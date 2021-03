Staugefahr: B 6 in Machern wird ab Mittwoch zum Nadelöhr

Machern

Mit Staus müssen die Kraftfahrer ab Mittwoch auf der B 6 rechnen. Die wichtige Verkehrsader zwischen Leipzig und Wurzen wird für mehrere Wochen halbseitig gesperrt. Grund sind Baugrunduntersuchungen, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf LVZ-Anfrage mitteilt. „Die Erkundungen bilden die Grundlage für ein Baugrundgutachten“, informiert Rosalie Stephan von der Lasuv-Pressestelle. Seit Jahren ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt im Gespräch. Das Baugrundgutachten sei Bestandteil der dafür erforderlichen Vorentwurfsplanung.

Ab Mittwoch wird die B 6 in Machern zum Nadelöhr. Quelle: LVZ-Archiv

Halbseitige Sperrung

Die punktuellen Arbeiten sind unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung im Zeitraum vom 10. März bis voraussichtlich 13. April vorgesehen. Im Verlauf der B 6 kommt es dabei zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. „Innerhalb der Ortslage sind sowohl Einbahnstraßenregelungen für die Wurzener und Leipziger Straße wie auch Vollsperrungen für einzelne Kreuzungsbereiche beziehungsweise Einmündungen zu beachten“, wird auf der Homepage der Gemeinde mitgeteilt. Das Bauvorhaben wird in drei Bauabschnitten ausgeführt. Der Startschuss fällt vom 10. bis 12. März mit Arbeiten im Kreuzungsbereich und der Bahnbrücke in der Ortsmitte.

Umleitung über Brandis

Anschließend wird vom 15. bis 26. März die Leipziger Straße in Richtung Wurzen gesperrt, wobei der Verkehr von Leipzig kommend über Brandis umgeleitet wird. Bei Sperrung der Wurzener Straße in Richtung Leipzig (29. März bis 13. April) rollt der Verkehr dann über die B 107 und die Püchauer Straße in Machern.

Einbahnstraßenregelung

Man habe sich für diese Einbahnstraßenregelung entschieden, da sonst ein ständiges Verrücken der Baustellenampeln nötig gewesen wäre, argumentiert das Landratsamt. Dies hätte die Dauer der Maßnahme erheblich verlängert, so die Kreisbehörde weiter. Zudem sollte so Staus im Ort vermieden werden.

Die Kosten der Baugrunduntersuchung belaufen sich auf rund 120.000 Euro, informiert das Lasuv abschließend.

