Machern

Nachdem die Rechtsaufsicht bei der Grünpflege Vergabefehler festgestellt hat, dürfe die Gemeinde nicht zur Tagesordnung übergehen. Dieser Auffassung ist Torsten Fölsner, Sprecher der Wählervereinigung Wir sind Mache(r)n, die im Gemeinderat zusammen mit Vertretern von SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Fraktion Gemeinsam Mache(r)n bildet. Deren Fraktionsvorsitzende Thérèse Goritzka hatte zur jüngsten Ratssitzung gefordert, drei weitere Vergaben zu überprüfen. Damit, so Fölsners persönliche Meinung, sei der Auftrag erteilt worden, zu klären, „ob auch weitere Ausschreibungen rechtswidrig waren und daraus rechtliche Konsequenzen folgen müssen, da zu Recht davon ausgegangen werden muss, dass alle weiteren Grünpflegevergaben ebenfalls in rechtswidriger Art und Weise ausgeschrieben wurden“.

„Dieser Antrag hätte seitens der Fraktion nicht gestellt werden müssen“, kann Fölsner Kritik an deren Vorgehen nicht nachvollziehen, „wenn der Bürgermeister als Verwaltungschef seine ureigenste Aufgabe – nämlich rechtmäßiges Handeln – ernst nehmen würde.“

Fölsner: Bürgermeister hätte von sich aus handeln müssen

Aus Sicht von Fölsner hätten die Ausführungen der Rechtsaufsicht Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) vielmehr zum Handeln zwingen müssen. Wenigstens hätte er nach seinem Dafürhalten alle gleichgelagerten Ausschreibungen für die Grünpflege, wie jene, die die Rechtsaufsicht bemängelte, von sich aus überprüfen müssen. „Vielmehr noch: ein wirklich erfahrener Bürgermeister hätte die vermutlich rechtswidrigen Ausschreibungen erst gar nicht zur Abstimmung im Gemeinderat gebracht oder hätte zumindest gegen die gefassten Beschlüsse in Widerspruch gehen müssen.“ Dies habe der Rathauschef nicht getan. „Vielmehr“, erinnert Fölsner, „ist es lediglich einem Teil des Gemeinderates zu verdanken, dass nunmehr durch die Rechtsaufsicht aufgedeckt wurde, dass bereits die Ausschreibung der Gemeinde in großen Teilen rechtswidrig war. Diese Tatsache jetzt unter den Teppich kehren zu wollen, ist nichts anderes als peinlich.“

Macherner beklagt fehlenden Willen zur Aufarbeitung

Der Macherner kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wieder einmal kein Wille der Verantwortlichen bestehe, dieses Desaster politisch aufzuarbeiten. Geäußerte Bedenken, die Gemeinde könne sich durch das Rückabwickeln von Verträgen Schadenersatzansprüche einhandeln, lässt der Anwalt nicht gelten: „Sollten die Verträge tatsächlich außerordentlich kündbar oder gar nichtig sind, dürfte eine Verpflichtung der Verwaltung bestehen, sich von diesen Verträgen für die Zukunft zu trennen. Eine Verwaltung, die in Kenntnis eines rechtswidrigen Vertragsverhältnisses dieses weiter bedient, könnte sich in strafrechtlich relevante Gefilde begeben. Insoweit ist der Prüfauftrag der Fraktion ,Gemeinsam Mache(r)n’ an die Verwaltung sogar im Sinne der Verwaltung und des – diese Problematik nicht erkennenden – Bürgermeisters.“ Im Übrigen würde eine Trennung von den jeweiligen Verträgen nicht automatisch dazu führen, dass Firmen die Gemeinde zur Kasse bitten, denn den entgangenen Gewinn könnten diese Unternehmen wohl nur geltend machen, wenn sie bei einer rechtmäßigen Ausschreibung ebenfalls den Zuschlag erhalten hätten, argumentiert Fölsner. „Ob dies alles insgesamt der Fall ist, kann der einzelne Gemeinderat nicht wissen, weswegen zu Recht Aufklärung durch die Verwaltung gefordert wurde und geboten ist, um gegebenenfalls rechtswidrige Zustände zu beseitigen.“

Von Simone Prenzel