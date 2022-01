Storchenprojekt nimmt glückliches Ende auf der alten Schmiede in Böhlitz

Thallwitz/Böhlitz

Geschafft! Wenn Ende Februar das Böhlitzer Storchenpaar sein Nest auf dem Nebengelass am Herrenhaus anfliegt, findet Meister Adebar einen nagelneuen Horst vor. Denn noch am letzten Tag vor dem Jahreswechsel montierte hier Kunstschmied Steffen Petter aus Nischwitz das metallene Untergestell. Nur wenig später krönte das Reisiggeflecht den sanierten Essenkopf. Vor allem Storchenvater Mario Richter freut es, dass nunmehr ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht.

Nun muss nur noch das Storchenpaar kommen: Zufrieden schauen die Männer auf das neue Nest. Quelle: privat

Schließlich kämpfte der 56-jährige Böhlitzer knapp drei Jahre für das Projekt, nach dem der Storchenberinger Steffen Müller aus Colditz 2018 den desolaten Zustand des Horstes beklagte. Richter, der seit vielen Jahren die Storchenchronik führt und immer mal wieder nach dem Rechten schaut, ging deshalb in die Spur. Er suchte Helfer und fand sie in der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. Er beantragte Fördergelder und gewann den Naturschutzbund (Nabu) als Finanzier.

Der alte Horst auf der früheren Schmiede wog über eine Tonne

Doch damit war der engagierte Tierfreund keineswegs am Ziel. „Um die 4700 Euro des Nabu zu erhalten, benötigte ich einen Antragsteller.“ Da die Satzung des Feuerwehrfördervereins hierfür nicht ausreichte, sprang der Heimatverein Böhlitz ein. Anfang Oktober des Vorjahres konnte es endlich losgehen. Richter traf sich zur Absprache mit den Handwerkern vor Ort.

Per Kran wurde das alte Storchennest am 19. Oktober vom Dach der früheren Schmiede geholt. Der Horst wog über 500 Kilogramm. Quelle: privat

Schon damals zeigte sich, dass die Aktion auf dem Dach der früheren Schmiede am Steinhof 1 kein leichtes Unterfangen wird. Als besonders schwierig erwies sich, den alten Horst per Kran vom brüchigen Schornstein zu heben. „Am 19. Oktober legte die Bautenschutz Eilenburg GmbH los, die übrigens den Einsatz nicht in Rechnung stellte“, berichtet Richter. Über eine halbe Tonne wog das Nest. Alles klappte problemlos. Danach sicherte die Maurerfirma Ricco Krause Bauservice aus Kobershain (Landkreis Nordsachsen) den Kopf der Esse.

Storchenvater Richter hofft jetzt auf reichlich Nachwuchs

Zum Endspurt vor Silvester konnte sich Mario Richter erneut auf zahlreiche Unterstützer verlassen. Beim Anbringen des Untergestells durch Steffen Petter halfen Joachim Promm, Henry Koch, Haiko und Hartmut Wugk sowie Michael Knorr tatkräftig mit. „Für das Geflecht aus Ästen und Zweigen sorgte fachmännisch der Weißstorchberater für den Regionalbezirk Leipzig, Uwe Seidel. Auch ihm gebührt ein großes Dankeschön meinerseits.“ Grasnarbe, Erde und etwas Kalk komplettieren den Boden der neuen Heimstatt des Böhlitzer Brutpaares.

Alles ist schon vorbereitet: Das Geflecht aus Ästen und Zweigen fertigte Weißstorchberater Uwe Seidel an. Auf den Boden des Nestes kam schließlich noch Grasnarbe, Erde und etwas Kalk. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Richter jedenfalls ist froh, dass der Horst weit vor der Ankunft von Meister Adebar fertig wurde. „Dieses Ziel hatte ich mir von vornherein gesetzt und deshalb etwas gedrängelt. Zum Glück kam uns ebenso das milde Winterwetter entgegen.“ Nun hofft der Böhlitzer Storchenvater auf reichlich Nachwuchs und darauf, dass die Zugvögel ihr neues Nest annehmen. „In der Regel haben wir zwei Jungtiere. Im Vorjahr waren es sogar vier. Meinen Aufzeichnungen zufolge gab es das zuletzt im Jahr 1989.“

Von Kai-Uwe Brandt