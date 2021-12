Straßenverkehrsamt im Landkreis Leipzig hat neue Chefin

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Eine Personalie stand auf der Kreistagssitzung am Mittwochabend in der Neukieritzscher Parkarena auf der Agenda: Das Gremium ernannte Skadi Haedicke zur neuen Leiterin des Straßenverkehrsamtes im Landkreis Leipzig. Die 43-Jährige stammt aus Zwenkau und arbeitet derzeit im Kommunalen Jobcenter des Landkreises.

Sieben Bewerbungen lagen vor

Nachdem der bisherige Leiter Christian Penzholz als neuer Chef des Personal- und Hauptamtes Verantwortung übernahm, war der Posten im Straßenverkehrsamt öffentlich ausgeschrieben worden. „Es gab sieben Bewerbungen“ informierte Landrat Henry Graichen (CDU). Vier potenzielle Anwärter erfüllten die geforderten Voraussetzungen und wurden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Auf Skadi Haedicke als zweitbeste Bewerberin fiel die Wahl, nachdem der bestgeeignete Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen hatte, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht.

Skadi Haedicke freut sich auf vielfältiges Aufgabengebiet

In ihrer Vorstellung vor den Kreisräten betonte die künftige Amtsleiterin, sie freue sich auf ihr neues, vielfältiges Aufgabengebiet. Zum Straßenverkehrsamt gehören die drei Sachgebiete Fahrerlaubniswesen, KfZ-Zulassung sowie Straßenverkehrsbehörde. An den beiden Standorten der Kreisverwaltung in Borna und Grimma sind aktuell 44 Mitarbeiter tätig. „Mein besonderes Augenmerk soll der Zulassungsstelle gelten. Auch hier muss eine Welle gebrochen werden“, merkte die Zwenkauerin an. Sie wolle ebenso dazu beitragen, als Mitwirkende der Verkehrsunfallkommission im Landkreis die Straßen noch sicherer zu machen. Wichtig sei zudem, den bevorstehenden Ansturm auf den Umtausch der Führerscheine gut zu bewältigen.

Zwenkauerin ist derzeit im Kommunalen Jobcenter tätig

Skadi Haedicke wohnt in Zwenkau. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Nach einem Abitur am Groitzscher Gymnasium studierte sie Jura in Leipzig und arbeitete danach als selbstständige Rechtsanwältin. Seit 2012 war sie für die damalige Arge – den Vorgänger des KJC - in Borna tätig. Derzeit leitet sie beim Kommunalen Jobcenter (KJC) das Team für Arbeit und Qualifizierung und trägt hier Verantwortung für 23 Mitarbeiter. Die Amtsleitung übernimmt die neue Chefin zum 1. Februar 2022.

Von Simone Prenzel