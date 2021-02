Stockheim: Plötzlich gibt die Erde nach

Bad Lausick/Stockheim

Dass sich auf einem Acker, den der Landwirtschaftsbetrieb Kitzscher bewirtschaftet, die Erde absackt, Kevin Frost hat es schon erlebt, als er dort noch nicht Geschäftsführer war. Das Loch allerdings, das jetzt nahe Stockheim klafft, ist von anderer Qualität. Es ist groß genug, um nicht nur einen PKW, sondern eine veritable Datsche um einige Meter tiefer zu legen. Ein Ereignis, das weniger kurios als vielmehr risikoreich ist für die, die mit schwerer Technik das Land bestellen.

Erde bewegt sich auch am Badberg mitten in Bad Lausick

Das rot-weiße Flatterband der ersten Sicherung ist ausgetauscht durch eine dauerhafte Absperrung: Wer von der Staatsstraße Bad Lausick – Pomßen nach Stockheim abbiegt, gewahrt einen halben Kilometer nach dem Queren der Bahnstrecke links im Feld ein Loch. Ein Stück südlich der Straße und nahe der Schachthäuser ist der Boden weggesackt. Der Name verweist auf die Ursache: Der Erdfall ist Folge des Braunkohlen-Bergbaus, der hier vor mehr als einem Jahrhundert unter Tage stattfand. Das Feld nahe Stockheim ist nicht die einzige Fläche, in der es unkontrollierte Erdbewegungen und Setzungen gab und gibt. Vergleichbares ist bekannt vom Badberg, Herzstück des Bad Lausicker Kurviertels, wo es in den neunziger Jahren im Bereich der Freilichtbühne und der Treppen zu Verwerfungen kam.

Die Schachthäuser nahe Stockheim erinnern an den Bergbau. Der Tagesbruch befindet sich südlich, also linkerhand der Straße auf dem Feld. Quelle: Ekkehard Schulreich

Traktoristen ist es mulmig, wenn sie das Loch sehen

„Den Kollegen ist es schon ein bisschen mulmig zumute“, sagt Kevin Frost, dessen Agrarunternehmen zahlreiche Schläge zwischen Kitzscher und Bad Lausick bewirtschaftet. Festgestellt habe man das aktuelle Loch, als man kürzlich Bodenproben gezogen habe, um den Stickstoff-Gehalt im Erdreich zu analysieren. Auf dem Feld wächst zurzeit Weidegras. „Das wollen wird bald ernten.“ Senkungen gebe es immer mal wieder, sagt Frost, der sich an ein kleineres Ereignis 2012 erinnert: „Doch in dieser Dimension ist das lebensgefährlich.“ Nicht nur, weil die Landtechnik schwer sei. „Die Traktoren fahren GPS-gesteuert. Da schaut man nicht permanent nach vorn. Zum Teil sind wir auch nachts draußen. Das Risiko besteht durchaus, dann auf so ein Loch zu treffen.“ Mit den Bergbehörden sei man im Gespräch, um eine bessere Sicherung der Hinterlassenschaften des historischen Abbaus zu erreichen.

Landwirt Kevin Frost fordert, das Risiko durch den Altbergbau zu minimieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Bauernverband fordert Klärung und Ausgleich

Rückendeckung erhält er vom Kreisbauernverband Borna/Geithain/Leipzig. „Ein so großer Erdrutsch kann für Landwirte sehr gefährlich werden“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Kern. „Hier müsste sofort überprüft werden, wie es sich auf den Rest der Fläche verhält.“ Verfüllungen seien nötig, und für die Zeit der Sperrung müsse der Landwirtschaftsbetrieb eine Entschädigung erhalten.

Oberbergamt ist dran an der Lösungssuche

„Schäden durch den Altbergbau sind nicht vollständig auszuschließen und leider meist nicht vorhersehbar“, sagt Oberberghauptmann Professor Dr. Bernhard Cramer, Leiter des sächsischen Oberbergamtes, der LVZ. Auch wenn das Risiko von Gelände-Deformationen infolge von Verbrüchen untertägiger Hohlräume grundsätzlich bestehe, gebe es „keine verhältnismäßige Methode, um diese Auswirkungen völlig zu vermeiden“. Der Stockheimer Tagesbruch geht Cramer zufolge auf einen Resthohlraum im untertägigen Streckensystem zurück. Das stammt aus der Zeit zwischen 1900 und 1914, als die Grube Graf Moltke Stockheim hier Braunkohle abbaute.

Nach dem Abbau habe man die Abbaufelder großräumig zu Bruch gehen lassen. „Dabei blieben die von den Schächten zu den Abbaufeldern führenden, mit Holz verbauten und abgestützten Strecken sowie Hohlräume in den Randbereichen der Abbaufelder bestehen“, erklärt Cramer. Im Nachgang des Bergbaus seien Teile dieser Strecken bis 1920 durch den Bergbautreibenden und nochmals 1998 durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) verfüllt worden. Das Sächsische Oberbergamt, zuständig für die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen, Halden und Restlöchern, prüfe jetzt die Umstände, die zu dem Tagesbruch. Daraus leite sich ab, was zur Gefahren-Abwehr unternommen werden müsse.

LMBV sorgt 1998 für Nach-Verfüllung

Die LMBV habe im Zuge der Braunkohle-Sanierung knapp 300 000 Euro Landesmittel eingesetzt, um das Stockheimer Bergbau-Erbe zu sichern, bestätigt Professor Dr. Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Leipzig/Westsachsen. „Derartige Erdfälle treten immer wieder im Bereich von Tiefbaufeldern, deren Lage in der Region bekannt ist, in Erscheinung, etwa auch im Raum Borna sowie im Altenburger Land zwischen Rositz und Meuselwitz.“ Sie geschähen vor allem im Winter, wenn die Böden durchfeuchtet seien. Schließlich sei das Deckgebirge über den Stollen meist nur um die 30 Meter stark.

Rainer Syrbe vor zehn Jahren bei der Einweihung des Braunkohle-Lehrpfades im Bad Lausicker Kurpark. Quelle: Jens Paul Taubert

Heimatgeschichtler schreibt Forschungsergebnisse auf

Die Nachricht vom Stockheimer Tagesbruch erreicht den Bad Lausicker Heimatgeschichtler Rainer Syrbe, der sich intensiv mit dem historischen Bergbau rings um die Kurstadt befasst hat, zu einem passenden Zeitpunkt. „Ich will über das Thema jetzt ausführlicher dokumentieren“, sagt der 81-Jährige. Muße dazu hat er, auch wenn er sich gerade in der Reha in der Medianklinik befindet. Über die Grube Graf Moltke ist er im Bild. Bis in 28 Meter Tiefe reichte der Hauptförderschacht. Der Turm war 18 Meter hoch. „Sie hatte sogar eine eigene Brikettfabrik und von Lauterbach her einen Gleisanschluss“, erzählt er. Aufgeschlossen wurde die Grube bereits 1897. Die Abbaufelder erstrecken sich südlich der Schachthäuser; in den noch vorhandenen Ziegelbauten wohnte unter anderem der Betriebsleiter.

Zwei Bergbau-Führungen zum Jubiläum „200 Jahre Kur“

Nach Kohle gegraben, und das zum Teil untertage, wurde in und um Bad Lausick nach Syrbes Recherchen nicht nur am Badberg – der Keimzelle des Kurbetriebs vor 200 Jahren –, sondern auch in Köllsdorf, in Wüstungsstein, in Heinersdorf. Darüber schrieb Syrbe bereits auf den Heimatgeschichtsseiten der LVZ, und er hielt Vorträge. Wenn im Juni das Kur-Jubiläum gefeiert wird, bietet er zwei Rundgänge an – „Von der Kohle zur Kur“. Bis dahin, sagt er, „muss ich wieder fit sein“.

Von Ekkehard Schulreich