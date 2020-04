Bunte Steinschlange in Grimma wächst – Vorschläge für nachhaltige Wahrung des Kunstwerkes werden gesucht

Grimma

Die bunte Steinschlange auf einem Mauersims der Pöppelmannschen Steinbrücke am Ostufer der Mulde (Stadtwaldseite) wächst und wächst. Inzwischen auf gut 15 Meter Länge liegen schon mehr als 600 Steine und Steinchen, die allesamt bemalt worden sind. Dank Corona, wie die Initiatorin Ines Peschel verrät.

Die Steinschlange verführt immer wieder Fußgänger und auch Radfahrer zum Anhalten und Staunen über das Corona-Kunstwerk. Quelle: Frank Schmidt

Anzeige

„Meine Tochter war im Homeoffice und hatte zudem ihren Sohn zu Hause“, schildert die 54-Jährige die Entstehungsgeschichte der Steinschlange, die schon vor Ostern ihren Anfang nahm. „Und da kam die Idee mit den Steinen auf, denn Klaus, mein Enkel, liebt Steine und malt auch gerne.

Weitere LVZ+ Artikel

Steine sammeln, bemalen und ablegen

Also haben wir an einem Tag die Steine am Muldeufer gesammelt, am nächsten Tag bemalt und am dritten Tag hier auf die Mauer gelegt. So haben wir für unseren täglichen Spaziergang ein Ziel“, sagte die Großmutter von klein Klaus. Und was musste sie dabei feststellen? Das Projekt hat Schule gemacht, denn weitere unter der Covid19-Situation leidende Kinder aus Grimma und Umgebung haben sich der Malaktion angeschlossen, so dass es immer mehr Steine geworden sind. Längst ist aus dieser Aktion mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung geworden.

Kleien Kunstwerke mit großen Botschaften

Die Steinschlange, wie sie schnell als solche bezeichnet wurde, ist zur Plattform für verschiedene Botschaften geworden. „Darf ich dir ein Lächeln in dein Herz zaubern“, steht auf einem Exemplar. „Hope“, also Hoffnung und Peace (Frieden) auf weiteren Steinen. Und „Für alle Gesundheit“ oder „Bleibt gesund“ sind weitere Wünsche der Steinemaler.

Bleibt gesund, ist die Kernbotschaft der bunten Steinschlange, die seit Ostern als Corona-Kunstwerk in Grimma auf der Pöppelmannschen Steinbrücke entstanden ist. Quelle: Frank Schmidt

Manche Kunstwerke verraten sogar ihre kreativen Schöpfer. „Die Franzi war´s“, steht auf einem Steinen, auf anderen halt nur die Namen: „Arun und Rohan“ zum Beispiel, „Tim & Evi“ oder „Adam + Lydia“ sowie „Matilda & Elmar“. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie ein etwas größerer Stein besonders verdeutlicht, auf dem ein wahres Gemälde entstanden ist. Es zeigte den bei Kindern beliebten kleinen Maulwurf „Krteček“, wie er einer Maus mit Blumen eine große Freude macht. Ebenso schön anzusehen sind gleiche mehrere Steinchen mit der bekannten Trickfilmfigur Olaf dem Schneemann.

Steinschlange ist Besucher- und Touristenmagnet

Inzwischen ist die Steinschlange auf breite öffentliche Akzeptanz gestoßen. „Das war leider nicht von Beginn an so“, bedauerte Ines Peschel, nachdem manche der bemalten Steine skrupellosen Souvenirjägern zum Opfer gefallen waren. Auch deshalb mahnt ein Zettel die Betrachter zur Besonnenheit und Zurückhaltung, auf dass man keines der kleinen Kunstwerke entwenden, stattdessen weitere dazufügen sollte.

Kristin Wenzel aus Kaditzsch ist mit ihren Kindern Maria (l.) und Lea gekommen, um auch kleine selbst bemalte Kunstwerke der Steinschlange beizufügen. Quelle: Frank Schmidt

Und das ist bei den Leuten nicht nur angekommen, sondern hat sich über die Grenzen der Stadt hinweg rumgesprochen. Denn die Steinschlange ist nicht nur ein einmaliges Corona-Kunstwerk, sondern auch zum Besucher- und Touristenmagnet geworden. Radfahrer und Spaziergänger kommen vorbei, stauen, schmunzeln und erfreuen sich daran. So auch Kristin Wenzel aus Kaditzsch, die mit ihren Kindern Maria und Lea extra nach Grimma kamen, um ebenfalls selbst gemalte Steine dem Kunstwerk beizufügen.

Aufruf zum Ideenwettbewerb

„Ich hätte es niemals für möglich gehalten, was aus einer so kleinen Idee werden kann“, freut sich Ines Peschel. Doch was soll daraus einmal werden? Die bei der Lebenshilfe tätige Heimerzieherin ruft deshalb zum Brainstorming auf. „Wer eine Idee hat, wie man die vielen Steine erhalten und nachhaltig der Öffentlichkeit zugänglich machen kann, sollte Vorschläge unterbreiten“. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hat indes zugesagt, Vorschläge in seinem Büro entgegenzunehmen. Auf die Ergebnisse der Ideenfindung darf Grimma also gespannt sein.

Von Frank Schmidt