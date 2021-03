Steinarbeiterhaus Hohburg ist zu Ostern einen Ausflug wert

Lossatal/Hohburg

Eckhard Klöthes dienstbarer Helfer ist vor allem der Bleistift. Seine Motive findet der 61-Jährige im Muldental. Wann immer es geht, erkundet er die heimatlichen Gefilde auf dem Fahrrad, um Landschaft und Dorfarchitektur für die Nachwelt festzuhalten. Wohl auch deshalb heißt die neue Ausstellung des Autodidakten, die zu Ostern im Steinarbeiterhaus Hohburg eröffnet wird, bezeichnenderweise „Landstriche“.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich freue mich sehr, dass wir Eckhard Klöthe zum Auftakt unserer Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause gewinnen konnten“, sagt Matthias Müller, Leiter des Heimatmuseums Steinarbeiterhaus Hohburg. Beide kennen sich schon länger. Denn bereits 1995 sorgte der gebürtige Grimmaer, der in Ammelshain aufwuchs, seit 1986 in Beucha lebt und von Kindesbeinen an der Kunst des Malens frönt, für ein reges Publikumsinteresse in der Kirchgasse 5. Müller kaufte damals sogar einige Werke an. „Der Inhalt seiner Bilder und die Art zu Zeichnen passen schließlich genau zum Steinarbeiterhaus.“

Heimatliche Gefilde bieten reizvolle Motive

Zu sehen sind ab Karfreitag und über die gesamten Osterfeiertage hinweg jeweils von 13 bis 17 Uhr insgesamt 25 großformatige Grafiken und mehrere Miniaturzeichnungen, die in den vergangenen 40 Jahren entstanden. Sie zeigen unter anderem die Parthe-, Moränen- und Steinbruchlandschaften, Kirchen oder besondere Gehöfte. „Für mich sind diese Landstriche Rückzugsorte, die kulturgeschichtlich reizvolle Motive bieten“, so Klöthe. Fundgrube seines Schaffens, betont der gelernte Retuscheur, sei für ihn das Naheliegende, gekoppelt mit der Hoffnung auf ein ästhetisches Erlebnis vor Ort. „Ich suche sozusagen die sinnliche Identifikation mit der äußeren wie der inneren Welt, um sie in einem Kunstwerk zu verschmelzen.“

Eine Vitrine voller Schätze: Anlässlich der Verkaufsausstellung zu Ostern zeigt das Heimatmuseum aus seinem Bestand auch Gebrauchskeramik längst vergangener Zeiten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Klöthe ist kein Unbekannter in der Region. 1993 illustrierte er zum Beispiel das Kinderbuch „Der Sagenschatz von Ammelshain“, veröffentlichte zwei Jahre später Pastelle still gelegter Steinbrüche im Kalender „Steinbruchlandschaften“ und gestaltete 2000 den Bucheinband zu „Findelgeschichten/Miniaturen aus Kursachsen im 18. Jahrhundert“ des Sax-Verlages. 2008 erhielt der Medienhersteller den ersten Jurypreis im Genre Malerei anlässlich des Kunstwettbewerbs zum 650-jährigen Jubiläum der Ersterwähnung Altenhains und stellte seine Arbeiten im Museum Grimma, im Stadtgut Naunhof sowie im Künstlerhaus Schaddelmühle aus.

Verkaufsausstellung von Gebrauchskeramik

Doch nicht nur mit „Landstriche“ will Matthias Müller zu einem österlichen Ausflug ins Lossatal nach Hohburg locken. Mit der Ausstellung ab Karfreitag wird es zugleich einen Verkauf von Gebrauchskeramik, wie Vasen, Schüsseln und Übertöpfe, der Töpferei Uhde und Müller geben. „Die Altenbacher dürften schon aufgrund ihres Dekors bekannt sein. Markenzeichen sind einheimische Singvögel, darunter der Vogel des Jahres 2021, das Rotkehlchen.“

Wer dann noch etwas Verweilen möchte, findet im Haus und auf dem großzügigen Gelände jede Menge zu entdecken – den schönen Tante-Emma-Laden unterm Dach, Steinbrechanlage, Dampfmaschine, Feldbahn, Dumper oder die historische Tankstelle im Freien sowie die erst zu Pfingsten 2020 eingeweihte Gartenlaube von 1910, deren Innenraum allerlei Gerätschaften der früheren Zigarrenherstellung beherbergt.

Tipp zu Ostern: Ausstellung „Landstriche“ mit Zeichnungen von Eckhard Klöthe sowie Verkaufsausstellung von Gebrauchskeramik der Töpferei Uhde und Müller aus Altenbach im Steinarbeiterhaus Hohburg, Kirchgasse 5, vom 2. bis 5. April, jeweils von 13 bis 17 Uhr

Lesen Sie dazu auch:

Steinarbeiterhaus Hohburg baut 100 Jahre alte Laube wieder auf

Von Kai-Uwe Brandt