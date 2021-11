Start der Karnevals-Saison: Das planen die Narren in Grimma, Wurzen und Trebsen

Grimma/Wurzen/Trebsen

Soviel dürfte sicher sein: Auch die neue Karnevals-Saison wird im Zeichen des Corona-Virus stehen. Und vor dem Hintergrund der steigenden Infektions-Zahlen nicht nur im Rahmen der diversen Büttenreden.

In Trebsen jedenfalls müssen die Närrinnen und Narren bereits Abstriche machen. „Die Schlüsselübergabe im Rathaus wird zwar traditionell am 11. November 11.11 Uhr über dir Bühne gehen, die Eröffnungsveranstaltung zwei Tage später müssen wir aber absagen“, informiert der Vorsitzende des Trebsener Carnevals Clubs (TCC), Andreas Julius. Die Umsetzung der 3G-Regel sei in der Kulturstätte nicht möglich, und der Verein wolle seinerseits nicht nur mit Geimpften und Genesenen feiern.

Hoffen auf Entspannung

Bleibe nur die Hoffnung, dass sich die Corona-Situation bis zum Frühjahr entspannt. „Mit der Bekanntgabe eines Mottos halten wir uns aber wohlweislich zurück und werden es für den Fall, dass wir unsere drei Veranstaltungen und den Kinderfasching im März wie geplant durchführen können, rechtzeitig bekannt geben“, so Julius.

Zudem studiere man einige vom Motto unabhängige Nummern ein, um flexibel auf die Pandemiesituation reagieren zu können. „In jedem Fall wäre es vor allem für unsere Funkengarde und die Nachwuchs-Gruppen wichtig, endlich wieder auftreten zu können, nachdem sie in den vergangenen Monaten intensiv geprobt und trainiert haben“, so der TCC-Vorsitzende.

DCC probt für neues Programm

Auch beim Dürrweitzschener Carneval Club (DCC) lautet das inoffizielle Motto der neuen Session „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. „Wir richten uns darauf ein, dass im nächsten Jahr Auftritte stattfinden können“, so DCC-Präsident Jürgen Sura. Entsprechend werde fleißig für ein komplett neues sich um das Thema Fernsehen drehendes Programm geprobt. „Dafür, nicht auf Teile des letztjährigen wegen Corona nicht aufgeführten Programms zurückzugreifen, hat sich die Mehrheit im Verein entschieden“, so Sura.

Inmitten der Arbeiten am neuen Programm stecken auch die Akteure des Burkartshainer Carnevals Clubs 1964 (BCC). „Das Motto wollen wir aber in Anbetracht der nach wie vor unsicheren Situation noch nicht verraten“, hält sich die Vereinsvorsitzende Ellen Tauchnitz bedeckt. Demgegenüber sicher sei der öffentliche Startschuss am 11. November.

Mitglieder haben zur Stange gehalten

„Darüber mache ich mir keine Gedanken. Zum einen findet diese Veranstaltung an der frischen Luft statt, zum anderen sind ja selbst die Fußballstadien wieder beziehungsweise noch voll“, so Tauchnitz, deren Verein eine lange Durststrecke weitgehend unbeschadet überstanden hat.

„Wir konnten monatelang nicht in unserer Halle proben. Umso größer war die Wiedersehensfreude, als sich unsere Mitglieder im Sommer am Wurzener Freibad getroffen haben“, so die BCC-Vorsitzende. „Es ist ein schönes Gefühl mitzuerleben, dass alle über die lange Zeit zur Stange gehalten haben.“

Rathausschlüssel-Übergabe steht

Auch beim Muldentaler Faschingsclub haben sich die Reihen nicht gelichtet, und entsprechend voller Tatendrang blickt man in Nimbschen dem Karnevalstart am 11. November entgegen. „Wir sind guter Dinge, in diesem Jahr die Rathausschlüssel-Übergabe auf dem Grimmaer Markt wieder durchführen zu können“, so der Vereinsvorsitzende Hagen Grahle.

Hinsichtlich der Veranstaltungen im nächsten Jahr wolle man auf den angeschobenen Planungen der vergangenen coronabedingt nicht durchgeführten Saison aufbauen und halte entsprechend auch am Motto „Verfluchte Karibik“ fest.

Letztmalig tanzte das Dürrweitzschener Prinzenpaar beim traditionellen Stelldichein im Grimmaer PEP-Einkaufscenter im Februar 2020. Quelle: Roger Dietze

Hoffen auf einen Neustart: Auch der Burkartshainer Carnevals Clubs 1964 steht in den Startlöchern für die neue närrische Saison. Quelle: Bert Endruszeit

Machtübernahme: In Grimma hoffen die Narren vom Muldentaler Faschingsclub, am 11. November endlich wieder in den Besitz der Rathausschlüssel zu gelangen. Quelle: Frank Schmidt

Von Roger Dietze