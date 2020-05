Steinarbeiterhaus Hohburg baut 100 Jahre alte Laube wieder auf

Lossatal/Hohburg

„Ein Tässchen Heeßen, Frau Wuttke?“ „Oh, sehr gern. Vielen Dank!“ Helga Wuttke, Monika Schad und Gerlinde Löbel lachen im Museumsgarten des Steinarbeiterhauses Hohburg mit der Sonne um die Wette. Sie haben es sich gemütlich gemacht am gedeckten Tisch vor dem historischen Gartenhäuschen. So wie einst mancher Laubenpieper um 1900.

Müller entdeckt die alte Laube durch Zufall in Streuben

Museumsleiter Matthias Müller musste die drei Damen des Heimatvereins nicht lange um den Fototermin bitten. Das Trio sagte sofort zu. Schließlich soll der Nachbau mit den originalen Buntglas-Sprossenfenstern am Pfingstsonntag um 14 Uhr eingeweiht werden. Quasi als Ersatz für das ansonsten stattfindende Countrykonzert. Corona verhinderte diesmal das traditionelle Musik-Event. „Dennoch gibt es im Steinarbeiterhaus immer etwas zu sehen“, lockt Müller zum Pfingstausflug in die Hohburger Schweiz. Unter anderem die aktuelle Freiluft-Ausstellung „Werkzeug­– Mensch – Maschine“ mit 30 Bildern im XXL-Format an der Fassade. Sie dokumentieren das schwere Leben der Steinarbeiter. „Die Schau ist mein Beitrag zum Jahr der Industriekultur,“, erzählt der 62-Jährige, um den Blick gleich auf sein neuestes Schmuckstück zu lenken.

Wie einst zu Großmutters Zeiten: Vor der historischen Gartenlaube aus dem Jahre 1910 warten Kaffee und Kuchen auf die Gäste. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Entdeckt hat Müller den kleingärtnerischen Zeitzeugen durch Zufall in Streuben und auf Anhieb liebgewonnen. Jedoch ließ sich ein Transport aufgrund des maroden Zustandes nicht bewerkstelligen. Daher kam ihm die Idee eines Nachbaus. Was zu retten war, wurde restauriert. Firma Heiko Reiche aus Heyda sorgte für die neue Außenhaut aus Holz. Der Lüptitzer René Schneider goss das Fundament, und Müller selbst staffierte den Innenraum mit zahlreichen musealen Exponaten aus.

„Zigarrenfabrik“ von Frieda Karnagel findet endlich Platz

An einem Zeitungshalter befestigte der diplomierte Historiker ein Exemplar, der erstmals 1853 im Leipziger Verlag Ernst Keil erschienen Illustrierten „Die Gartenlaube“. Bierseidel reihen sich auf dem Regal, begrenzt von einer Emaillekanne und einem Gartenzwerg. Vor der Tür lehnt ein Lastenfahrrad der Prestowerke in Chemnitz aus dem Jahre 1928. „Der Drahtesel ist übrigens das Geschenk eines Bennewitzers. Und die alte Gartenbank vermachte uns André Petzschler aus Hohburg.“

Blick in die Geschichte: In der historischen Gartenlaube befinden sich unter anderem Exponate, die aus der „Zigarrenfabrik" von Frieda Karnagel aus Hohburg stammen. In einer winzigen Werkstatt auf dem Hof ihres Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße 11 wurden bis in die 1950er-Jahre Zigarren gewickelt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vor allem aber dürften die Utensilien neben der Gartenmöbelecke die Neugierde der Besucher wecken. Sie stammen aus der „Zigarrenfabrik“ von Frieda Karnagel in Hohburg. In einer winzigen Werkstatt auf dem Hof ihres Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße 11 wickelte sie bis in die 1950er-Jahre hinein Zigarren der Marke „Skat Club“. Vor 25 Jahren barg Müller den Arbeitstisch, eine Tabakschneidemaschine, 20 Zigarrenformpressen, zwei Spindelpressen und 120 Zigarrenkisten. Einen Ausstellungsplatz fand er allerdings nie im Steinarbeiterhaus. Dafür jetzt in der Gartenlaube.

Bei Süßem wird er schwach: Museumsleiter Matthias Müller. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Nach Corona pflegt das Steinarbeiterhaus wieder dreimal „K“

Der Museumsleiter könnte noch weitaus mehr erzählen. Warum die Laube in Naturgrün gestrichen wurde und eine Sonne die Giebelspitze ziert? Doch all diese Informationen hebt er sich lieber für seine Gäste am Sonntag zur Einweihung und am Pfingstmontag auf. Nur eines will Müller noch rasch verraten. Nämlich weshalb er die drei netten Damen zum Kaffeekränzchen einlud. „Um auf die Zeit nach Corona zu verweisen. Dann pflegen wir wieder im Steinarbeiterhaus dreimal K – Kultur bei Kaffee und Kuchen.“

Museum Steinarbeiterhaus Hohburg, Kirchgasse 3, Öffnungszeiten zu Pfingsten: Sonntag und Montag von 13 bis 17 Uhr

Von Kai-Uwe Brandt