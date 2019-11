Steinarbeiterhaus Hohburg weckt Kindheitserinnerungen

Lossatal/Hohburg

Eine Zeitreise in die Kindheit: In der guten Stube des Museums Steinarbeiterhaus Hohburg werden am 20. November Erinnerungen wach. Denn ab 14 Uhr präsentiert hier Museumsleiter Matthias Müller bei einem Glas Glühwein seine kleine, aber feine Adventsausstellung, die nicht nur junge, sondern vor allen ältere Besucher staunen lässt.

Thematisch widmet sich die aktuelle Schau dem DDR-Spielzeug und fügt sich damit anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren nahtlos an die Hohburger Sonderausstellung Alltagsgegenstände an, so Müller. Allein drei Kategorien stellte der 61-Jährige aus dem Bestand des Museums zusammen. Darunter ein Tischfußballspiel aus den 60er-Jahren, mit dem er und sein Zwillingsbruder Gunter so manches Turnier austrugen.

Mancher Familienvater bastelte das Spielzeug selbst

„Zur erste Gruppe gehören die industriell gefertigten Exponate, wie zum Beispiel ein Plan-Lastkraftwagen aus der frühen Sonneberger Spielwarenproduktion.“ Was Familienväter für ihren Nachwuchs bastelten, ist in der Gattung Eigenbau zu sehen. Unter anderem ein Kaufmannsladen, den Kurt Grube 1965 seiner Tochter Ina schenkte. Oder der detailreiche Bauernhof des Hohburgers Richard Gruhle. Er entstand um 1950 für Sohn Peter. Das letzte Genre reicht bis zur Wende und umfasst Objekte der DDR-Konsumgüterproduktion.

Marke Eigenbau: Den Kaufmannsladen bastelte Kurt Grube 1965 für seine Tochter Ina. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Jeder Betrieb war damals verpflichtet, Konsumgüter herzustellen, wie der volkseigene Betrieb Splittwerk Röcknitz-Hohnstädt.“ Weshalb sich die Röcknitzer gerade auf einen hölzernen Bausatz für ein Puppenhaus spezialisierten, weiß Müller zu erzählen. „Die Idee brachte der Hauptmechaniker Karl-Heinz Hendlmeier aus Mark Schönstädt 1984 von seiner Reise aus Leningrad mit.“ Eben dort kaufte er ein Puppenhaus, das in mehreren Varianten kombiniert werden konnte. Von 1986 bis 1989 fertigte das Splittwerk in Kleinserie eine modifizierte Form, und die betriebseigene Rationalisierungsabteilung am Steinbruch Frauenberg entwickelte dafür sogar einen Automaten, der gleichzeitig acht Löcher in die Grundplatte bohrte.

Großer NVA-Mannschaftswagen und zu kleine Soldaten: Museumsleiter Matthias Müller erwarb das Spielzeug sechs Jahre nach der Wende im Thallwitzer Tante-Emma-Laden von Rainer Augst. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Aus dem Regal holt Müller schließlich noch eine Spielzeugeisenbahn mit Batteriebetrieb des VEB Sprengstoffwerkes Gnaschwitz sowie einen olivgrünen Mannschaftswagen der Nationalen Volksarmee, auf dessen Pritsche acht zu klein geratene Gummi-Soldaten sitzen. Das Holzauto erwarb der Museumsleiter übrigens sechs Jahre nach der Friedlichen Revolution im Thallwitzer Tante-Emma-Laden von Rainer Augst. „Er freute sich seinerzeit, dass er den Wagen überhaupt los bekam.“

Sandmann, Schnatterinchen und Pittiplatsch

Was bei der DDR-Sammlung zudem nicht fehlen darf, sind Handpuppen, wie Fuchs und Elster, Pittiplatsch und Schnatterinchen, sowie lehrreiche Spielsachen, darunter „Elektrisches Rätselraten“ oder „Aufmerksamkeit im Straßenverkehr“, und die allseits bekannten Construc-Baukästen des Vereinigten Olbernauer Spielwarenbetriebes (Vero).

Beliebte Handpuppen: Im Regal stehen einträchtig nebeneinander Fuchs und Elster, das Sandmännchen sowie Schnatterinchen und Pittiplatsch. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weil der Raum mit den Spielzeugen nur bedingt Platz bietet, erwähnt Müller zum Schluss, betrachte er die Adventsschau als Zugabe zur eigentlichen Dauerausstellung und hofft auf viele neugierige Gäste.

Museum Steinarbeiterhaus, Hohburg, Kirchgasse 5, Adventsausstellung „Kinderspielzeug aus der DDR-Zeit“ vom 20. November bis 22. Dezember, Öffnungszeiten Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, Gruppen nach Voranmeldung

Von Kai-Uwe Brandt