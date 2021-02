Streit um Aldi: Borsdorfer Bürgermeisterin will es nicht allen recht machen

Borsdorf

Die Auswirkungen der Pandemie, Bürgernähe, Investitionsvorhaben und erreichte Ziele – darüber äußert sich die Borsdorfer Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) im LVZ-Interview.

Sie sind mitten in der Coronakrise ins Amt gestartet. Haben Sie sich in die Rolle der Krisenmanagerin hineingefunden?

Ich bin im März gewählt worden und im Mai gestartet. Zu dieser Zeit war es meine Aufgabe, das allmähliche Wiederhochfahren des Normalbetriebes im Rathaus und in den anderen Einrichtungen zu gewährleisten und zu einem normalen Sitzungsbetrieb des Gemeinderates zurückzukehren. Leider bestand das Krisenmanagement danach hauptsächlich darin, Veranstaltungen abzusagen und adäquat auf die jeweils gültigen Allgemeinverfügungen zu reagieren. Auf den zweiten Lockdown haben wir im Rathaus bereits vor dessen Inkrafttreten reagiert und alle Maßnahmen für eine Homeofficelösung getroffen. Damit waren und sind wir ohne Unterbrechungen handlungsfähig und für die Bürger stets erreichbar geblieben. Wir pflegen engen Kontakt zu Kita und Schule und stimmen Maßnahmen im Kita-Bereich mit den freien Trägern ab.

Sie hatten mehr Bürgernähe versprochen. Passiert unter Coronabedingungen gerade das Gegenteil?

Natürlich, und das bedauere ich nicht nur privat, sondern besonders im Beruflichen sehr. Das Amt des Bürgermeisters lebt von persönlichen Kontakten. Die Bürgerbeteiligung versuchen wir natürlich über uns zur Verfügung stehende Kanäle wie die neue Website, Facebook und Instagram zu ermöglichen. Und es freut mich sehr, dass dies auch von den Bürgern sehr gut angenommen wird.

Apropos Beteiligung. Im August hatten Sie die Jugend aufgerufen, sich in einem Jugendparlament zu engagieren. Ist das in dem Hin und Her um Schulschließungen und -öffnungen untergegangen?

Untergegangen ist das richtige Wort. Die Belastungen, unter denen Schüler und Eltern derzeit versuchen, die schulischen Anforderungen zu erfüllen, lassen gerade kaum Raum für diese Themen. Der Aufruf wurde im September nochmals erneuert – ein Interessent hat sich gemeldet. Im Oktober fand ein Termin mit dem Leiter des flexiblen Jugendmanagements des Landkreises, Andreas Rauhut, und Alexander Stelzer vom META-Verein statt. Rauhut hat uns seine Unterstützung zugesichert, so dass wir hier auf gute Erfahrungen zurückgreifen können. Untergegangen heißt nicht vergessen. Wir werden mit liebevoller Penetranz an diesem Thema dranbleiben.

Welche der vielen anderen Ziele auf Ihrer Agenda konnten Sie trotz Corona schon umsetzen?

Die meisten Ziele sind an Prozesse gebunden, die nicht in kurzer Zeit abgeschlossen werden können, schon gar nicht unter pandemischen Bedingungen. Ein Ziel, das erreicht wurde, war es, mit allen Mitarbeitern von Verwaltung und Bauhof über deren Ideen für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde zu sprechen. Auch die Jugendarbeit wurde auf neue Füße gestellt. Wir haben hier vorläufig mit dem META-Verein einen ortsansässigen Träger gefunden, der mittlerweile sehr ambitionierte Projekte, auch in Zusammenarbeit mit dem Freien Gymnasium, anbietet. Das erste Bürgerpicknick fand statt. Gemeinsam mit der Geschäftsstellenleiterin des Grünen Ringes Heike König und Gemeinderat Michael Kling haben wir mit den Vorbereitungen für ein Radwegekonzept begonnen. Der Internetauftritt unserer Gemeinde wurde modernisiert. Aber auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Partheland sind Vorhaben konkreter geworden: Der Gemeinderat hat mit Beschlüssen zur Zusammenlegung der Gewerbeämter im Aktionsraum und der Vertretungsvereinbarung für die Einwohnermeldeämter den Weg für gemeinsame Bewältigung von Aufgaben geebnet. Borsdorf, und hier federführend Marcus Planert, der Amtsleiter Bürgerservice und Bauverwaltung, übernimmt die Leitung bei der Entwicklung einer Partheland-App, die weitreichendere Funktionen als eine gemeindeeigene App beinhalten wird. Zurzeit arbeite ich innerhalb unserer ortsansässigen Genossenschaft für Bürgerenergie, die sich übrigens sehr über neue Mitglieder freuen würde, an einer Möglichkeit, die Kommune mindestens energiesparend aufzustellen.

Und was ist auf der Strecke geblieben?

Die Ratssitzungen wechselnd in unseren Ortsteilen abzuhalten war nicht möglich. Hier haben wir auch gesehen, welche räumlichen Defizite für Begegnungen der Bürger die Gemeinde aufweist.

Ein 2020 beendetes Projekt ist die Fahrzeughalle der Zweenfurther Feuerwehr. Allerdings bei explodierten Kosten. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für künftige Investitionen?

Die Kostenexplosion hatte verschiedene Ursachen. Wir werden bei künftigen Bauprojekten schon auf Grund der gesetzlichen Vergaberichtlinien sicher nicht das Rad neu erfinden können. Aber natürlich sind wir nach diesem Vorhaben sensibilisiert und werden bei Angeboten noch genauer prüfen, ob die Kosten haltbar sind. Vor bösen Überraschungen, wie es beispielsweise trotz Bodenproben bei den Kosten für die Entsorgung des Aushubs der Fall war, sind wir aber nie sicher.

Bleiben wir bei Investitionen. Wie haben sich die Finanzen unter Corona entwickelt? An welchen Vorhaben 2021 wollen Sie unbedingt festhalten und wo sind schon jetzt Abstriche absehbar?

Die Auswirkungen der Pandemie machen sich natürlich auch finanziell bemerkbar. Aber wir werden nicht ganz so stark betroffen sein wie Kommunen, die bei den Gewerbesteuern ganz andere Summen aufrufen. Natürlich müssen wir mit Augenmaß wirtschaften, aber nun alles „kaputt“ zu sparen, kann auch nicht der richtige Weg sein. So werden wir die Flächen rund um das Bahnhofsgebäude von der Deutschen Bahn kaufen. Leider zieht sich dieses Vorhaben unnütz in die Länge, weil die Bahn uns immer wieder Änderungen präsentiert. Das ist sehr ärgerlich, weil wir ja letztendlich mit der Schaffung von Parkflächen hauptsächlich den Kunden der DB ein Serviceangebot unterbreiten werden. Weiterhin werden wir die Straßenbeleuchtung der Vogelsiedlung erneuern und dafür beginnen wir in diesem Jahr mit der Planung.

Sie sind mit dem Versprechen „Eine für alle“ sein zu wollen, angetreten. Kann man diesem Anspruch als Bürgermeister gerecht werden, wenn wie bei dem Aldi-Bauvorhaben gegenteilige Bürgerinteressen aufeinanderprallen?

Der Anspruch, der aus diesem Slogan erwächst, kann nicht der sein, es allen recht machen zu können. Wir dürften uns darüber einig sein, dass dies niemandem gelingen kann. Gerade in Bezug auf Aldi kann man sehen, dass wir in einer Demokratie leben. Diese Entscheidungen werden vom Gemeinderat getroffen, und dieser wiederum trifft sie für die Mehrheit unserer Bürger. Dennoch sehe ich meinen Auftrag aus dem Versprechen darin, mich der Themen der Menschen anzunehmen, ihnen zuzuhören und Lösungen anzubieten.

Vor allem Ordnung und Sicherheit treibt die Bürger um. Erst um den Jahreswechsel wurde wieder ein Fahrkartenautomat am Bahnhof zerstört. Wie weit ist das Konzept mit dem Ordnungsamt gediehen?

Wir haben wieder eine Bürgerpolizistin an unsere Seite gestellt bekommen. Sie hält engen Kontakt zu unserem Ordnungsamtsmitarbeiter. Und da beginnt schon die Crux. Denn mit nur einem Mitarbeiter für das gesamte Gemeindegebiet können wir keinen „Krieg“ gewinnen. Hier benötigen wir dringend Unterstützung. Dabei denken wir an das Modell der sächsischen Sicherheitswacht. Auch eine Videoüberwachung von neuralgischen Plätzen ist nach wie vor in Planung. Aber um Tacheles zu reden: Ein Konzept gibt es noch nicht.

Bei Ihrer Wahl hatten Sie Leitlinien für eine strukturierte Entwicklung der Gemeinde angemahnt und im November deshalb zum Dialog über ein „Zukunftskonzept Borsdorf 2035“ eingeladen. Welche Schwerpunkte kristallisieren sich heraus?

Wir haben einen Lenkungskreis aus Gemeinderäten und interessierten Bürgern zur Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes gebildet und in diesem Zusammenhang die Einwohner aufgefordert, ihre Ideen per Mail einzureichen. Es dreht sich hier viel um eine Leitbildentwicklung und die damit verbundene Fortschreibung unseres Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Schließlich stehen wir durch Corona vor vielen gesellschaftlichen Veränderungen. Dabei geht es um die Frage: Was genau soll unsere Kommune als Lebensmittelpunkt ausmachen? Mehr denn je begegnet uns der Begriff „Energieautarke Gemeinde“. Aber auch so konkrete Bedarfe wie ein Bürgerhaus mit einem großen Gemeindesaal, die Sanierung des Borsdorfer Parks, der Bau attraktiver Spielplätze, der Ausbau des Radwegenetzes und der Wunsch nach der Belebung unseres Marktplatzes sind Schwerpunkte, über die wir reden müssen.

