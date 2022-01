Starben Menschen, weil sie wegen Covid-19 Angst hatten, ins Krankenhaus zu kommen?

Borna

So mancher Patient sagte: „Ich gehe lieber nicht ins Krankenhaus, da sterben so viele an Corona.“ Ob das stimmt, wie sich dies auf die Behandlungszahlen auswirkte und was verschobene Vorsorgeuntersuchungen für Folgen haben können, erklärt Chefarzt Privatdozent (PD) Dr. Kay Kohlhaw von der Sana-Klinik Borna im Interview.

Gibt es eine Übersterblichkeit wegen der Corona-Pandemie?

Ja. Der Blick in eine Statistik der Initiative Qualitätsmedizin, die Todesfälle in ihren Mitglieds-Kliniken auswertet, zeigt das deutlich. Im Jahr 2020 sind in deutschen Kliniken mehr Menschen gestorben als sonst, etwa 30 000, vor allem im April und Mai sowie im November und Dezember. Diese Patienten sind überwiegend an Corona gestorben, darunter viele ältere und kränkere, aber auch jüngere Patienten.

Es wird häufig behauptet, dass in bestimmten Jahren auch mehr Menschen als sonst an der Grippe gestorben sind.

Ja, für einzelne Jahre stimmt das, aber so drastisch wie bei der Corona-Pandemie haben wir es bislang noch nicht erlebt.

Wie war die Situation auf der Intensivstation: Wie häufig mussten Operationen verschoben werden?

Im ersten Lockdown im März 2020 haben wir uns ganz besonders auf Notfälle und dringende Tumorerkrankungen konzentriert – damit genügend Intensivbetten für Corona-Kranke freibleiben. Das war richtig, denn nach drei Wochen waren die Stationen voll. Diese Patienten blieben wegen der Covid-bedingten Lungen-Probleme deutlich länger auf der Intensivstation als andere Kranke.

Weniger Behandlungen im Krankenhaus

Es heißt, viele Menschen verschoben ihren Klinikbesuch aus Angst, sich mit Corona anzustecken. Zeigt sich das bei den Behandlungszahlen?

Ja, sehr deutlich sogar. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat das in seinen Auswertungen gezeigt. Danach sind die Behandlungszahlen zum Beispiel bei Krankheiten des Muskel-Skeletts und Bindegewebes, also bei akuten Verletzungen sowie Orthopädie, im ersten Lockdown um 65 Prozent gesunken, die Behandlungen bei Krebserkrankungen lagen bei einem Minus von 22 Prozent.

Wie sah das beim Herzinfarkt aus?

Hier kam ein Drittel weniger in die Klinik. Dazu muss man sagen, dass beim akuten Herzinfarkt nahezu jeder den Weg ins Krankenhaus gefunden hat. Aber es gibt auch den stillen Herzinfarkt mit wenig Symptomen, der nur mit genauer Diagnostik erkannt werden kann. Hier erreichten weniger Leute die Klinik, wenn man die Zahlen 2019 mit 2020 vergleicht. Bei chronischen Herzerkrankungen sanken die Behandlungszahlen sogar auf 50 Prozent. Ganz klar muss man sagen: In der Klinik wurde niemand abgewiesen, wir haben die akuten Fälle fast umfänglich versorgt.

Viele Menschen haben sich aber aus Angst bewusst gegen den Klinikbesuch entschieden?

Ja, der Patient spielt hier eine große Rolle. Viele sagten: „Ich gehe lieber nicht ins Krankenhaus, da sterben so viele an Corona.“ Und ja, es gab ein Risiko, sich hier mit Covid-19 anzustecken, was für einen ohnehin schon kranken Menschen zu weiteren Komplikationen und auch zum Tod führen könnte.

Fehlende Vorsorgeuntersuchungen

Wurden die Vorsorgeuntersuchungen später nachgeholt?

Nein, danach sieht es laut Statistik nicht aus. Wir sehen einen klaren Rückgang im ersten Lockdown. Im zweiten Lockdown zum Jahreswechsel 2020/2021 war der Rückgang nicht mehr ganz so drastisch. Im Jahr 2021 erholten sich die Behandlungszahlen so einigermaßen. Aber es gab keinen Peak nach oben, der darauf schließen lässt, dass viele Behandlungen nachgeholt wurden.

Ist davon auszugehen, dass zum Beispiel Krebserkrankungen dadurch zu spät erkannt wurden und eventuell zu Todesfällen geführt haben, die sonst bei früheren Vorsorgeuntersuchungen hätten verhindert werden können?

Dies kann in einer Statistik schwer erfasst werden. Ein Beispiel: Es gibt beim Darmkrebs vier Stadien. Das erste Stadium wird in der Regel nur als Zufallsdiagnose erkannt. Beim vierten – sehr fortgeschrittenen – Stadium, wo zum Beispiel ein Darmverschluss auftritt, gibt es bereits Metastasen. Wegen der Pandemie kamen zeitweise bis zu 31 Prozent weniger Patienten zur Darmspiegelung. Daher dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass der Darmkrebs später dann häufig erst in höheren Stadien erkannt wurde.

Einige medizinische Eingriffe verschoben

Gibt es dazu Statistiken?

Das deckt sich mit den Zahlen der Tumorregister zum Beispiel von Leipzig und Regensburg und passt damit ins Bild. Aber ganz genau lässt sich das meiner Meinung nach eben beim langsam wachsenden Darmkrebs nicht sagen. Woher soll ich wissen, dass ein Stadium 3 beim Patienten nicht schon im Januar 2021 vorlag?

Zur Person PD Dr. Kay Kohlhaw arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren in der Bornaer Klinik. Zuvor war er in den Universitätskliniken in Bochum, Leipzig und Hannover beschäftigt. In den Sana Kliniken Leipziger Land ist er Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie und leitet das Onkologische Zentrum Leipziger Land. Der 60-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Was ist Ihr Resümee nach zwei Jahren Corona-Pandemie in der Klinik?

Um zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von Covid-Patienten und -Patientinnen zu schaffen, haben wir medizinisch vertretbare Eingriffe verschoben. Notfälle, dringliche Operationen und Eingriffe wurden jederzeit vorgenommen. Die Gefahr, sich in einem Krankenhaus an Covid-19 anzustecken, war – dank ausgezeichneter Hygienekonzepte – sehr gering.

Bewährtes Hygienekonzept

Was raten Sie den Patienten in Bezug auf Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen in der Klinik heute?

Die Situation ist jetzt eine andere. Wir verfügen neben den bewährten Hygienekonzepten und dem guten Schutz durch FFP-2-Masken jetzt über die Impfungen, die nachweislich vor einem schweren Verlauf schützen. Die Leute müssen keine Angst haben, in die Klinik zu kommen. Wir haben inzwischen viel über das Virus gelernt und die Lage ganz gut im Griff. Wir müssen immer individuell Risiken und Nutzen miteinander abwägen.

Wie haben Sie persönlich als Chirurg diese Zeit erlebt?

Als Chirurg ist man Ausnahmesituationen gewohnt. Wir müssen am OP-Tisch immer eine Lösung finden. Wegen der Corona-Pandemie war ich überrascht und zwischenzeitlich auch besorgt, aber nie verzweifelt. Wenn wir kritische Patienten haben, suchen wir das Gespräch mit den anderen Fachdisziplinen. Da haben wir bisher immer eine Lösung für die betroffenen Patienten gefunden!

Von Claudia Carell