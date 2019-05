Landkreis Leipzig

Massen an ambitionierten Rennradfahrern sind am Sonntag auf Straßen im Landkreis unterwegs. Die Großveranstaltung „Neuseen Classics – Rund um die Braunkohle“ (NSC) erlebt ihre 16. Auflage, erwartet werden rund 2000 Pedaleure. Start und Ziel sind auf dem Gelände der Alten Messe in Leipzig. Doch die Strecken liegen zum größten Teil außerhalb der Metropole, sodass dort insgesamt zwischen 8 und 14 Uhr mit umfangreichen Sperrungen gerechnet werden muss.

Hauptstrecken führen durch den Südraum Leipzig

Es gibt zwei Hauptrennen: 60 und 100 Kilometer, die über denselben Kurs absolviert werden. Der führt über Liebertwolkwitz, Güldengossa und am Kanupark Markkleeberg vorbei, ehe es westlich am Störmthaler See entlanggeht. Über Pötzschau, Mölbis, Kömmlitz und Oelzschau wird Belgershain die nächste Station, ehe über Oelzschau und Dreiskau-Muckern und östlich am Störmthaler See vorbei wieder Güldengossa erreicht wird. Für die längere Strecke folgt eine zweite Runde um den See, bevor es Richtung Ziel zurück nach Leipzig geht.

Unterschiedliche Sperrzeiten angekündigt

Zwar erfolgen die Starts 9 und 9.30 Uhr, doch ist die Sperrung von Güldengossa bis Pötzschau bereits für 8.30 Uhr angekündigt, ab Mölbis dann ab 8.45 Uhr. Die Aufhebung ist je nach Ort zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr vorgesehen. Sogenannte Schleusen zur Querung der Radstrecke gibt es an der Staatsstraße 242 ( Espenhain–Störmthal) an der Einmündung Pötzschau und nach der Ausfahrt Dreiskau-Muckern (Grunaer Weg).

Verpflegungsstation an der Böhlener Werkstraße

Die Teilnehmer am NSC-Radmarathon müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Für sie werden keine Fahrbahnen gesperrt. Sie nehmen 4.30 Uhr 300 Kilometer in Angriff. Dabei geht es zunächst an den Markkleeberger, Cospudener und Zwenkauer Seen entlang nach Sachsen-Anhalt, ehe wieder hiesige Gefilde erreicht werden. Über Zwenkau geht es zur dritten Verpflegungsstation an der Böhlener Werkstraße, dann folgen Rötha, Haubitz, Gestewitz und Eula. Von Kitzscher aus fährt der Pulk nach Beucha, Bad Lausick, Glasten und Schönbach, ehe über Großbothen, Kössern und Schkorditz Grimma gestreift wird. Dann geht es westlich der Mulde entlang bis zu deren Querung in Trebsen. Und dann werden Naunhof, Belgershain und Oelzschau passiert, wo der Kurs der Hauptrennen erreicht wird. Zielschluss in Leipzig ist 19.30 Uhr.

Mehr Informationen: www.neuseenclassics.de

Anwohneranfragen: Hotline 0341/22 17 15 70; per E-Mail info@maximalpuls.com

