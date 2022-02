Das Seehaus betreut in Sachsen seit über zehn Jahren junge Gefangene – und seit knapp vier Jahren ist es am Hainer See ansässig. Doch was passiert hier eigentlich genau? Welche Gefangenen dürfen hier wohnen? Und wie viel Geld kostet die Einrichtung den Steuerzahler? Lesen Sie hier Fragen und Antworten.