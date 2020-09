Stiller Start ins Herbstsemester der Volkshochschule Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die aktuelle Corona-Lage hat die Volkshochschule ( VHS) Landkreis Leipzig zum stillen Start des Herbstsemesters gezwungen. So musste die Bildungsstätte, die seit dem 1. August die beiden VHS Muldental und Leipziger Land unter dem Dach des Eigenbetriebes „Bildung und Kultur des Landkreises Leipzig“ eint, diesmal auf den offiziellen Auftakt verzichten. Sogar die obligaten Broschüren mit dem vielfältigen Programmangebot wird es nicht geben.

VHS lockt mit bewährtem Programmangebot

„Für unsere Hefte benötigen wir mindestens einen organisatorischen Vorlauf von gut drei Monaten“ berichtet Ralph Egler, Direktor der VHS Landkreis Leipzig. „Doch der Lockdown verhinderte die entsprechende Vorbereitungszeit.“ Immerhin sorgten die Folgen der Covid-19-Pandemie bei der VHS für einen Totalausfall vom 16. März bis zum 5. Juni. „Kurse wurden abgebrochen oder nicht mehr begonnen“, erinnert sich der promovierte Philosoph und Pädagoge.

VHS-Direktor Ralph Egler : Das Herbstsemester wird für die Volkshochschule zur zweiten Anlaufphase nach dem Corona-Lockdown. Quelle: Jens Paul Taubert

Bei alledem versuchte die Einrichtung den Kontakt mit ihren Kunden zu halten, bot digitale Foren und Online-Kurse an. Das Echo darauf blieb allerdings verhalten, da überall Verunsicherung herrschte. Zudem zwangen die jetzigen Kommunikationsstränge auch bei den Mitarbeitern und Dozenten zum Umdenken. Neue Ideen entstanden und erste Erfahrungen konnten gesammelt werden. Dank der Mühen gelang es, circa ein Viertel der Kurse mit gut 70 Prozent der Teilnehmer wiederzubeleben.

Das Herbstsemester 2020, betont Egler, sei quasi die zweite Anlaufphase, in der sich die VHS auf ihre Stärke als Weiterbildungsgeneralist besinnt und mit einem bewährten Programmangebot lockt. Dennoch bleibe Egler zufolge der Weg bis zur Normalität beschwerlich, insbesondere aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen.

Die Anzahl der Kursteilnehmer wird halbiert

„Ungefähr 35 Prozent unserer Teilnehmer gehören zur Corona-gefährdeten Altersgruppe. Insofern ist es nur allzu verständlich, dass hier die Ängste bezüglich des Kontaktes dominieren.“ Der Sorge begegnet die VHS in zweierlei Hinsicht. Zum einen wurde die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs um die Hälfte reduziert, und zum anderen sorgen Schutzkonzepte für die nötige Sicherheit. „Leider lassen sich dadurch verschiedene Räume an manchen Standorten nicht mehr nutzen. Das versuchen wir aber mit unseren eigenen Räumlichkeiten aufzufangen.“ Für die finanziellen Verluste, so der 60-Jährige, erhalte die VHS Hilfe durch den Landkreis.

Die Volkshochschule berät wieder persönlich zu dem aktuellen Programmangebot. Quelle: Volkshochschule Landkreis Leipzig

Trotz aller erschwerten Umstände beinhaltet das Herbstsemester rund 900 Kurse und 21 000 Unterrichtsstunden. Den Fokus legt die VHS vornehmlich auf Sprachen, Kultur & Gestalten, Gesundheit, Beruf & Informationstechnik sowie Politik &Umwelt. Zum Beispiel wurde in Grimma und Wurzen ein Gesprächskreis pro Monat zu kontroversen Themen mit aktuellem Bezug initiiert. Nach dem Einstieg dürfen die Gäste der Veranstaltung dann ab Dezember selbst den Diskussionsstoff festlegen. Der nächste Termin unter der Überschrift „Der 3. Oktober: Wiedervereinigung/Beitritt/Anschluss – Verlust oder Zugewinn“ findet jeweils ab 19 Uhr am 5. Oktober in Grimma sowie am 12. Oktober in Wurzen statt.

Wie Egler zum Schluss sagt, lohnt der Blick auf die Internetseiten der VHS. Darüber hinaus informieren und beraten die Mitarbeiter mittlerweile wieder persönlich in den Geschäftsstellen zu den Details des Semesterprogramms.

