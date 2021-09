Steinbruch Holzberg: Landkreis Leipzig ringt um Lösung des Konflikts

Thallwitz/Böhlitz

Natur- und Bergsportregion oder Abraumhalde: Wie geht es mit dem ehemaligen Steinbruch am Holzberg in Böhlitz weiter? Mit dieser Frage beschäftigten sich die verschiedenen Interessengruppen. Das Treffen kam jetzt auf Vorschlag von Landrat Henry Graichen (CDU) zustande. Zu den Teilnehmern der Runde gehörten Vertreter des Deutschen Alpenvereins (DAV), der Bürgerinitiative (BI) Böhlitz, das Unternehmen Kafril aus Großzschepa, der Bund für Umwelt und Naturschutz, Gerhard Gey, Präsident des Geoparks Porphyrland, sowie Thallwitz‘ Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Ebenfalls daran beteiligt waren das Oberbergamt, die Landesdirektion Sachsen, die Basalt AG und erstmals die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft mbH (Mibrag).

Alpenverein will Natur und Bergsportregion entwickeln

Wie das Landratsamt mitteilte, ging es bei der Zusammenkunft darum, den aktuellen Arbeitsstand im Konflikt um den Holzberg auszutauschen und vor allem nach Lösungen zu suchen. Die Firma Kafril hatte den seit 1975 stillgelegten Steinbruch im Jahr 2018 erworben, um ihn als Lagerstätte für unbelasteten Erdaushub zu nutzen. Allerdings entwickelte sich das Gelände über die Zeit zu einem Biotop und wurde außerdem während der 90er-Jahre für den Bergsport erschlossen. Um den Ist-Zustand zu erhalten, gründete sich 2019 die BI Böhlitz und entwickelte gemeinsam mit dem Alpenverein, Sektion Leipzig, die Idee einer künftigen „Natur- und Bergsportregion Holzberg“ für das 50 Hektar große Gelände.

Der Zinkenberg fällt als Alternativstandort weg

Im März 2021 reichte das Bündnis dann sein Konzept bei der Mehrwert-Initiative „Nachhaltig aus der Krise“ des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft ein – mit Erfolg. Dresden sagte eine Förderung des Projektes zu. Voraussetzung: Zuvor müssten BI und DAV das Areal von Kafril kaufen. Die Unternehmensgruppe erklärte sich bereit. Grundsätzliche Bedingung für den Vertragsabschlusses: Ein Alternativstandort müsse gefunden werden. Als Ersatz für den Holzberg geriet daher der circa vier Kilometer entfernte Zinkenberg in den Blickpunkt. Doch dieser gehört der Basalt AG, die ihn für Gesteinsmaterial beim Neuaufschluss des Bergwerkfeldes Röcknitz/Frauenberg benötigt.

An dieser Tatsache konnte auch die Beratung im Landratsamt nichts ändern. Allerdings gibt es mit dem Bergbauunternehmen Mibrag neue Hoffnung. Immerhin hatte sich das aus Naturschutz- und Bergsportverbänden gebildete Aktionsbündnis Holzbergregion im Vorfeld an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gewandt und ihn um Hilfe gebeten. Kretschmer setzte sich wenig später persönlich mit der Mibrag in Verbindung.

Finanzieller Ausgleich für Kafril ist noch zu klären

Im Ergebnis der Zusammenkunft, informierte die Kreisbehörde weiter, dass sich die Mibrag-Geschäftsleitung „daraufhin bereiterklärte, zu prüfen, ob die Verwertungsmassen, die für das Areal am Holzberg vorgesehen waren, zur Verfüllung der Tagebauflächen verwendet werden können“. Die technischen wie wirtschaftlichen Voraussetzungen seien zumindest gegeben. Lediglich eine Genehmigung zur Verwertung der Böden liege bislang nicht vor.

Auf der Tagesordnung des Treffens stand nicht zuletzt auch die Frage des finanziellen Ausgleichs, wenn die Firma Kafril auf das Verfüllen im Holzberg verzichtet. Er hänge nicht zuletzt von der ökonomischen Bewertung einer anderweitigen Einlagerung ab. „Hierzu sind noch Klärungen notwendig“, hieß es in einer Pressemitteilung. Und: Bis zum finalen Schlussstrich unter der Causa Holzberg brauche es verschiedene Prüf- und Arbeitsaufträge. Sie sollen dann beim nächsten Termin ausgewertet werden. „Alle Seiten waren sich einig, weiterhin im Sinne der Region den Konflikt zu lösen.“

Ex-Landrat Gey soll weiteren Prozess moderieren

Einigkeit herrschte ferner darüber, dass der langjährige Landrat und heutige ehrenamtliche Präsident des Geoparks Porphyrland, Gerhard Gey, den kommenden Prozessverlauf moderiert. Für die weiteren Schritte sei er bestens geeignet. Ebenso positiv fällt übrigens das Fazit der jüngsten Besprechung in Borna aus: Dem Ziel der Konfliktlösung seien alle Parteien wieder etwas näher gekommen.

Von Kai-Uwe Brandt