ekkehard Schulreich