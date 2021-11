Steht das Wasserturm-Projekt in Wurzen schon vor dem Aus?

Wurzen

Als Fachdienstleiter Michael Zerbs im Februar 2019 die Terminkette für die Gestaltung der Wasserturm-Brache am Clara-Zetkin-Platz vorstellte, klang die Zukunft noch verheißungsvoll. Damals erfuhren die Stadträte des Technischen Ausschusses, dass von Juli bis Oktober 2020 die Zufahrt August-Bebel-Straße erneuert wird und parallel dazu die Sportanlage an der Pestalozzi-Oberschule entsteht. Aldi plante sogar schon für Ende 2021 das Weihnachtsgeschäft im neu errichteten Discounter auf dem Gelände. Die Übergabe sollte eigentlich vor wenigen Tagen erfolgen – am 15. November.

Sichtbares hat sich in den vergangenen zwei Jahren nicht getan, weshalb auch die Unzufriedenheit beim Marktbetreiber und dem Investor Klaus Landau wächst. Mit dem privaten Bauherrn schloss Aldi bereits Mitte April 2019 einen Mietvertrag ab. Hierbei verpflichteten sich beide Parteien, das Vorhaben rasch umzusetzen, wie es in einem Schreiben vom August an Landau heißt. Dass der Geduldsfaden bis zum Zerreißen gespannt ist, verdeutlichte die Einzelhandelskette im Brief auch durch den Hinweis auf das vereinbarte Rücktrittsrecht sowie die Aussage, wenn es nicht bald Fortschritte gibt, sich mit alternativen Entwicklungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Investor Landau will den Grundstückspreis reduzieren

Druck auf die Stadtverwaltung übt mittlerweile ebenso Investor Landau aus. Er beklagt insbesondere die durch den Zeitverzug und die Corona-Pandemie gestiegenen Baupreise von gut zwanzig Prozent. Seiner Aussage zufolge würden sich die Gesamtkosten für den Aldi-Markt um 530 000 Euro erhöhen. Den Mehraufwand will Landau keineswegs allein tragen, weshalb Wurzen den früheren Grundstückspreis minimieren soll.

Mit dem Einverständnis des Stadtrates ging im Februar 2019 der Verkauf einer Gesamtfläche von 4391 Quadratmeter für 602 800 Euro an den Investor über die parlamentarische Bühne. Jenes Geld fließt später in den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für den Ortsteil Sachsendorf. Vor wenigen Wochen teilte Landau aber dem Stadthaus mit, dass in Anbetracht aller nicht vorhersehbaren Umstände der Grundstückspreis von 137,28 Euro pro Quadratmeter viel zu hoch sei. Insofern möchte der 72-Jährige lediglich 95 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das Defizit zum Ausgangswert beträgt 185 700 Euro. Dabei besiegelte der Rat im Juli des Jahres per Beschluss den Einsatz des Verkaufserlöses von 600 000 Euro für Sachsendorf.

Stadtverwaltung sucht nach Lösung aus der vertrackten Lage

Einen Ausweg aus der vertrackten Lage suchte jetzt die Kommunalbehörde und offerierte ihren Lösungsvorschlag zu einer Sondersitzung der Volksvertreter im Kulturhaus Schweizergarten. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das Wasserturm-Projekt retten können“, schwor Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) zunächst das Gremium auf ein Mehrheitsvotum ein, um wenig später die Hintergründe der Beschlussvorlage zu erläutern.

Das denkmalgeschützte Werkstattgebäude soll weichen, um Platz für die vorgeschriebene Anzahl der Aldi-Parkplätze zu schaffen.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Demnach will die Stadt Wurzen auf eigene Kosten die ehemaligen Gebäude des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen an der August-Bebel-Straße abreißen und zugleich den vorhandenen Baumbestand roden, um Baufreiheit zu schaffen. Laut Röglin habe Wurzen den Antrag zum Umbau des Wasserturms Mitte Mai eingereicht. Anfang September erfolgte die sogenannte Vollständigkeitserklärung seitens des Landratsamtes, sodass erst im Februar 2022 mit der Baugenehmigung zu rechnen sei. „Wenn wir nicht beginnen, kann der Investor nicht starten.“

Abriss mit kommunalem Geld soll Aldi-Pläne beschleunigen

Denn Landau müsse auf jeden Fall das alte Werkstattgebäude entfernen, um die vorgeschriebene Anzahl von Aldi-Parkplätzen zu erfüllen. Jedoch stehe eine Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege noch aus. Wann und ob sie kommt, ließe sich derzeit nicht sagen, so Röglin. „Aldi hat bereits mitgeteilt, sie würden diesen Zirkus nicht mehr lange mitmachen.“

Lesen Sie dazu auch:

Denkmalschutz stoppt Wurzens Wasserturm-Projekt und Aldi-Neubau

Wurzen wehrt sich gegen Auflagen des Denkmalschutzes

Musik im Wasserturm: Neue Variante für Wurzens Grundschulstruktur

Dass Wurzen mit Abrisskosten von 177 100 Euro aus dem städtischen Haushalt die Errichtung des Discounters beschleunigt und nahezu die selbe Summe in die Hand nimmt, um die der Investor gern den Grundstückspreis reduzieren möchte, sorgte in der anschließenden Debatte für kritische Bemerkungen. Unter anderem fragte Andreas Fricke von der Fraktion „Bürger für Wurzen“ nach, weshalb die Kommune Geld in das Areal steckt, welches sie an Landau verkauft hat. Noch sei das Gelände im Eigentum der Stadt, verkündete daraufhin Röglin. „Wir helfen niemandem, wir versuchen das Projekt zu retten.“

Die Hälfte des Stadtrates enthält sich eines Votums

Zweifel an der Herangehensweise äußerte außerdem Lars Vogel vom Neuen Forum für Wurzen: „Was ist, wenn wir die Baugenehmigung für den Abriss des Werkstattgebäudes nicht bekommen?“ Röglins Reaktion darauf: „Dann haben wir ’nen Zapfen! Dann stirbt das Projekt!“ Angesichts der unzureichenden Fakten und nur auf Verdacht hin, den Etat der Stadt mit 177 100 Euro zu belasten, lehnte Vogel seine Zustimmung ab. „Wir können nur dann entscheiden, wenn der Denkmalschutz ja sagt.“

Für den Abriss und die Baumfällung plädierte hingegen CDU-Stadtrat Andreas Kewitz, dessen Büro im Juli 2021 den Planungszuschlag für den Umbau und die Sanierung der ehemaligen Herberge zur Heimat auf dem Wasserturmgelände erhielt. Seinen Argumenten folgte vor allem die Fraktion der Christdemokraten. Von den 16 Mandatsträgern stimmten letztlich acht dem Beschlussvorschlag zu, acht enthielten sich eines Votums. Der Abbruch des Altbestandes ist für Januar/Februar avisiert und danach fällt das Stadtgrün.

Von Kai-Uwe Brandt